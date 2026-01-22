Top.Mail.Ru
«Челси» победил «Пафос» во встрече Лиги чемпионов

сегодня, 00:55
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб ПафосПафосМатч завершен

В матче Лиги чемпионов встречались «Челси» и «Пафос». Встреча завершилась со счетом 1:0.

Голом у хозяев отметился: Кайседо Коросо (78').

По итогам встречи «Челси» имеет 13 очков, у гостей — 6 очков.

В следующем матче «Челси» сыграет 28 января, соперником будет «Наполи». «Пафос» проведет следующий матч 28 января, (соперник — «Славия»).

azkan
azkan
сегодня в 01:28, ред.
Не только победу и важные три очка принес гол Кайседо, но и спас Челси от позора.
Вроде били много, атаковали. А реализация хромала. Да и везения не хватало.
Лучше бы дали пенальти на руке Джеймса. Тогда может сконцентрировались бы и более умно распорядились бы моментами? Фланги вообще что делают. Ни одной нормальной передачи. Гарначо упустил столько моментов. А Гиттенс вообще обмяк сменив его. Следующая игра в Неаполе. С такой игрой и реализацией не то что победе, ничье буду рад.
Пафосу уважение. Хорошо оборонялись. Имели моменты, чтобы открыть и сравнять счет. Хорошая команда. Потрепали нервы болелам синих. Удачи им!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:02
Судя по счёту - Пафос упирался как мог...)
