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2 : 1
завершен
19 июля 2020, 18:30
воскресенье
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Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург)
|Дзюба Артём
|1:0(П)
|24’
|45+1’
|1:1
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Соболев Александр
ассистент Бакаев Зелимхан
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Кузяев Далер
ассистент Малком
|2:1
|45+3’
|Дуглас Сантос
|2’
|Барриос Вильмар
|18’
|24’
|Гапонов Илья
|Ракицкий Ярослав
|27’
|39’
|Соболев Александр
|75’
|Айртон
|Кузяев Далер
|80’
|80’
|Джикия Георгий
|Оздоев Магомед
|89’
|90+2’
|Жиго Самуэль
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|53’
|Рассказов Николай
|Гапонов Илья
|Оздоев Магомед
|Дуглас Сантос
|62’
|70’
|Тиль Гус
|Умяров Наиль
|Осорио Йордан
|Караваев Вячеслав
|77’
|87’
|Мирзов Резиуан
|Ларссон Джордан
|Дриусси Себастьян
|Азмун Сердар
|90’
|Сутормин Алексей
|Кузяев Далер
|90’
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|5
|Предупреждения
|5
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Вопрос закрыт.
Вопрос закрыт.
Сегодня расскажу о самых титулованных клубах в каждой из 15 бывших республик СССР. Пристегнитесь, улыбнитесь, не отвлекайтесь :)
"Нефтчи" Азербайджан выиграл 8 чемпионатов. Из них три подряд. Клуб ещё выходил в финал кубка Интертото и стал одним из 22-х финалистов.
Как буря него мглою кроет, так и армянский "Пюник" 14 раз накрыл чемпионат свой страны из 27-ти возможных. Всего у него 31 трофей.
БАТЭ – является лучшим клубом Беларуси. У команды 25 достижений за годы независимости.
В Грузии с солидным отрывом лидирует тбилисское «Динамо». Команда одержала 17 побед в чемпионате. Хотя официальный сайт ещё не обновил информацию, там до сих пор значатся 15 побед.
В Казахстане лучшим по трофеям является клуб "Астана" (14). Немного отстал "Кайрат", у которого на одно достижение меньше.
Самым титулованным клубом Кыргызстана является «Дордой» из Бишкека (27 наград). Среди них 2 кубка Президента АФК (это аналог еврокубков).
В Латвии больше всего наград у "Сконто" из Риги. К сожалению, этот клуб с 2016 года прекратил своё существование.
В Литве самым титулованным считается Жальгирис. В общей сложности у него 26 плюшек.
Самый титулованный клуб Таджикистана – "ИстиклОл" (31 титул).
"Пахтакор" побеждал в кубке страны, в чемпионате, в кубке лиги, однако ни разу ещё не брал суперкубок.
в чемпионате Молдовы нет равный "Шерифу" из Тирасполя. С 2001 года клуб является бессменным чемпионом.
В Туркменистане "Алтын Асыр" из Ашхабада выиграл 6 чемпионатов. Такой прогресс достигнут благодаря тому, что его главный оппонент «Копетдаг» был закрыт, но сейчас возрожден вновь.
"Флора" из Таллина имеет 29 разных достижений. Лучший в Эстонии.
На Украине – У "Динамо" - 35 трофеев + 3 еврокубковых трофея времён СССР.
Самый титулованный в России - ЦСКА - 21 трофей.
На второе место вышел Зенит
Третье место "Спартак" и четвертое "Локомотив" 14 трофеев.
Сегодня расскажу о самых титулованных клубах в каждой из 15 бывших республик СССР. Пристегнитесь, улыбнитесь, не отвлекайтесь :)
"Нефтчи" Азербайджан выиграл 8 чемпионатов. Из них три подряд. Клуб ещё выходил в финал кубка Интертото и стал одним из 22-х финалистов.
Как буря него мглою кроет, так и армянский "Пюник" 14 раз накрыл чемпионат свой страны из 27-ти возможных. Всего у него 31 трофей.
БАТЭ – является лучшим клубом Беларуси. У команды 25 достижений за годы независимости.
В Грузии с солидным отрывом лидирует тбилисское «Динамо». Команда одержала 17 побед в чемпионате. Хотя официальный сайт ещё не обновил информацию, там до сих пор значатся 15 побед.
В Казахстане лучшим по трофеям является клуб "Астана" (14). Немного отстал "Кайрат", у которого на одно достижение меньше.
Самым титулованным клубом Кыргызстана является «Дордой» из Бишкека (27 наград). Среди них 2 кубка Президента АФК (это аналог еврокубков).
В Латвии больше всего наград у "Сконто" из Риги. К сожалению, этот клуб с 2016 года прекратил своё существование.
В Литве самым титулованным считается Жальгирис. В общей сложности у него 26 плюшек.
Самый титулованный клуб Таджикистана – "ИстиклОл" (31 титул).
"Пахтакор" побеждал в кубке страны, в чемпионате, в кубке лиги, однако ни разу ещё не брал суперкубок.
в чемпионате Молдовы нет равный "Шерифу" из Тирасполя. С 2001 года клуб является бессменным чемпионом.
В Туркменистане "Алтын Асыр" из Ашхабада выиграл 6 чемпионатов. Такой прогресс достигнут благодаря тому, что его главный оппонент «Копетдаг» был закрыт, но сейчас возрожден вновь.
"Флора" из Таллина имеет 29 разных достижений. Лучший в Эстонии.
На Украине – У "Динамо" - 35 трофеев + 3 еврокубковых трофея времён СССР.
Самый титулованный в России - ЦСКА - 21 трофей.
На второе место вышел Зенит
Третье место "Спартак" и четвертое "Локомотив" 14 трофеев.
Спартак тоже провёл хороший матч...но Зенит выглядел по-лучше...
На сегодня наверно и по составу и по игре Зенит реально сильней...
Про судейство можно говорить бесконечно...потому и не будем...
Можно понять проигравших...команда менее чем за год 3 раза уступила Зениту....
Негатив объясним...учитывая несоответствие в ожиданиях и результатах..(от сезона в целом)
Спартак хорошая боевитая команда...а провальные сезоны бывают у всех...
Спасибо командам за прекрасный футбольный вечер..!!!!
Спартак тоже провёл хороший матч...но Зенит выглядел по-лучше...
На сегодня наверно и по составу и по игре Зенит реально сильней...
Про судейство можно говорить бесконечно...потому и не будем...
Можно понять проигравших...команда менее чем за год 3 раза уступила Зениту....
Негатив объясним...учитывая несоответствие в ожиданиях и результатах..(от сезона в целом)
Спартак хорошая боевитая команда...а провальные сезоны бывают у всех...
Спасибо командам за прекрасный футбольный вечер..!!!!
Теперь нас ждет интересный финал кубка. Химки достойны сразиться с чемпионом, без всяких серафимычей и прочих кб-фанатиков
Теперь нас ждет интересный финал кубка. Химки достойны сразиться с чемпионом, без всяких серафимычей и прочих кб-фанатиков