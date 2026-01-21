Top.Mail.Ru
Самолет с игроками «Брюгге» вылетел из Астаны с 5-часовой задержкой

сегодня, 16:19
КайратЛоготип футбольный клуб Кайрат (Алматы)1 : 4Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Бельгийский футбольный клуб «Брюгге» не смог в назначенное время вылететь из аэропорта Астаны после матча Лиги чемпионов против казахстанского «Кайрата» из-за замороженных двигателей у самолета. Об этом сообщила газета Het Laatste Nieuws.

Отмечается, что команда провела в аэропорту 5 часов, прежде чем вылететь в Бельгию.

Встреча между «Брюгге» и «Кайратом» прошла 20 января и завершилась победой бельгийского клуба со счетом 4:1. Казахстанская команда базируется в Алма-Ате, однако домашние игры общего этапа Лиги чемпионов проводила в Астане.

«Кайрат» впервые участвует в Лиге чемпионов и лишился шансов на выход в плей-офф. В заключительном туре 28 января «Кайрат» на выезде сыграет с английским «Арсеналом», «Брюгге» примет французский «Марсель».

adekvat
adekvat
сегодня в 18:32
Люди не бедные, на кофе и перекус хватило наверно.
112910415
112910415
сегодня в 17:51
победа перевешивает всё же
stanichnik
stanichnik ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 17:45, ред.
Это ещё повезло бельгийцам, что играли они не на свежем воздухе в Алма-Ате, а пусть и не на травяной поляне, но всё же под крышей вполне в комфортных условиях Астаны-Арены. Пять часов в аэропорту из-за замёрзших двигателей самолёта это тоже некритично, для этого времени года в целинных степях нередки снежные бураны, длящиеся несколько суток. Зато эта поездка запомнится не только крупной победой в гостях, но и экстремальными погодными условиями, которые вряд ли где ещё им придётся испытать, разве что, если кто-то когда-нибудь из этих футболистов, вдруг приедет играть в РПЛ, или тот же Казахстан.
Болейте за своих, а не против чужих!
yfp8n7m7aapv
yfp8n7m7aapv
сегодня в 17:44
Пять часов не пять суток .... ничего страшного не произошло.... пусть радуются что вообще улетели... а то могли бы их и поездом отправить.
ntx2pw7xn933
ntx2pw7xn933
сегодня в 17:40
Прогревать заранее надо, в такой морозец то! Пилоты-дилетанты!...:)))
drug01
drug01
сегодня в 17:32
Погода вносит коррективы!!!
lazzioll
lazzioll
сегодня в 17:03
удивительный глобус. казалось бы где Бельгия (север европы) где Казахстан ну типа южнее РФ. а на самом деле Брюгге и Астана примерно на одной широте находятся. но если в Бельгии температура зимой последнее время около нуля, то в Астане в порядке вещей за минус 20. понятно что там море, а там степь, но все же..
bz7akhuxkwn5
bz7akhuxkwn5
сегодня в 16:56
По часу за каждый гол в матче пришлось им подождать
