Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2025/2026

«Галатасарай» отобрал очки у «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

сегодня, 22:40
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)1 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

В матче Лиги чемпионов встречались «Галатасарай» и «Атлетико». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Голом у хозяев отметился: Льоренте (20', автогол). За гостей забил Симеоне (4').

По итогам встречи «Галатасарай» имеет 10 очков, у гостей — 13 очков.

В следующем матче «Галатасарай» сыграет 28 января, соперником будет «Манчестер Сити». «Атлетико» проведет следующий матч 28 января, (соперник — «Будё-Глимт»).

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Сайт УЕФА
«Копенгаген» сыграл вничью с «Наполи» в матче Лиги чемпионов
Сегодня, 01:05
«Спортинг» победил «Пари Сен-Жермен» во встрече Лиги чемпионов
Сегодня, 01:00
«Реал» разгромил «Монако» в Лиге чемпионов
Сегодня, 01:00
«Интер» потерпел поражение от «Арсенала» в поединке Лиги чемпионов
Сегодня, 00:55
«Тоттенхэм» взял верх над «Боруссией» в игре Лиги чемпионов
Сегодня, 00:55
«Будё-Глимт» обыграл «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов
Вчера, 22:40
Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 23:06
Игра интересовала, только с точки зрения футбола двух человек- Осимхена и Сане. Первый, полностью разочаровал. Не такого я помню Осю- инертного, не обостряющего, неподвижного. Разве такой он был в Наполи?! И вот этого человека предлагали Баварии за 70млн?! Где его лидерские качества, где острота?! Большей частью- силовая борьба за позицию на поле и за верховой мяч, но ничего конструктивного...

Сане тоже ничего существенного не показал, за исключением, разве что участия в голевой атаке, где после его тонкого скрытого паса последовал прострел от партнера, с автоголом игрока Атлетико, причем автоголом глупого и нелогичного. В остальном надо признать, что несмотря на то, что Сане мало был заметен, тем не менее стоит отметить, что в отличие от игр за Баварию, где Сане тупил и злоупотреблял дриблингом, сейчас он стал более командным игроком...

Ну и если по игре, то в 1-м тайме, Галатасарай буквально сидел и висел на ногах соперника, при этом проваливался в прессинге, что позволяло испанцам разбежаться на разорванном пространстве, что и привело к голу в ворота турок. Несколько острых продолжений имел Атлетико, но моменты не использовал, а те контратаки испанцев, которые переходили в позиционный футбол, Атлетико превращал в убогую бытовуху.

Во 2-м тайме, как и следовало ожидать турки устали от собственного прессинга, подсели и Атлетико перешел к позиционной осаде, в которой, как известно Симеоне слаб, это не его стихия, не его конёк. Стоит отметить, что 2-й тайм прошел не так живо как тайм 1-й, а единственный острый момент у ворот Атлетико на 94 мин., стал единственным всплеском активности обеих команд. В итоге закономерная ничья в стиле Симеоне...
A.S.A
A.S.A
сегодня в 22:59, ред.
Ничья тут действительно закономерна, т.к и атлеты могли победить, да и турки в концовке имели шикарный момент для победы....
У Атлетико есть еще шанс попасть в заветную восьмёрку, а вот Галатасарай в лучшем случве поборется за плей-офф...
y-ago
y-ago
сегодня в 22:55, ред.
Недолюбливаю Атлетико, главным образом из-за тренера, поэтому могу быть и необъективным. И все же - не очень интересный матч, на мой взгляд, с равными возможностями. У мадридцев отметил бы Сёрлота (в первом тайме), а у турков - Осимхена. Его проход на последних минутах впечатлил. Жаль, что турки не забили - шанс был.
eubdjkmj29s3
eubdjkmj29s3
сегодня в 22:47
Турки дома мало кому дарят очки
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 