Во Франции не планируют бойкотировать чемпионат мира в США

1768983341

сегодня, 11:15

Франция не рассматривает вариант с отказом от участия сборной страны в чемпионате мира 2026 года, несмотря на напряженность во взаимоотношениях с США . Об этом сообщил министр спорта Франции Марина Феррари, комментарий которой приводит телеканал RMC Sport.

Ранее журнал The Economist сообщил, что европейские страны рассматривают вариант с бойкотом чемпионата мира на фоне споров из-за Гренландии.

«На том этапе, о котором мы сейчас говорим, со стороны нашего министерства нет желания бойкотировать это крупное соревнование, — сказала Феррари. — Но я также слышала голоса, которые звучали и исходили от определенных политических блоков. Я хочу, чтобы мы отделили спорт от политики».