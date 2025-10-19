Месси стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата МЛС

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS).
В заключительном матче Месси забил три мяча в ворота «Нэшвилла» (5:2). Аргентинец забил 29 мячей в регулярном чемпионате. «Интер Майами» занял третье место в Восточной конференции и вышел в плей-офф.
В первом раунде плей-офф «Интер Майами» сыграет с «Нэшвиллом». Серия пройдет до двух побед. Первый матч состоится 24 октября в Майами.
Месси 38 лет, с 2023 года он выступает за «Интер Майами». По ходу карьеры Месси играл за испанскую «Барселону» и французский «Пари Сен-Жермен». Вместе с «Барселоной» нападающий стал десятикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Аргентинец является обладателем восьми «Золотых мячей». В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира в 2022 году, Кубок Америки (2021, 2024), Финалиссиму (2022) и Олимпийские игры (2008).
А на болел-шутов , особенно из бей беги лиги не стоит обращать внимание😅
А на болел-шутов , особенно из бей беги лиги не стоит обращать внимание😅
Он не покидал клуб, ему лишь сообщили, что его не продлевают.
Месси в ПСЖ не занимал позицию их лидеров - Мбаппе и Неймара, у него никогда не было цели наколотить голов. Тем не менее он не испортил картину, как Роналду в МЮ.
АПЛ не является самой сложной Лигой - это враньё. Там денег больше, игра стоит дороже, но не более.
Их выступления в еврокубках тому подтверждение.
Но вот такой пример: Роналду последний клубный титул выиграл с Ювентусом, всего лишь кубок Италии в 2021 году. В Аравии проиграл все финалы. Тут обижаться не стоит. Это факты!
Он не покидал клуб, ему лишь сообщили, что его не продлевают.
Месси в ПСЖ не занимал позицию их лидеров - Мбаппе и Неймара, у него никогда не было цели наколотить голов. Тем не менее он не испортил картину, как Роналду в МЮ.
АПЛ не является самой сложной Лигой - это враньё. Там денег больше, игра стоит дороже, но не более.
Их выступления в еврокубках тому подтверждение.
Но вот такой пример: Роналду последний клубный титул выиграл с Ювентусом, всего лишь кубок Италии в 2021 году. В Аравии проиграл все финалы. Тут обижаться не стоит. Это факты!
В то время, как аргентинец фактически завершил профессиональную карьеру убежав из Барселоны в чемпионат одной команды в 34 года!!! 😁 кинув Барселону и выйдя вынужденно из зоны комфорта, выбирая легкий чемпионат, и в первом же сезоне «наколотил» аж 6 голов за весь чемпионат в такой мертвой лиге, играя за гегемон)) И да, к слову, без него ПСЖ в ЛЧ успешнее играли и дальше доходили, а с ним…В общем один, не испугавшись вызовов (как и всегда впрочем), вернулся в Англию и в 37 забивал в АПЛ, другой в 34 года в ЛЕГКОЙ лиге родил 6 голов за сезон)
Это лишь факты, тут нечего обижаться 🙃
В то время, как аргентинец фактически завершил профессиональную карьеру убежав из Барселоны в чемпионат одной команды в 34 года!!! 😁 кинув Барселону и выйдя вынужденно из зоны комфорта, выбирая легкий чемпионат, и в первом же сезоне «наколотил» аж 6 голов за весь чемпионат в такой мертвой лиге, играя за гегемон)) И да, к слову, без него ПСЖ в ЛЧ успешнее играли и дальше доходили, а с ним…В общем один, не испугавшись вызовов (как и всегда впрочем), вернулся в Англию и в 37 забивал в АПЛ, другой в 34 года в ЛЕГКОЙ лиге родил 6 голов за сезон)
Это лишь факты, тут нечего обижаться 🙃
Для серьёзности лиги пришлось потратить пару миллиардов долларов на старых игроков из Европы.
Там даже стадион всегда полупустой.
Для серьёзности лиги пришлось потратить пару миллиардов долларов на старых игроков из Европы.
Там даже стадион всегда полупустой.
Роналду примерно в его сегодняшнем возрасте стал одним из лучших бомбардиров в самом АПЛ в 2022 году в кризисном МЮ 😁
Роналду примерно в его сегодняшнем возрасте стал одним из лучших бомбардиров в самом АПЛ в 2022 году в кризисном МЮ 😁
Болейте за своих, а не против чужих и кумиров в том числе!
Болейте за своих, а не против чужих и кумиров в том числе!
Если есть 38-летние нападающие....значит должны быть и чемпионаты в которых они лучшие....
Если есть 38-летние нападающие....значит должны быть и чемпионаты в которых они лучшие....