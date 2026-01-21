ЦСКА подтвердил переход Вильягры в бразильский «Интернасьонал»

1769001326

сегодня, 16:15

Аргентинский футболист перешел из московского ЦСКА в бразильский «Интернасьонал» на правах аренды до конца года. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА .

В контракте предусмотрен обязательный выкуп прав на игрока при исполнении им определенных условий. Ранее сообщалось, что «Интернасьонал» согласовал трансфер полузащитника.