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Зенит - Спартак
Урал - Химки

Текстовая онлайн трансляция матча Зенит против Спартак

Зенит Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) 2:1 Логотип футбольный клуб Спартак (Москва) Спартак
Зенит
Спартак
Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)
2 : 1
завершен
19 июля 2020, 18:30
воскресенье
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Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)
Россия. Кубок 2019/2020, 1/2 финала
Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург)
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    Голы
    Дзюба Артём 1:0(П) 24’
    45+1’ 1:1 Соболев Александр
    ассистент Бакаев Зелимхан
    Кузяев Далер
    ассистент Малком     		2:1 45+3’
    Наказания
    Дуглас Сантос 2’
    Барриос Вильмар 18’
    24’ Гапонов Илья
    Ракицкий Ярослав 27’
    39’ Соболев Александр
    75’ Айртон
    Кузяев Далер 80’
    80’ Джикия Георгий
    Оздоев Магомед 89’
    90+2’ Жиго Самуэль
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    53’ Рассказов Николай Гапонов Илья
    Оздоев Магомед Дуглас Сантос 62’
    70’ Тиль Гус Умяров Наиль
    Осорио Йордан Караваев Вячеслав 77’
    87’ Мирзов Резиуан Ларссон Джордан
    Дриусси Себастьян Азмун Сердар 90’
    Сутормин Алексей Кузяев Далер 90’
    Статистика
    		 5 Предупреждения 5
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    Аpбитр
    Аpбитр ответ коrn3512 (раскрыть)
    24 июля в 18:51
    Да, выдал ЖК за "Азмуны", как флуд.
    Вопрос закрыт.
    коrn3512
    коrn3512
    24 июля в 18:47
    Слушай, модер, ты за что мне выдал только что жёлтую? За ПРОСТО написанную фамилию игрока зенита? Без искажений и коверкания?
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный
    22 июля в 15:06, ред.
    15 республик бывшего СССР – кто сейчас там самый титулованный?

    Сегодня расскажу о самых титулованных клубах в каждой из 15 бывших республик СССР. Пристегнитесь, улыбнитесь, не отвлекайтесь :)

    "Нефтчи" Азербайджан выиграл 8 чемпионатов. Из них три подряд. Клуб ещё выходил в финал кубка Интертото и стал одним из 22-х финалистов.

    Как буря него мглою кроет, так и армянский "Пюник" 14 раз накрыл чемпионат свой страны из 27-ти возможных. Всего у него 31 трофей.

    БАТЭ – является лучшим клубом Беларуси. У команды 25 достижений за годы независимости.

    В Грузии с солидным отрывом лидирует тбилисское «Динамо». Команда одержала 17 побед в чемпионате. Хотя официальный сайт ещё не обновил информацию, там до сих пор значатся 15 побед.

    В Казахстане лучшим по трофеям является клуб "Астана" (14). Немного отстал "Кайрат", у которого на одно достижение меньше.

    Самым титулованным клубом Кыргызстана является «Дордой» из Бишкека (27 наград). Среди них 2 кубка Президента АФК (это аналог еврокубков).

    В Латвии больше всего наград у "Сконто" из Риги. К сожалению, этот клуб с 2016 года прекратил своё существование.

    В Литве самым титулованным считается Жальгирис. В общей сложности у него 26 плюшек.

    Самый титулованный клуб Таджикистана – "ИстиклОл" (31 титул).

    "Пахтакор" побеждал в кубке страны, в чемпионате, в кубке лиги, однако ни разу ещё не брал суперкубок.

    в чемпионате Молдовы нет равный "Шерифу" из Тирасполя. С 2001 года клуб является бессменным чемпионом.

    В Туркменистане "Алтын Асыр" из Ашхабада выиграл 6 чемпионатов. Такой прогресс достигнут благодаря тому, что его главный оппонент «Копетдаг» был закрыт, но сейчас возрожден вновь.

    "Флора" из Таллина имеет 29 разных достижений. Лучший в Эстонии.

    На Украине – У "Динамо" - 35 трофеев + 3 еврокубковых трофея времён СССР.

    Самый титулованный в России - ЦСКА - 21 трофей.
    На второе место вышел Зенит
    Третье место "Спартак" и четвертое "Локомотив" 14 трофеев.
    Знатог
    Знатог ответ Dirty_Harry (раскрыть)
    20 июля в 06:53
    Из Испании вообще никого нельзя.
    Алексей Гузман
    Алексей Гузман
    20 июля в 02:40
    Пенальти на 10 мин на Соболеве был. Остальное всё по делу. Беда Спартака ,что при счёте 1-1 сразу пропустил
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    20 июля в 01:40, ред.
    Зенит с Победой !!!
    Спартак тоже провёл хороший матч...но Зенит выглядел по-лучше...
    На сегодня наверно и по составу и по игре Зенит реально сильней...

    Про судейство можно говорить бесконечно...потому и не будем...

    Можно понять проигравших...команда менее чем за год 3 раза уступила Зениту....
    Негатив объясним...учитывая несоответствие в ожиданиях и результатах..(от сезона в целом)
    Спартак хорошая боевитая команда...а провальные сезоны бывают у всех...

