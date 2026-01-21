В Москве установят памятник Никите Симоняну

1769012859

сегодня, 19:27

Мемориальный памятник олимпийскому чемпиону 1956 года по футболу в составе сборной СССР планируют установить на Ваганьковском кладбище осенью 2026 года. Об этом сообщил скульптор и художник Микаэль Согоян.

«История создания мемориала нетипична. Симонян лично обратился с просьбой о создании скульптуры еще при жизни. Обращение было связано с дружескими отношениям между нами. Возможно, с годами действительно начинаешь задумываться о подобном. Установить его мы планируем осенью 2026 года», — рассказал автор.

Согоян уточнил, что великий футболист будет изображен в момент игры. «О концептуальном решении мы также договаривались с Никитой Павловичем лично, сейчас мы возрождаем проектные решения», — заключил собеседник агентства.

О футболисте

Симонян родился в 1926 году в городе Армавир. Когда ему было 4 года, его семья переехала в Сухуми, где Симонян попал в первую футбольную школу «Динамо». Как признавался Симонян в интервью ТАСС, поначалу никаких секций не было, только спустя время вместе с ребятами они начали заниматься на поле примерно в 12 километрах от дома. Симоняна заметил на этом поле полузащитник местного «Динамо» Шота Ломинадзе, который пригласил его в организованную футбольную школу.

Симонян по ходу карьеры выступал за московские «Крылья советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Завершил профессиональную карьеру в 1959 году.

Позднее Симонян был главным тренером «Спартака», ереванского «Арарата», одесского «Черноморца» и сборной СССР . Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал «Арарат» (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР : трижды «Спартак» (1963, 1965, 1971) и один раз «Арарат» (1973).

Симонян занимал должность первого вице-президента РФС с 1992 по 1998 год. Позднее был избран на должность вице-президента организации, которую занимал до конца жизни. Несколько раз исполнял обязанности президента РФС .

Симонян скончался 23 ноября 2025 года в Москве в возрасте 99 лет, незадолго до своего 100-летия.