Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: события

В Москве установят памятник Никите Симоняну

сегодня, 19:27

Мемориальный памятник олимпийскому чемпиону 1956 года по футболу в составе сборной СССР Никите Симоняну планируют установить на Ваганьковском кладбище осенью 2026 года. Об этом сообщил скульптор и художник Микаэль Согоян.

«История создания мемориала нетипична. Симонян лично обратился с просьбой о создании скульптуры еще при жизни. Обращение было связано с дружескими отношениям между нами. Возможно, с годами действительно начинаешь задумываться о подобном. Установить его мы планируем осенью 2026 года», — рассказал автор.

Согоян уточнил, что великий футболист будет изображен в момент игры. «О концептуальном решении мы также договаривались с Никитой Павловичем лично, сейчас мы возрождаем проектные решения», — заключил собеседник агентства.

О футболисте

Симонян родился в 1926 году в городе Армавир. Когда ему было 4 года, его семья переехала в Сухуми, где Симонян попал в первую футбольную школу «Динамо». Как признавался Симонян в интервью ТАСС, поначалу никаких секций не было, только спустя время вместе с ребятами они начали заниматься на поле примерно в 12 километрах от дома. Симоняна заметил на этом поле полузащитник местного «Динамо» Шота Ломинадзе, который пригласил его в организованную футбольную школу.

Симонян по ходу карьеры выступал за московские «Крылья советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Завершил профессиональную карьеру в 1959 году.

Позднее Симонян был главным тренером «Спартака», ереванского «Арарата», одесского «Черноморца» и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал «Арарат» (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды «Спартак» (1963, 1965, 1971) и один раз «Арарат» (1973).

Симонян занимал должность первого вице-президента РФС с 1992 по 1998 год. Позднее был избран на должность вице-президента организации, которую занимал до конца жизни. Несколько раз исполнял обязанности президента РФС.

Симонян скончался 23 ноября 2025 года в Москве в возрасте 99 лет, незадолго до своего 100-летия.

Подписывайся в ВК
Все новости
В луганской «Заре» сообщили о намерении выступить во Второй лиге
16 января
Традиции вместо денег: «Спартак» представил нового тренера Хуана Карседо
14 января
Керченский «Океан» намерен заявиться во Вторую лигу
10 января
В Дагестане запустили новый футбольный проект для детей участников СВО
02 января
В Смоленской области создадут новую профессиональную команду в 2026 году
29 декабря 2025
Баннеры в поддержку Сафонова появились на Новом Арбате в Москве
19 декабря 2025
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 22:40
Приветствую Иван!Эти чинуши думаю как им посетить ЧМ в америке! А на Никиту Павловича им начхать!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 22:30
Санёк, как я тебя понимаю- никто не поймёт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И как мне это болит, наше Великое прошлое, передать не могу.............................
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:17, ред.
...Вить! Веришь, до сих пор в голове голоса Озерова, Спарре,
Махарадзе,Перетурина, проникновенные,искренние, а сколько
могли высказать без цензуры! А идти с толпой из Лужников вкушая
этот неповторимый запах футбола,чувствуя свою причастность к
происходящему! Время нашего детства,юности,взросления!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 22:05
Санёк не трави душу. Нам, ветеранам лучшего в мире советского футбола, всё это очень больно вспоминать... И вместе с тем- мы ГОРДЫ тем, что видели и были свидетелями, той, Великой футбольной Эпохи!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:57
...золотые страницы ушедшего века, эпохи великой Советской Страны, Советского Спорта, легендарной Личности, внёсшей несоизмеримый вклад в тот неподдельно интересный по красоте и накалу футбол!!!
rhqv95jd5ds8
rhqv95jd5ds8
сегодня в 20:17
Очень правильный и нужный ход со стороны Согояна... пусть все получится в лучшем виде.
Vilar
Vilar ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 20:09
Согласен, на кладбище само-собой, но памятник Палычу надо установить ещё на Таганке, перед зданием РФС, думаю, место достойное и он достоин на памятник в центре Москвы.
Capral
Capral
сегодня в 20:06, ред.
Футболиста Симоняна я не видел, но вот тренера Черноморца и Арарата отлично помню!!! Чемпионский Арарат- это особая страница советского футбола!!! Команда, которую Никита Павлович превратил в чемпионское волшебство, в неподражаемую и неповторимую команду чародеев, во главе с неотразимыми Иштояном, Андриасяном, Маркаровым!!! Ну и конечно, одесский Черноморец, в гости к которому, с опаской и страхом в глазах боялись ехать все советские топы!!! Команда- самобытная, техничная, агрессивная. Именно Никита Павлович шлифовал талант будущего обладателя ЗМ И.Беланова...

Симонян- Достойнейший футболист и тренер!!! Гордость советского футбола!!! Самая Светлая Память тебе, Никита Павлович!!! Покойся с Миром!!!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 19:50
Думаю, что со мной согласятся многие, заслуги Никиты Павловича дают право установить ему памятник не на кладбище, а где-нибудь в центре Москвы, и такая инициатива должна обсуждаться не на нашей площадке, а как минимум в РФСе или даже в Министерстве Спорта, тогда в мэрии Москвы её наверняка поддержат и осуществят.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 