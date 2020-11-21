В 1 Городов Евгений Спасений: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

З 4 Мартынович Александр Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 90

З 28 Смольников Игорь Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 67

З 2 Сорокин Егор Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Выносы: 2 Желтые карточки: 2 Красные карточки: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 60

З 18 Чернов Евгений Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 71 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

П 8 Газинский Юрий Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 3 Пасы: 63 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 76

Н 11 Ионов Алексей Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

П 7 Кабелла Реми Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 86 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 90

П 16 Классон Виктор Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Блоки: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 68

П 47 Уткин Даниил Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 68

П 93 Сулейманов Магомед-Шапи Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 75

Запасные игроки

В 88 Синицын Андрей

З 6 Рамирес Кристиан Фолов совершено: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 23

П 52 Вильена Тонни Ударов всего: 2 Пасы: 18 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 14

П 77 Камболов Руслан Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 22

П 14 Олссон Кристоффер Выносы: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 22

Н 9 Ари Ударов всего: 1 Выносы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 15

Н 33 Берг Маркус