В Астане задержали бельгийцев, находившихся на матче ЛЧ в купальниках

сегодня, 19:41
КайратЛоготип футбольный клуб Кайрат (Алматы)1 : 4Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Полицейские задержали и составили протоколы в отношении троих болельщиков из Бельгии, которые находились на трибунах во время матча Лиги чемпионов в Астане между бельгийским «Брюгге» и казахстанским «Кайратом» в купальниках, напоминающих одежду персонажа из комедии «Борат». Об этом сообщили в департаменте полиции столицы Казахстана.

«20 января в ходе проведения футбольного матча на стадионе трое мужчин совершили действия, выражающие неуважение к окружающим и нарушающие общественный порядок. Сотрудниками полиции задержаны и доставлены в отдел полиции трое иностранных болельщиков. По факту появления в общественном месте в состоянии опьянения, а также совершения мелкого хулиганства возбуждено административное производство, материалы дела переданы в суд для принятия решения. Нарушители помещены в комнату временного задержания», — сообщили в департаменте полиции Астаны, комментарий которого опубликовал новостной портал TengriSport.

В социальных сетях посетители матча опубликовали видео, на котором видно, как мужчины стоят на трибуне в купальниках среди других болельщиков. При этом в Астане накануне вечером мороз достигал 16 градусов ниже нуля, остальные посетители матча находились на трибунах в зимней одежде. Портал отмечает, что задержанные таким образом хотели «подшутить над казахстанцами при помощи костюмов известного персонажа» — по сюжету комедии персонаж Борат в исполнении британского актера Саши Барона Коэна является журналистом из Казахстана.

За появление в общественном месте в нетрезвом состоянии задержанным грозит штраф до $40, за мелкое хулиганство — такой же штраф, общественные работы на срок до 60 часов либо арест на срок до 15 суток.

Встреча между «Брюгге» и «Кайратом» прошла 20 января и завершилась победой бельгийского клуба со счетом 4:1. Казахстанская команда базируется в Алма-Ате, однако домашние игры общего этапа Лиги чемпионов проводила в Астане. «Кайрат» впервые участвует в Лиге чемпионов, однако уже лишился шансов на выход в плей-офф. 28 января казахстанский клуб сыграет с английским «Арсеналом» на выезде.

shur
shur ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 22:38, ред.
...на одной Волне ! На любимом сайте! Хорошей Лиге сегодня!!!
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 22:37
До чего же убого это выглядит(((
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ shur (раскрыть)
сегодня в 22:33
Очень в тему, так как мой комментарий прежде всего отсылка к тому классическому фильму советского кинематографа.
Вещий
Вещий
сегодня в 22:29
А там женщины были в купальниках.....или мужчины....
d4du83bz26f7
d4du83bz26f7
сегодня в 22:27
Ну вот пытались Европейское показать в Казахстане.... не судьба....
shur
shur ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 22:20
...классика жанра!
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 21:39
Смелые? В Саудовскую Аравию их на перековку...
adekvat
adekvat
сегодня в 21:17
15 суток и в камеру в тех купальниках что были на стадионе, там с девчатами напряг.
jgjm73dz7724
jgjm73dz7724
сегодня в 20:47
Шутки у них конечно,нам их не понять
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 20:39
Ну это дети "райского сада")))))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:37
И вот эти шутники могли запросто себе отморозить "бубенцы"...)

"Слышу звон бубенцов издалека,
Это тройки знакомый разбег."...)
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 20:34
В полосатых чёрно-синих купальниках, интересно?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:32
Надо было еще на 15 суток их укатать))
j3xdebwk75bz
j3xdebwk75bz
сегодня в 20:15
Совсем распоясались.... правильно что задержали и хоть как то наказали...
