«Крылья Советов» выплатят долг «РТ-капитал» до обращения компании в суд

сегодня, 19:42

Футбольный клуб «Крылья Советов» выплатит оставшуюся часть долга «РТ-капитал» до того, как представители компании обратятся в арбитражный суд с заявлением о признании клуба банкротом, заявил председатель совета директоров ПФК «Крылья Советов» Дмитрий Яковлев.

В среду «РТ-капитал» в сообщении на Федресурсе уведомил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве самарского клуба.

«На сегодняшний день компания „РТ-капитал“ заявила лишь о намерении признать „Крылья“ банкротом. Мы действуем в рамках разработанного плана и закроем оставшиеся долговые обязательства перед „РТ-Капитал“ до момента обращения истца в суд с соответствующим заявлением», — цитирует Яковлева пресс-служба клуба.

1 декабря было возбуждено исполнительное производство о взыскании с «Крыльев Советов» долга в размере более 928 млн рублей в пользу «РТ-капитал». Ранее решение о взыскании долга принял Арбитражный суд Москвы, затем Девятый арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе. Футбольный клуб занимал средства для финансовой поддержки, но с 2016 года не выполнял обязательства по погашению долга.

30 декабря клуб сообщил, что выплатил 535 млн рублей в счет погашения долга, а в течение первой половины января погасил долговые обязательства еще на 54 млн рублей. По состоянию на 20 января «Крылья Советов» должны выплатить 519 млн рублей, в том числе 454 млн рублей основного долга и 64,9 млн рублей исполнительского сбора.

В понедельник компания «РТ-капитал» подала иск в Арбитражный суд города Москвы к «Крыльям Советов» на сумму почти в 146 млн рублей. В «Крыльях Советов» заявили, что исковое заявление в клуб пока не поступало, в связи с этим нет понимания предмета его требований.

shur
shur
сегодня в 22:36
...за такие деньжища Волгу можно вспять повернуть,прости меня Господи!!!
Волга,Волга мать родная!
Волга матушка река!
Не видала ты подарка,
От Самарского Крыла !!!
eq7mkjj4bghb
eq7mkjj4bghb
сегодня в 22:23
Или выберутся на поверхность или полностью потонут...
chromage
chromage
сегодня в 22:22
Нормально так, чуваки за месяц просто взяли и нашли 535 млн рублей. Вот бы всем так )
n8yz886656qd
n8yz886656qd
сегодня в 22:21
Да уж... проблемы по моему только будут увеличиваться.....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:09
Зашевелились, когда судом припугнули. А до этого почему-то не торопились возвращать долги...
lotsman
lotsman
сегодня в 22:09
Много шума из ничего.)
drug01
drug01
сегодня в 21:41
Когда в Крыльях наведут порядок?
STVA 1
STVA 1 ответ p6rftxctvgfu (раскрыть)
сегодня в 20:29
Ну кто то ссудил им эту сумму! Теперь будут другим должны
p6rftxctvgfu
p6rftxctvgfu
сегодня в 20:12
Интересно и где они сумели найти такую сумму....
Гость
