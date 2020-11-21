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2 : 2
завершен
вчера, 16:30
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Стадион Ахмат-Арена (Грозный), зрителей: 6241
Телетрансляция: Матч Премьер
|16’
|0:1
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Кузяев Далер
ассистент Дуглас Сантос
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Бериша Бернард
ассистент Полярус Артем
|1:1
|26’
|48’
|1:2
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Ловрен Деян
ассистент Дуглас Сантос
|Бериша Бернард
|2:2(П)
|53’
|52’
|Чистяков Дмитрий
|55’
|Ракицкий Ярослав
|90+2’
|Ракицкий Ярослав
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Чистяков Дмитрий
|Караваев Вячеслав
|67’
|Мостовой Андрей
|Жирков Юрий
|Сильва Исмаэл
|Швец Антон
|68’
|Садулаев Лечи
|Бериша Бернард
|78’
|Алсултанов Ислам
|Ильин Владимир
|78’
|78’
|Малком
|Сутормин Алексей
|87’
|Крапухин Станислав
|Ерохин Александр
|Иванов Олег
|Мелкадзе Георгий
|90’
|Богосавац Мирослав
|Полярус Артем
|90+1’
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|12
|Удары по воротам
|9
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|4
|Удары в створ
|3
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|11
|Фолы
|14
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|4
|Угловые
|5
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|3
|Офсайды
|1
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|46%
|Владение мячом
|54%
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|1
|Cэйвы
|2
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|0
|Предупреждения
|3
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|0
|Удаления
|1
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До сих пор не забуду, как Зенит в 1/4 ЛЕ выносил по игре Севилью на выезде, имел преимущество во владении мячом, вёл 1:0 и этот физручело выпустил Могилевца и Ходжаниязова аж на пол-часа! В итоге Севилья смогла перевернуть ход игры, и выиграла 2:1. Это стоило тогда Зениту ещё одного европейского трофея, так как в том розыгрыше серьёзных соперников не оставалось, а Севилья играла в финале с Днепром.
На кубок с Арсеналом тульским Боаш дико начудил, ведя 2:0 и заменив весь центр поля, что привело к провалу. Ну и игра у него была: дай пас на Халка. Много было неудачных игр, учитывая, что в составе были отличные игроки. Так что ничего хорошего о Боаше не скажу.
Спалетти - другое дело. С умом тренировал.
До сих пор не забуду, как Зенит в 1/4 ЛЕ выносил по игре Севилью на выезде, имел преимущество во владении мячом, вёл 1:0 и этот физручело выпустил Могилевца и Ходжаниязова аж на пол-часа! В итоге Севилья смогла перевернуть ход игры, и выиграла 2:1. Это стоило тогда Зениту ещё одного европейского трофея, так как в том розыгрыше серьёзных соперников не оставалось, а Севилья играла в финале с Днепром.
На кубок с Арсеналом тульским Боаш дико начудил, ведя 2:0 и заменив весь центр поля, что привело к провалу. Ну и игра у него была: дай пас на Халка. Много было неудачных игр, учитывая, что в составе были отличные игроки. Так что ничего хорошего о Боаше не скажу.
Спалетти - другое дело. С умом тренировал.
PS. Семак? А ты кто такой? Давай до свидания!
PS. Семак? А ты кто такой? Давай до свидания!
Убрали из РПЛ зенитовского судейку и все выиграть уже не могут...
Убрали из РПЛ зенитовского судейку и все выиграть уже не могут...
Чемпионат России по футболу.
Турнирная таблица 2020 / 2021
Российская футбольная премьер-лига
Место Клуб Матчи Победы Очки
1 ЦСКА 14 10 31
2 Зенит 15 9 31
3 Спартак 15 8 29
4 Динамо 15 8 27
Чемпионат России по футболу.
Турнирная таблица 2020 / 2021
Российская футбольная премьер-лига
Место Клуб Матчи Победы Очки
1 ЦСКА 14 10 31
2 Зенит 15 9 31
3 Спартак 15 8 29
4 Динамо 15 8 27
Посмотрим завтра ЦСКА сможет оторваться от преследователей.
Посмотрим завтра ЦСКА сможет оторваться от преследователей.
Без капитана онаниста никуда !
Без капитана онаниста никуда !
По игре. Зенит сам себе устроил головную боль. Могли побеждать, но дважды лажанули. Причём второй гол... Сколько раз наказывали за локти - но нет, так проще летается. Ну проще так проще - получите пенальти
По игре. Зенит сам себе устроил головную боль. Могли побеждать, но дважды лажанули. Причём второй гол... Сколько раз наказывали за локти - но нет, так проще летается. Ну проще так проще - получите пенальти
Троллинг троллингом....смех смехом....но по большому счёту у Зенита на сегодня ни игры ни состава....
Не вижу смысла иметь состав на 200 млн из которых более половины (Малкомы-Азмуны-Венделы и пр.) никто в сезоне и на поле не видит....
Ошибся судья - ну и что...
Если одна ошибка может забрать у команды победу - значит это на сегодня не очень сильная команда...
Не много сравнительной статистики.....
В прошлом сезоне в это время (октябре-ноябре) Зенит сыграл в гостях 4 матча....и 4 победы.
В этом сезоне - 6 последних гостевых игр принесли лишь одну победу...и то над дебютантом Лиги...Химками...
Очень мне не нравится вся эта чебатуха что происходит с Зенитом...
Состав вроде есть - но на поле его нет...
Команда в группе лидеров - а игры нет...
Зенит провёл 9 игр в ЛЧ после подписания Малкома - сам же Малком ни минуты в них не сыграл...
Может пора слепить боеспособный коллектив...а не заседать на симпозиумах по поводу "Лишать или не лишать Дзюбу капитанской повязки".....
Надеюсь у Семака и Медведева хватит ума не петь про судейские ошибки...а сделать такую команду чтоб эти ошибки ни в коей мере не влияли на результат....
Всем хорошего футбольного вечера !!!!!!!
Троллинг троллингом....смех смехом....но по большому счёту у Зенита на сегодня ни игры ни состава....
Не вижу смысла иметь состав на 200 млн из которых более половины (Малкомы-Азмуны-Венделы и пр.) никто в сезоне и на поле не видит....
Ошибся судья - ну и что...
Если одна ошибка может забрать у команды победу - значит это на сегодня не очень сильная команда...
Не много сравнительной статистики.....
В прошлом сезоне в это время (октябре-ноябре) Зенит сыграл в гостях 4 матча....и 4 победы.
В этом сезоне - 6 последних гостевых игр принесли лишь одну победу...и то над дебютантом Лиги...Химками...
Очень мне не нравится вся эта чебатуха что происходит с Зенитом...
Состав вроде есть - но на поле его нет...
Команда в группе лидеров - а игры нет...
Зенит провёл 9 игр в ЛЧ после подписания Малкома - сам же Малком ни минуты в них не сыграл...
Может пора слепить боеспособный коллектив...а не заседать на симпозиумах по поводу "Лишать или не лишать Дзюбу капитанской повязки".....
Надеюсь у Семака и Медведева хватит ума не петь про судейские ошибки...а сделать такую команду чтоб эти ошибки ни в коей мере не влияли на результат....
Всем хорошего футбольного вечера !!!!!!!