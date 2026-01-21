«Динамо» объявило о переходе бразильского футболиста Рикардо из «Ботафого»

1769007192

сегодня, 17:53

Футболист Давид Рикардо перешел из бразильского «Ботафого» в московское «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба бело-голубых.

Детали соглашения с защитником не уточняются. Бразилец будет выступать в новой команде под 57-м номером.

Рикардо 23 года, за «Ботафого» он выступал с 2025 года. В составе команды футболист провел 29 матчей в различных турнирах, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. До этого игрок защищал цвета бразильского клуба «Сеара».

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. На счету команды 21 очко по итогам 18 туров.