«Дочка» Ростеха намерена обратиться в суд за признанием КС банкротом

сегодня, 19:31

Дочерняя компания Ростеха «РТ-капитал» уведомила о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом футбольного клуба «Крылья Советов», следует из сообщения, размещенного в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс).

« ООО „РТ-капитал“ уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) АО » ПФК «Крылья Советов», — отмечается в сообщении.

1 декабря было возбуждено исполнительное производство о взыскании с «Крыльев Советов» долга в размере более 928 млн рублей в пользу «РТ-капитал». Ранее решение о взыскании долга принял Арбитражный суд Москвы, затем Девятый арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе. Футбольный клуб занимал средства для финансовой поддержки, но с 2016 года не выполнял обязательства по погашению долга.

30 декабря клуб сообщил, что выплатил 535 млн рублей в счет погашения долга, а в течение первой половины января погасил долговые обязательства еще на 54 млн рублей. По состоянию на 20 января «Крылья Советов» должны выплатить 519 млн рублей, в том числе 454 млн рублей основного долга и 64,9 млн рублей исполнительского сбора.

В понедельник компания «РТ-капитал» подала иск в Арбитражный суд города Москвы к «Крыльям Советов» на сумму почти в 146 млн рублей. В «Крыльях Советов» заявили, что исковое заявление в клуб пока не поступало, в связи с этим нет понимания предмета его требований.