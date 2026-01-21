«Спортинг» победил «Пари Сен-Жермен» во встрече Лиги чемпионов

В матче Лиги чемпионов встречались «Спортинг» и «Пари Сен-Жермен». Встреча завершилась со счетом 2:1.
Голами у хозяев отметился: Суарес (74', 90'). За гостей забил Кварацхелия (79').
По итогам встречи «Спортинг» имеет 13 очков, у гостей — 13 очков.
В следующем матче «Спортинг» сыграет 28 января, соперником будет «Атлетик». «Пари Сен-Жермен» проведет следующий матч 28 января, (соперник — «Ньюкасл Юнайтед»).
Квара вышел активно на замену и пять минут бегал и даже удачно забил, но как и все сник и более ничем себя не проявил. Шевалье нужно в запас, он не вратарь основы. Забарный как вышел, сразу стало понятно, что проиграют.
Второй тайм прошел веселей. Португалы смелее побежали в атаку, а у ПСЖ стали появляться дыры на флангах, откуда Спортинг и обострял. Не знаю, возможно это была стратегия португалов- измотать соперника, а потом прикончить его в быстрой контр игре, не знаю. Но случай помог: сначала сыграли на рикошете, а затем и победный забили, при полном попустительстве французской обороны...
Скрасил поражение ПСЖ гол грузина, который, кстати сказать, за 20минут отведенные ему на замене, ничем, кроме гола не отметился, как обычно шел в дриблинг и терял мяч. Дембеле на меня не произвел впечатления, действовал инертно, за исключением нескольких моментов. Если сравнивать игру грузина и Барколя, то надо признать, что как дриблер- грузин ярче и интересней, но с точки зрения командной игры, Барколя смотрится предпочтительней- не возится с мячом, не передерживает.
Итак, победа Спортинга. Повторюсь, эта победа под очень большим вопросом, и не столько благодаря, сколько вопреки... В тоже время, и ПСЖ ничего сверх естественного не показал, кроме давления и прессинга. Пока, это еще не тот, могучий весенний Монстр прошлого сезона.
