«Галатасарай» отобрал очки у «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

В матче Лиги чемпионов встречались «Галатасарай» и «Атлетико». Встреча завершилась со счетом 1:1.
Голом у хозяев отметился: Льоренте (20', автогол). За гостей забил Симеоне (4').
По итогам встречи «Галатасарай» имеет 10 очков, у гостей — 13 очков.
В следующем матче «Галатасарай» сыграет 28 января, соперником будет «Манчестер Сити». «Атлетико» проведет следующий матч 28 января, (соперник — «Будё-Глимт»).
Сане тоже ничего существенного не показал, за исключением, разве что участия в голевой атаке, где после его тонкого скрытого паса последовал прострел от партнера, с автоголом игрока Атлетико, причем автоголом глупого и нелогичного. В остальном надо признать, что несмотря на то, что Сане мало был заметен, тем не менее стоит отметить, что в отличие от игр за Баварию, где Сане тупил и злоупотреблял дриблингом, сейчас он стал более командным игроком...
Ну и если по игре, то в 1-м тайме, Галатасарай буквально сидел и висел на ногах соперника, при этом проваливался в прессинге, что позволяло испанцам разбежаться на разорванном пространстве, что и привело к голу в ворота турок. Несколько острых продолжений имел Атлетико, но моменты не использовал, а те контратаки испанцев, которые переходили в позиционный футбол, Атлетико превращал в убогую бытовуху.
Во 2-м тайме, как и следовало ожидать турки устали от собственного прессинга, подсели и Атлетико перешел к позиционной осаде, в которой, как известно Симеоне слаб, это не его стихия, не его конёк. Стоит отметить, что 2-й тайм прошел не так живо как тайм 1-й, а единственный острый момент у ворот Атлетико на 94 мин., стал единственным всплеском активности обеих команд. В итоге закономерная ничья в стиле Симеоне...
У Атлетико есть еще шанс попасть в заветную восьмёрку, а вот Галатасарай в лучшем случве поборется за плей-офф...
