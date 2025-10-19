Месси стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата МЛС

1760852452

19 октября 2025, 08:40

Аргентинский нападающий «Интер Майами» стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Главной футбольной лиги ( MLS ).

В заключительном матче Месси забил три мяча в ворота «Нэшвилла» (5:2). Аргентинец забил 29 мячей в регулярном чемпионате. «Интер Майами» занял третье место в Восточной конференции и вышел в плей-офф.

В первом раунде плей-офф «Интер Майами» сыграет с «Нэшвиллом». Серия пройдет до двух побед. Первый матч состоится 24 октября в Майами.

Месси 38 лет, с 2023 года он выступает за «Интер Майами». По ходу карьеры Месси играл за испанскую «Барселону» и французский «Пари Сен-Жермен». Вместе с «Барселоной» нападающий стал десятикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Аргентинец является обладателем восьми «Золотых мячей». В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира в 2022 году, Кубок Америки (2021, 2024), Финалиссиму (2022) и Олимпийские игры (2008).