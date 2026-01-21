Top.Mail.Ru
ЦСКА подтвердил переход Вильягры в бразильский «Интернасьонал»

сегодня, 16:15

Аргентинский футболист Родриго Вильягра перешел из московского ЦСКА в бразильский «Интернасьонал» на правах аренды до конца года. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

В контракте предусмотрен обязательный выкуп прав на игрока при исполнении им определенных условий. Ранее сообщалось, что «Интернасьонал» согласовал трансфер полузащитника.

Вильягре 24 года, он выступает за ЦСКА с марта 2025 года. В нынешнем сезоне аргентинец провел за клуб 11 матчей в различных турнирах, не отметившись результативными действиями. Ранее он выступал за аргентинские «Ривер Плейт», «Тальерес» и «Росарио».

oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:00
Взяли Баринова....отдали Вильягру, все логично.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 18:26, ред.
Как говорится, и на старуху бывает проруха, для армейской селекционной службы это пожалуй единичный случай, когда не ко двору(конюшне) пришёлся новый футболист, которого вот так поспешно пришлось пристраивать без всякой выгоды в другой клуб. Если кто ранее и не задерживался на продолжительный срок в ЦСКА, то всегда, как правило, уходил от них либо с нулевым эффектом, либо с плюсом, но без финансовых потерь для клуба, в отличии от своих земляков динамовцев, спартачей или питерцев. Не сомневаюсь, что Евгений Леннорович и его грамотные и опытные менеджеры наверняка и в этот раз найдут способ уладить возникшую проблемку.
Болейте за своих, а не против чужих!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 18:20
И зачем таких не результативных покупать ,,,,
Alex_67
Alex_67
сегодня в 18:00
Туда-сюда ходят — за каждым не уследишь...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 17:56
Ушёл и ушёл, не он один....
112910415
112910415
сегодня в 17:53
это вечное движение ...
tctawudc86xn
tctawudc86xn
сегодня в 17:49
Лихорадочно скупали, теперь лихорадочно распродают .....
dr5hq6uzkhjz
dr5hq6uzkhjz
сегодня в 17:47
Единственным человеком из закупки в сезоне 24/25, который после этого ТО останется в команде, является Круговой .... Из 9 человек за 1.5 года в команде закрепился один .... Сильная работа селекции ...
lotsman
lotsman
сегодня в 17:46
Продать не удалось, так хоть в аренду, всё таки польза, какая то. А там глядишь и выкупят.)
wc7udejkb6ct
wc7udejkb6ct
сегодня в 17:16, ред.
Лучше бы виагры взяли в своё время чем эту вильягру, хоть бы какой-то толк был)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:12
гинер сплавил бесполезного игрока...
