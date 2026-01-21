Top.Mail.Ru
«Спортинг» победил «Пари Сен-Жермен» во встрече Лиги чемпионов

сегодня, 01:00
СпортингЛоготип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)2 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

В матче Лиги чемпионов встречались «Спортинг» и «Пари Сен-Жермен». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голами у хозяев отметился: Суарес (74', 90'). За гостей забил Кварацхелия (79').

По итогам встречи «Спортинг» имеет 13 очков, у гостей — 13 очков.

В следующем матче «Спортинг» сыграет 28 января, соперником будет «Атлетик». «Пари Сен-Жермен» проведет следующий матч 28 января, (соперник — «Ньюкасл Юнайтед»).

Источник: soccer.ru Фото: Сайт УЕФА
Capral
Capral
сегодня в 01:59
Так оказывается, это тот Спортинг, который Бавария раскатала-3:1!!! А я то думаю, где я видел эту команду?!)))
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 01:41
По существу, два защитника стояли рядом и смотрели, как грузин, из пределов штрафной наносит удар. Залетел, случается иногда.
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 01:38
Ну, то что он мог и не сравнял- это его проблемы, а в спорте, как и в жизни сослогательных наклонений не бывает.))) Что касается того, что это был план на игру Спортинга- не рисковать и ждать момента, возможно, хотя мне показалось, что это больше была трусость, потому что, даже в тех моментах, когда риска не было, Спортинг не форсировал события и не бежал, больше думая об обороне. Тем более сейчас, ПСЖ далек от своих настоящих кондиций и с ним можно играть смелее, и даже рискованнее... Но это, моё, личное мнение.
Nenash
Nenash
сегодня в 01:35
Один Квара пахарь.. 😄
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:29
Если сравнивать Квару и Барколя, то Барколя намного быстрее и очень хорошо открывался, был один на острие, но партнёры затупили и не дали ему забить. У Квары резкий и точный удар, на сегодня это единственное преимущество. В остальном Барколя сильнее, на рывке уходит легко от защитников. Раньше так делал и Хвича.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:25
Команда не топ первого эшелона играла против сильнейшей команды мира (как минимум одной из сильнейших) - такой план на игру не трусость, а благоразумие, если бы были, особенно в первые двадцать минут, слишком резкими и недостаточно закрытыми, то повысили бы шансы пропустить.

Парижане ничего особенного не показали, все атакующие игроки сыграли бледно, за исключением Кварацхелии, который смог сравнять счёт практически собственноручно, такая команда как Пари Сен-Жермен легко могла иметь уже в первом тайме как минимум три опаснейших момента, но их в общем-то не было, во втором тайме вообще явно лиссабонские львы переиграли, показали и характер, и мастерство, и смелость вкупе с самообладанием, так что сильно не согласен в том, что хозяева не заслужили победу.
Capral
Capral
сегодня в 01:19, ред.
Если предельно откровенно, то Спортинг, даже на ничью не наиграл. В 1-м тайме трусливая игра, и даже, когда были возможности у португалов выбегать в контратаки, даже тогда, они не спешили, боязливо озираясь на собственные ворота, в страхе, попасть на контр игру соперника. И не сказать, что ПСЖ показал выдающуюся игру. Много позиционного футбола, без оригинальных продолжений, в большинстве случаев- статичный футбол. Три отмененных гола французов, но все по делу.

Второй тайм прошел веселей. Португалы смелее побежали в атаку, а у ПСЖ стали появляться дыры на флангах, откуда Спортинг и обострял. Не знаю, возможно это была стратегия португалов- измотать соперника, а потом прикончить его в быстрой контр игре, не знаю. Но случай помог: сначала сыграли на рикошете, а затем и победный забили, при полном попустительстве французской обороны...

Скрасил поражение ПСЖ гол грузина, который, кстати сказать, за 20минут отведенные ему на замене, ничем, кроме гола не отметился, как обычно шел в дриблинг и терял мяч. Дембеле на меня не произвел впечатления, действовал инертно, за исключением нескольких моментов. Если сравнивать игру грузина и Барколя, то надо признать, что как дриблер- грузин ярче и интересней, но с точки зрения командной игры, Барколя смотрится предпочтительней- не возится с мячом, не передерживает.

Итак, победа Спортинга. Повторюсь, эта победа под очень большим вопросом, и не столько благодаря, сколько вопреки... В тоже время, и ПСЖ ничего сверх естественного не показал, кроме давления и прессинга. Пока, это еще не тот, могучий весенний Монстр прошлого сезона.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ btqav7v9wk27 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 01:18
да, проверил, и исправил))
Барсе очень важно выиграть в Праге.
будет сложно.
Торрес получил травму. Ямаль дисква. Рафинья скорей всего в запасе будет.
хорошо, что Педри избежал серьезной травмы.
Sergo81
Sergo81
сегодня в 01:14, ред.
ПСЖ раскатывал Спортинг как хотел. Но проблема ПСЖ в том, что в пз поставили Маюлу и связи были нарушены. Не хватало немного добить уже почти лежачего. А вот когда ещё и Руис ушёл, ПСЖ сник и решил, что ничьи достаточно. Это сразу прочувствовали Португалы и нанесли разящие удары.

Квара вышел активно на замену и пять минут бегал и даже удачно забил, но как и все сник и более ничем себя не проявил. Шевалье нужно в запас, он не вратарь основы. Забарный как вышел, сразу стало понятно, что проиграют.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 01:10
парижане без Матвея играли, тут очевидный итог
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:09, ред.
за топ-8 отчаянная резня намечается в 28 февраля.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 01:08
красавэлы. в первой восьмерке заночуют видимо. Порту уже ускакал в чемпионате, второе место удержат скорее всего. можно выкладываться в ЛЧ на полную
Groboyd
Groboyd
сегодня в 01:07
Спортинг хорош. В прошлом сезоне с МС сняли скальп, в этом с действующего победителя ЛЧ ПСЖ.
Грузин хороший гол положил. В этом туре обилие подобных голов.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:06
голище от Кварацхелия, но увы, этого было мало.
остальные парижане, кроме Дуэ, сыграли очень очень слабо.
