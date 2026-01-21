Top.Mail.Ru
Во Франции не планируют бойкотировать чемпионат мира в США

сегодня, 11:15

Франция не рассматривает вариант с отказом от участия сборной страны в чемпионате мира 2026 года, несмотря на напряженность во взаимоотношениях с США. Об этом сообщил министр спорта Франции Марина Феррари, комментарий которой приводит телеканал RMC Sport.

Ранее журнал The Economist сообщил, что европейские страны рассматривают вариант с бойкотом чемпионата мира на фоне споров из-за Гренландии.

«На том этапе, о котором мы сейчас говорим, со стороны нашего министерства нет желания бойкотировать это крупное соревнование, — сказала Феррари. — Но я также слышала голоса, которые звучали и исходили от определенных политических блоков. Я хочу, чтобы мы отделили спорт от политики».

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

