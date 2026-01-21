Самолет с игроками «Брюгге» вылетел из Астаны с 5-часовой задержкой

1769001557

сегодня, 16:19

Бельгийский футбольный клуб «Брюгге» не смог в назначенное время вылететь из аэропорта Астаны после матча Лиги чемпионов против казахстанского «Кайрата» из-за замороженных двигателей у самолета. Об этом сообщила газета Het Laatste Nieuws.

Отмечается, что команда провела в аэропорту 5 часов, прежде чем вылететь в Бельгию.

Встреча между «Брюгге» и «Кайратом» прошла 20 января и завершилась победой бельгийского клуба со счетом 4:1. Казахстанская команда базируется в Алма-Ате, однако домашние игры общего этапа Лиги чемпионов проводила в Астане.

«Кайрат» впервые участвует в Лиге чемпионов и лишился шансов на выход в плей-офф. В заключительном туре 28 января «Кайрат» на выезде сыграет с английским «Арсеналом», «Брюгге» примет французский «Марсель».