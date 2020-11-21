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Ахмат - Зенит
Краснодар - Тамбов
Спартак - Динамо
Локомотив - Арсенал

Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат против Зенит

Ахмат Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный) 2:2 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) Зенит
Ахмат
Зенит
2 : 2
завершен
вчера, 16:30
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 15 тур
Стадион Ахмат-Арена (Грозный), зрителей: 6241
Телетрансляция: Матч Премьер
Ставки на футбольные матчи
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Мелбет 4.67 3.62 1.85
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    Голы
    16’ 0:1 Кузяев Далер
    ассистент Дуглас Сантос
    Бериша Бернард
    ассистент Полярус Артем     		1:1 26’
    48’ 1:2 Ловрен Деян
    ассистент Дуглас Сантос
    Бериша Бернард 2:2(П) 53’
    Наказания
    52’ Чистяков Дмитрий
    55’ Ракицкий Ярослав
    90+2’ Ракицкий Ярослав
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Чистяков Дмитрий Караваев Вячеслав
    67’ Мостовой Андрей Жирков Юрий
    Сильва Исмаэл Швец Антон 68’
    Садулаев Лечи Бериша Бернард 78’
    Алсултанов Ислам Ильин Владимир 78’
    78’ Малком Сутормин Алексей
    87’ Крапухин Станислав Ерохин Александр
    Иванов Олег Мелкадзе Георгий 90’
    Богосавац Мирослав Полярус Артем 90+1’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 9
    		4 Удары в створ 3
    		11 Фолы 14
    		4 Угловые 5
    		3 Офсайды 1
    		46% Владение мячом 54%
    		1 Cэйвы 2
    		0 Предупреждения 3
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    DNK74_02
    DNK74_02 ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
    сегодня в 01:43
    Да я твой рот дзюбил
    viv
    viv ответ fczpkossidspb (раскрыть)
    сегодня в 00:48
    ой как заплакали то зенитовцы, а как в прошлом сезоне вам весь чемпионат подсуживали, было все норм?
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ stachel (раскрыть)
    сегодня в 00:15
    Боаш тоже физруком был) вытягивал на Халке и Витселе.

    До сих пор не забуду, как Зенит в 1/4 ЛЕ выносил по игре Севилью на выезде, имел преимущество во владении мячом, вёл 1:0 и этот физручело выпустил Могилевца и Ходжаниязова аж на пол-часа! В итоге Севилья смогла перевернуть ход игры, и выиграла 2:1. Это стоило тогда Зениту ещё одного европейского трофея, так как в том розыгрыше серьёзных соперников не оставалось, а Севилья играла в финале с Днепром.

    На кубок с Арсеналом тульским Боаш дико начудил, ведя 2:0 и заменив весь центр поля, что привело к провалу. Ну и игра у него была: дай пас на Халка. Много было неудачных игр, учитывая, что в составе были отличные игроки. Так что ничего хорошего о Боаше не скажу.

    Спалетти - другое дело. С умом тренировал.
    blitz
    blitz ответ fczpkossidspb (раскрыть)
    вчера в 23:25, ред.
    Когда такой же 11-метровый поставили в ворота ЦСКА в прошлом туре, всем это понравилось. Ну так теперь получите в ворота Кержакова.
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    вчера в 23:02
    И почему не в главных-то?)))
    fczpkossidspb
    fczpkossidspb
    вчера в 22:30
    Позорище Карасёву и всей судейской бригаде! Нет слово больше по этому матчу
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 22:03
    Карась просто хотел с чечни уехать
    mr.Nekto
    mr.Nekto ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 22:00
    Крик души в пустоту. А все от того, что у Зенита во главе угла не игра, а бабло.
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР ответ DNK74_02 (раскрыть)
    вчера в 21:59
    Да всем все равно на тебя и твоих друзей с кем обсуждал)
    Saban18
    Saban18 ответ d_fincher (раскрыть)
    вчера в 21:56, ред.
    Вот что попало ведь пишешь)))
    DNK74_02
    DNK74_02
    вчера в 21:53
    Парни! Кто-то удивлен результатом? Когда мы выигрывали в Грозном? Всегда или слив, или ничья. Обсуждал с друзьями результат перед матчем - никто не ставил на победу. Очки и игра в Грозном - это не про Зенит.
    PS. Семак? А ты кто такой? Давай до свидания!
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 21:47
    А был бы Вилков пенальти поставили бы в ворота Ахмата.....
    Убрали из РПЛ зенитовского судейку и все выиграть уже не могут...
    blitz
    blitz ответ Wolf77785 (раскрыть)
    вчера в 21:36
    Значит не все про это знают. Печатают вот так.

