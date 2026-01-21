«Динамо» объявило о переходе бразильского футболиста Рикардо из «Ботафого»

Футболист Давид Рикардо перешел из бразильского «Ботафого» в московское «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба бело-голубых.
Детали соглашения с защитником не уточняются. Бразилец будет выступать в новой команде под 57-м номером.
Рикардо 23 года, за «Ботафого» он выступал с 2025 года. В составе команды футболист провел 29 матчей в различных турнирах, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. До этого игрок защищал цвета бразильского клуба «Сеара».
«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. На счету команды 21 очко по итогам 18 туров.
даааа, такая защита ДМ слабое звено любого тренера.
надеюсь, бразилец покажет свой класс и надежную игру.
хотя....в летом 2025 было много неудачных трансферов у Динамо.
потом травмы, атака тоже ослаблена.
Карпин много тасовал состав, это тоже одна из причин провального сезона.
лично мое мнение. от Осипенко и Глебова больше вреда, чем пользы.
теперь новому тренеру ДМ придется решать эти вопросы.
пока в Динамо неработающая система.
нет никакой игровой идеи. ни обороны, ни атаки, ни стабильности.
Динамо ждет новые трансферы, сложный выход из ямы и перестройка.
получится у Гусева или нет?)))))
Двадцать лет назад вот так же зимой к нам пришёл двадцати трёхлетний аргентинец Фернандес в центр защиты, и почти все свои лучшие годы отыграл в Динамо. Все болельщики бело-синих отмечают, что надёжнее Лео на его позиции в команде в этом веке не было. Посмотрим, кого на этот раз прикупили "банкиры", Осипенко за которого бодались с питерцами, не оправдал надежд, Майсторович скорее всего так и не поправится и не наберёт оптимальную форму после операции, так что решение правильное, а вот на сколько эффективная покажет время. Не мешало бы подыскать надёжного вратаря. И если в своё время пожалели миллион евро на Агкацева, то стоило бы уже сейчас присмотреться к Бориско, пока конкуренты из Москвы и Питера не увели.
Болейте за своих, а не против чужих!
проведения этого трансфера.
В клубе говорят, что Рикардо сможет сыграть уже послезавтра против Слуцкого.
Действительно, сработано быстро и в самом начале предсезонки, но сомнения
в целесообразности данного трансфера как раз имеются.
Пацанчик для ЦЗ совсем молодой, 23 годика Даве стукнуло всего месяц назад,
он лишь на полтора года старше Зайдензаля, да ещё бразилец.
Рост трансферной стоимости Рикардо за последний календарный год был конечно
впечатляющим- в 7 раз, от 1 до 7 лямов.
Но это всего один сезон, так что считать его сложивщимся игроком рановато.
Учитывая это, цена покупки выглядит, на мой взгляд, завышенной.
То-то трансферный департамент Ботафого, слывущий одним из сильнейших
в бразильском сериАле, согласился на сделку почти без пререканий и проволочек,
в том числе и по деньгам.
Для "огненных" эта сделка скорее выгодна, кмк, а вот для нас- посмотрим..
Скиллы центрзаща у этого парня развиты в целом неплохо, но в силу нехватки
опыта многое будет критически зависеть от того, насколько игрок впишется
в новую страну, новую команду и примет для себя жёсткость РПЛовского футбола.
Сейчас же серьёзным усилением этот трансфер считать, кмк, преждевременно,
Рикардо скорее увеличит глубину состава при частых травмах у нас.
Ну а вообще-то, конечно добро пожаловать, будем поддерживать)
Давид Рикардо у нас теперь есть, ждём Адама Смита и Карла Маркса..))
