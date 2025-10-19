 
 
 
Soccer.ru
Месси стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата МЛС

19 октября 2025, 08:40

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS).

В заключительном матче Месси забил три мяча в ворота «Нэшвилла» (5:2). Аргентинец забил 29 мячей в регулярном чемпионате. «Интер Майами» занял третье место в Восточной конференции и вышел в плей-офф.

В первом раунде плей-офф «Интер Майами» сыграет с «Нэшвиллом». Серия пройдет до двух побед. Первый матч состоится 24 октября в Майами.

Месси 38 лет, с 2023 года он выступает за «Интер Майами». По ходу карьеры Месси играл за испанскую «Барселону» и французский «Пари Сен-Жермен». Вместе с «Барселоной» нападающий стал десятикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Аргентинец является обладателем восьми «Золотых мячей». В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира в 2022 году, Кубок Америки (2021, 2024), Финалиссиму (2022) и Олимпийские игры (2008).

Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
19 октября в 18:55
Месси гений и голы в этом матче забил четкие 🔥
А на болел-шутов , особенно из бей беги лиги не стоит обращать внимание😅
Agamaga005
Agamaga005 ответ Romeo 777 (раскрыть)
19 октября в 17:31
А почему ты говоришь, что Месси убежал из Барселоны?
Он не покидал клуб, ему лишь сообщили, что его не продлевают.
Месси в ПСЖ не занимал позицию их лидеров - Мбаппе и Неймара, у него никогда не было цели наколотить голов. Тем не менее он не испортил картину, как Роналду в МЮ.
АПЛ не является самой сложной Лигой - это враньё. Там денег больше, игра стоит дороже, но не более.
Их выступления в еврокубках тому подтверждение.

Но вот такой пример: Роналду последний клубный титул выиграл с Ювентусом, всего лишь кубок Италии в 2021 году. В Аравии проиграл все финалы. Тут обижаться не стоит. Это факты!
Nenash
Nenash ответ Romeo 777 (раскрыть)
19 октября в 17:08
Это какой МЮ был кризисный до Авейру?. 🤔🤭.. 2 и 3 место в АПЛ. С ним - отлёт от Атлетико с 0+0 в двух матчах от "величайшего" в ЛЧ и скатывание в ЛЕ. После него ТХ взял два титула, чего не было при Авейру. И как Месси мог закончить профессиональную карьеру, став после Барсы чемпионом мира, МВП ЧМ, признаваясь лучшим игроком во всех матчах ПО ЧМ?. 🤔.. И как он мог "кинуть" Барсу, если это Лапорта не продлил с ним контракт, а не он сам. Что-то врут твои факты. Я даже знаю причину этого.. 🤭😄
амурец
амурец
19 октября в 16:37
В плей офф когда начнут играть все команды по серьезному Месси опять поставят в интересную позу, хотя на первых этапах его могут и тянуть судьи, все аидели в прошлом году даже в любительской лиге, что он стоит без судейской поддержки
Romeo 777
Romeo 777 ответ Agamaga005 (раскрыть)
19 октября в 16:36
Сезон 2021-2022 (в 37 лет) португал забил 18 голов в АПЛ, по итогу уступив лишь более молодым Сону и Салаху)) и это в самой сложной лиге мира, и повторюсь в КРИЗИСНОМ МЮ 😁
В то время, как аргентинец фактически завершил профессиональную карьеру убежав из Барселоны в чемпионат одной команды в 34 года!!! 😁 кинув Барселону и выйдя вынужденно из зоны комфорта, выбирая легкий чемпионат, и в первом же сезоне «наколотил» аж 6 голов за весь чемпионат в такой мертвой лиге, играя за гегемон)) И да, к слову, без него ПСЖ в ЛЧ успешнее играли и дальше доходили, а с ним…В общем один, не испугавшись вызовов (как и всегда впрочем), вернулся в Англию и в 37 забивал в АПЛ, другой в 34 года в ЛЕГКОЙ лиге родил 6 голов за сезон)
Это лишь факты, тут нечего обижаться 🙃
K_SY116
K_SY116
19 октября в 14:56
Месси гений
Agamaga005
Agamaga005 ответ Romeo 777 (раскрыть)
19 октября в 14:15
Роналду в его возрасте грел скамейку в кризисном МЮ. Дальше ему оставалось развлекать местную публику в Саудовской лиге любителей.
Для серьёзности лиги пришлось потратить пару миллиардов долларов на старых игроков из Европы.
Там даже стадион всегда полупустой.
Romeo 777
Romeo 777
19 октября в 12:25
Достойно 🔥 Не плохо так тянет в полулюбительском заокеанском «соккере».
Роналду примерно в его сегодняшнем возрасте стал одним из лучших бомбардиров в самом АПЛ в 2022 году в кризисном МЮ 😁
Nenash
Nenash
19 октября в 11:59, ред.
Лучший бомбардир в истории и здесь не подвёл. Выиграл любимые г+п.. 29+16.. За 28 игр.. 889 +399 за карьеру.. Поразительная эффективность и универсальность.. Это должен быть МВП.. Второй подряд.. Собственно как и в истории.. Подготовка к ЧМ у 2-х кратного МВП ЧМ продолжается.. ☝️
STVA 1
STVA 1
19 октября в 11:59
Потренировался на Нешвиле пред пловом))
Alex_67
Alex_67
19 октября в 11:11
Ну и какая цена этим Золотым мячам, которых можно выдавить по восемь штук в одни руки? Надо было ограничить максимальное количество тремя. Ведь многие футболисты ради этого трофея старались, мало того, некоторые его заслуживали больше...
stanichnik
stanichnik
19 октября в 10:22
Его для этого и купили, чтобы народ на него ходил, а клуб на его имени зарабатывал. Месси пока оправдывает ожидания владельцев клуба, но и ему не удалось помочь Интеру завоевать главный трофей в прошлом сезоне, посмотрим, что будет во второй попытке. Удачи ему и без травм!
Болейте за своих, а не против чужих и кумиров в том числе!
2mhwna3mph3b
2mhwna3mph3b
19 октября в 10:16
Это и следовало ожидать,как только объявили что Неймар стал миллиардером ,сразу у Роналду и Месси стала давить ЖАБА!!!
shlomo2
shlomo2
19 октября в 10:07
Гений, он и в 38 лет гений!
Bad Listener
Bad Listener
19 октября в 10:06, ред.
Картина маслом. Кристинка стал самым высокооплачиваемым игроком, а Лео стал лучшим бомбардиром. Чувствуете разницу? Кто то всё ещё батрачит, а кто то сливки снимает со своего прошлого. Не угадал видать Месси с лигой, надо было тоже к шейхам идти.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 октября в 10:06
Всё закономерно....
Если есть 38-летние нападающие....значит должны быть и чемпионаты в которых они лучшие....
112910415
112910415
19 октября в 10:05
Кто бы сомневался!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
19 октября в 10:01
Все это хорошо. Но в плей офф надо дойти хотя бы до полуфинала
shur
shur
19 октября в 09:49
...на 16 лет Месси старше лиги в которой прибывает! На восемнадцатилетие можно и завязывать!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
19 октября в 09:47
Это он ещё по полю ходит... А если трусцой пробежаться вздумает, тогда че?
VeniaminS
VeniaminS
19 октября в 08:59
Месси как всегда в хорошей форме. Молодец !!!
