ЦСКА подтвердил переход Вильягры в бразильский «Интернасьонал»

Аргентинский футболист Родриго Вильягра перешел из московского ЦСКА в бразильский «Интернасьонал» на правах аренды до конца года. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.
В контракте предусмотрен обязательный выкуп прав на игрока при исполнении им определенных условий. Ранее сообщалось, что «Интернасьонал» согласовал трансфер полузащитника.
Вильягре 24 года, он выступает за ЦСКА с марта 2025 года. В нынешнем сезоне аргентинец провел за клуб 11 матчей в различных турнирах, не отметившись результативными действиями. Ранее он выступал за аргентинские «Ривер Плейт», «Тальерес» и «Росарио».
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!