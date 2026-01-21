«Крылья Советов» выплатят долг «РТ-капитал» до обращения компании в суд

Футбольный клуб «Крылья Советов» выплатит оставшуюся часть долга «РТ-капитал» до того, как представители компании обратятся в арбитражный суд с заявлением о признании клуба банкротом, заявил председатель совета директоров ПФК «Крылья Советов» Дмитрий Яковлев.
В среду «РТ-капитал» в сообщении на Федресурсе уведомил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве самарского клуба.
«На сегодняшний день компания „РТ-капитал“ заявила лишь о намерении признать „Крылья“ банкротом. Мы действуем в рамках разработанного плана и закроем оставшиеся долговые обязательства перед „РТ-Капитал“ до момента обращения истца в суд с соответствующим заявлением», — цитирует Яковлева пресс-служба клуба.
1 декабря было возбуждено исполнительное производство о взыскании с «Крыльев Советов» долга в размере более 928 млн рублей в пользу «РТ-капитал». Ранее решение о взыскании долга принял Арбитражный суд Москвы, затем Девятый арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе. Футбольный клуб занимал средства для финансовой поддержки, но с 2016 года не выполнял обязательства по погашению долга.
30 декабря клуб сообщил, что выплатил 535 млн рублей в счет погашения долга, а в течение первой половины января погасил долговые обязательства еще на 54 млн рублей. По состоянию на 20 января «Крылья Советов» должны выплатить 519 млн рублей, в том числе 454 млн рублей основного долга и 64,9 млн рублей исполнительского сбора.
В понедельник компания «РТ-капитал» подала иск в Арбитражный суд города Москвы к «Крыльям Советов» на сумму почти в 146 млн рублей. В «Крыльях Советов» заявили, что исковое заявление в клуб пока не поступало, в связи с этим нет понимания предмета его требований.