    Спасибо командам за прекрасный футбольный вечер..!!!!
    Хозяин фунтиков
    Хозяин фунтиков ответ Рыжая Борода (раскрыть)
    20 июля в 01:10
    спартак был бы вечно в фнл
    adeptch69
    adeptch69 ответ stachel (раскрыть)
    20 июля в 00:51, ред.
      рже
      рже
      20 июля в 00:36
      ЗЕНИТ Чемпион,Спартак крепкий середнячок,для хрюшек неплохо ,,,,,Зенит с победой;!!!!
      Indian
      Indian
      20 июля в 00:25
      Спартак проиграл предсказуемо, с визгом и претензиями к судейству. Сергей Иванов лишь в одном случае принял решение на своё усмотрение - не удалил оздоева, но в таких играх большинство судей не дали бы красную карточку.
      Теперь нас ждет интересный финал кубка. Химки достойны сразиться с чемпионом, без всяких серафимычей и прочих кб-фанатиков
      Baggio R.
      Baggio R. ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
      19 июля в 23:40
      До Газпрома Зениту суперкубок и не снился
      НЕ президент рфс
      НЕ президент рфс ответ Sionidis (раскрыть)
      19 июля в 23:30, ред.
        Sionidis
        Sionidis ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
        19 июля в 23:28
        Я тебе ответку задам, ты вообще когда стал болельщиком бомжей
        Александр Алексатов
        Александр Алексатов
        19 июля в 23:23
        хватить ныть кб играть научитесь и каждый день минимум по 8 часов зубрите правила это вам поможет выйти из своего мракобесия к реальной жизни а то устроят сначала дельфинарий а потом скачут вместе со своим духовным наставником ФЕ по всем инстанциям телеги катать сутяжники позорные
        НЕ президент рфс
        НЕ президент рфс ответ Sionidis (раскрыть)
        19 июля в 23:21
        Ты вообще о чём? Суперкубок какого года имеешь ввиду , и когда Газпром стал спонсором?
        Юрий Сенатов 1
        Юрий Сенатов 1 ответ pomor 445 (раскрыть)
        19 июля в 23:20, ред.
        Сидят три товарища, которым надо отрабатывать свой хлеб. О чём-то им надо гутарить? Не говорить же непосредственно о действиях игроков, вот и начинают соревноваться в знании футбола. От этого матч "размывается" и становится не столь смотрибельным. И в профессионализме " людям у микрофона" не откажешь, всю жизнь играли и в футболе разбираются, но... Кто-то ведь придумал пристроить экспертов к тому одному комментатору, который должен освещать матч. Думаю, что по чьей-то настоятельной просьбе, поэтому предположу, что возврата к обычному формату уже не будет. К большому сожалению для нас с вами.
        Трезвый повар
        Трезвый повар
        19 июля в 23:13
        Посмотрел комменты, это жесть. Сколько же троллей отметилось на этой ветке. Ещё и с многочисленных клонов
        Sionidis
        Sionidis ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
        19 июля в 23:10
        Конкуренция, как раз была, и всем это нравилось, и играли от души, последний матч бомжей мне понравился , это суперкубок
        goalaktika
        goalaktika
        19 июля в 23:06
        Чистый пеналь отняли у Спартака. Укажи судья на точку, глядишь игра могла пойти совсем по другому сценарию
        Sionidis
        Sionidis ответ Gelious (раскрыть)
        19 июля в 23:04
          НЕ президент рфс
          НЕ президент рфс ответ Sionidis (раскрыть)
          19 июля в 23:03
          Чем лучше?Конкуренции не создавал?
          goalaktika
          goalaktika
          19 июля в 23:01
          Странно, Тедеско как-то спокойно отреагировал на все произошедшее
          Sionidis
          Sionidis ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
          19 июля в 23:00, ред.
          Я тебя не учу, но ваш Зенит был намного лучше, когда там не было газпрома
          НЕ президент рфс
          НЕ президент рфс ответ Sionidis (раскрыть)
          19 июля в 22:59
            Виктор Дергачёв
            Виктор Дергачёв
            19 июля в 22:58
            Когда продажных судий начнут сажать. Тогда мы и увидем настоящий футбол .А не этот ана...
            Sionidis
            Sionidis ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
            19 июля в 22:57
              Рыжая Борода
              Рыжая Борода ответ feris1 (раскрыть)
              19 июля в 22:55
              Если бы судейство было хоть на половину справедливым, то...)))
              НЕ президент рфс
              НЕ президент рфс ответ Sionidis (раскрыть)
              19 июля в 22:54
              Без денег все-ноль. И в футболе , и в жизни.
              Vredinka_online
              Vredinka_online ответ makkie (раскрыть)
              19 июля в 22:52
              А если и обсуждать судейство, то c самого начала и четко по эпизодам. А не вырывать из контекста эпизод и рассматривать его однобоко.
              Sionidis
              Sionidis ответ Пердив зовет (раскрыть)
              19 июля в 22:52
              Да хоть после Мяса, мы уже там были недавно, но без денег бомжи ноль
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