В 41 Кержаков Михаил Голов пропущено: 2 Спасений: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

П 3 Дуглас Сантос Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 10 Точные навесы: 3 Перехваты: 3 Выносы: 4 Пасы: 52 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 90

З 15 Караваев Вячеслав Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 45

З 6 Ловрен Деян Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

З 44 Ракицкий Ярослав Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 4 Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 4 Желтые карточки: 2 Красные карточки: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 91

П 5 Барриос Вильмар Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 58 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

П 21 Ерохин Александр Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Выносы: 2 Пасы: 18 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 87

З 18 Жирков Юрий Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 29 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 67

П 14 Кузяев Далер Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 3 Пасы: 49 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

П 19 Сутормин Алексей Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Пасы: 36 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 79

Н 22 Дзюба Артём Фолов заработано: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 78 Васютин Александр

В 99 Лунёв Андрей

З 87 Прохин Данила

З 2 Чистяков Дмитрий Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 45

П 17 Мостовой Андрей Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Пасы: 10 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 23

П 38 Мусаев Леон

Н 36 Крапухин Станислав Минут сыграно: 8

Н 8 Малком Всего навесов: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 11