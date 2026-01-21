Top.Mail.Ru
Умер бывший футболист «Реала» и «Барселоны» Люсьен Мюллер

сегодня, 19:54

Бывший футболист сборной Франции, испанских «Реала» и «Барселоны» Люсьен Мюллер умер на 92-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба «Страсбура», в котором игрок начинал карьеру.

Причина смерти не уточняется.

Мюллер также выступал за французские «Тулузу» и «Реймс», в составе которого дважды стал чемпионом страны. Играя за «Реал», полузащитник трижды выиграл чемпионат Испании. В качестве тренера Мюллер привел «Монако» к победе в Кубке Франции.

За сборную Франции Мюллер провел 16 матчей и забил 3 гола.

