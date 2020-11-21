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1 : 0
завершен
вчера, 14:00
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Стадион Стадион ФК "Краснодар"
Телетрансляция: «Матч Премьер»
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Кабелла Реми
ассистент Классон Виктор
|1:0
|17’
|Сорокин Егор
|32’
|Ионов Алексей
|33’
|35’
|Каплиенко Александр
|49’
|Ароян Вараздат
|Мартынович Александр
|52’
|56’
|Костюков Михаил
|Сорокин Егор
|60’
|64’
|Ароян Вараздат
|Камболов Руслан
|70’
|71’
|Рыбин Алексей
|79’
|Грицаенко Алексей
|Рамирес Кристиан
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Рамирес Кристиан
|Смольников Игорь
|67’
|Олссон Кристоффер
|Классон Виктор
|68’
|Камболов Руслан
|Уткин Даниил
|68’
|Ари
|Сулейманов Магомед-Шапи
|75’
|Вильена Тонни
|Газинский Юрий
|76’
|78’
|Килин Антон
|Рыбин Алексей
|87’
|Кабахидзе Владимир
|Чуперка Валерий
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|19
|Удары по воротам
|6
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|8
|Удары в створ
|1
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|13
|Фолы
|12
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|8
|Угловые
|0
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|1
|Офсайды
|2
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|66%
|Владение мячом
|34%
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|1
|Cэйвы
|7
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|6
|Предупреждения
|6
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|1
|Удаления
|1
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Было бы интереснее смотреть на игру после засчитанной оплеухи от Тамбова.
Ну а без сейвов Рыжикова,игроки Тамбова не раз бы вынимали мяч из ворот.
Было бы интереснее смотреть на игру после засчитанной оплеухи от Тамбова.
Ну а без сейвов Рыжикова,игроки Тамбова не раз бы вынимали мяч из ворот.