    Чемпионат России по футболу.
    Турнирная таблица 2020 / 2021
    Российская футбольная премьер-лига

    Место Клуб Матчи Победы Очки
    1 ЦСКА 14 10 31
    2 Зенит 15 9 31
    3 Спартак 15 8 29
    4 Динамо 15 8 27
    Юрниекс1
    Юрниекс1
    вчера в 21:30
    У Зени много потерь..Дзюбиньо руку себе видимо вывихнул..Плюс лишились основных игроков..вилкова, еськова..
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    вчера в 21:29
    зенит потерял очки, спартак потерял очки.

    Посмотрим завтра ЦСКА сможет оторваться от преследователей.
    stachel
    stachel
    вчера в 20:46
    Не надо гнать на Карася. Он судил строго по правилам и одинаково в обе стороны. Винить надо только себя самих, Серёжу физрученко и селекционный отдел. Ни одной быстрой атаки за 90 минут, ни одной атаки после перехвата, проигранный центр поля, натужное позиционное давление, которое никого уже пугает. Как результат - 3 удара в створ за 90 минут! Уже 3 года как физрук главным, а современной игры так и нет. После Спаллети-Боаша игра Зенита при физруке - непрерывная деградация. Доказательство, это результаты в ЕК. Если зимой не вернуть Серегу обратно в уфу и не разогнать селекционный отдел, в следующем сезоне будет уже катастрофа.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 20:36
    Благодаря судье.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 20:21
    Да ужжж....
    Без капитана онаниста никуда !
    протон1
    протон1
    вчера в 20:20
    бериша как пришел талалаев восстал. молодец. терек молодцы. видно рука тренера тоже. а вот зенит ни о чем как в лч и в чемпионате россии. у нас нет футбола
    112910415
    112910415
    вчера в 20:15
    Зенит не блещет почему-то
    Wolf77785
    Wolf77785 ответ blitz (раскрыть)
    вчера в 20:05
    Ох, уж этот проармейский коммент, сначала идут очные, а потом уже победы.. а по очным Зенит выиграл!
    12й игрок
    12й игрок
    вчера в 20:02
    А великолепный уже втирал про админресурс и прогазпромовское судейство??
    Сп62
    Сп62
    вчера в 20:02
    ВАР опять разочаровал. Кому нужны эти миллиметры в центре поля? На что они могут повлиять? А подсказка с пенальти вообще надуманная. Почему Карась согласился? Видимо из солидарности. Пока от новшества больше вреда, чем пользы. По-моему.
    Wolf77785
    Wolf77785 ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
    вчера в 20:01
    лучше про спартак-Ахмат,спартак-Ротор, Спартак-Краснодар спроси, Спартак-Ростов
    Wolf77785
    Wolf77785
    вчера в 20:00
    Смотрел матч, а потом графу желтых, у ахмата мерзкого 0 жк... Клоунада!!!!!!
    lexatver
    lexatver
    вчера в 19:54
    Ну после такой ошибки Зенит будут матчей 10 тащить за уши)
    Agamaga
    Agamaga ответ Serdar Pashakow 1 (раскрыть)
    вчера в 19:52
    Рукоблуда видимо хотели подбодрить
    Snake Plissken
    Snake Plissken
    вчера в 19:52, ред.
    Не могу сказать, что не доволен результатом )))
    По игре. Зенит сам себе устроил головную боль. Могли побеждать, но дважды лажанули. Причём второй гол... Сколько раз наказывали за локти - но нет, так проще летается. Ну проще так проще - получите пенальти
    zsb1961
    zsb1961 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 19:29
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 19:26
      Наверно глупо говорить про судейство....коль если 6 сезонов Зенит не может в гостях у Ахмата в РПЛ выиграть ,то чего ждать при судействе "московского арбитра Ккарасёва" в 7-м сезоне...)))

      Троллинг троллингом....смех смехом....но по большому счёту у Зенита на сегодня ни игры ни состава....

      Не вижу смысла иметь состав на 200 млн из которых более половины (Малкомы-Азмуны-Венделы и пр.) никто в сезоне и на поле не видит....

      Ошибся судья - ну и что...
      Если одна ошибка может забрать у команды победу - значит это на сегодня не очень сильная команда...

      Не много сравнительной статистики.....
      В прошлом сезоне в это время (октябре-ноябре) Зенит сыграл в гостях 4 матча....и 4 победы.
      В этом сезоне - 6 последних гостевых игр принесли лишь одну победу...и то над дебютантом Лиги...Химками...

      Очень мне не нравится вся эта чебатуха что происходит с Зенитом...
      Состав вроде есть - но на поле его нет...
      Команда в группе лидеров - а игры нет...
      Зенит провёл 9 игр в ЛЧ после подписания Малкома - сам же Малком ни минуты в них не сыграл...

      Может пора слепить боеспособный коллектив...а не заседать на симпозиумах по поводу "Лишать или не лишать Дзюбу капитанской повязки".....

      Надеюсь у Семака и Медведева хватит ума не петь про судейские ошибки...а сделать такую команду чтоб эти ошибки ни в коей мере не влияли на результат....

      Всем хорошего футбольного вечера !!!!!!!
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