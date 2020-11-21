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Краснодар - Тамбов
Ахмат - Зенит
Спартак - Динамо
Локомотив - Арсенал

Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар против Тамбов

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    Голы
    Кабелла Реми
    ассистент Классон Виктор     		1:0 17’
    Наказания
    Сорокин Егор 32’
    Ионов Алексей 33’
    35’ Каплиенко Александр
    49’ Ароян Вараздат
    Мартынович Александр 52’
    56’ Костюков Михаил
    Сорокин Егор 60’
    64’ Ароян Вараздат
    Камболов Руслан 70’
    71’ Рыбин Алексей
    79’ Грицаенко Алексей
    Рамирес Кристиан 90+2’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Рамирес Кристиан Смольников Игорь 67’
    Олссон Кристоффер Классон Виктор 68’
    Камболов Руслан Уткин Даниил 68’
    Ари Сулейманов Магомед-Шапи 75’
    Вильена Тонни Газинский Юрий 76’
    78’ Килин Антон Рыбин Алексей
    87’ Кабахидзе Владимир Чуперка Валерий
    Статистика
    		 19 Удары по воротам 6
    		8 Удары в створ 1
    		13 Фолы 12
    		8 Угловые 0
    		1 Офсайды 2
    		66% Владение мячом 34%
    		1 Cэйвы 7
    		6 Предупреждения 6
    		1 Удаления 1
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    Все комментарии
    Vik_ont25
    Vik_ont25 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 03:28, ред.
    Нелепый ответ на прямой вопрос. Хотя... Клоун, он и в Африке клоун.
    -Хостинский-
    -Хостинский- ответ протон1 (раскрыть)
    вчера в 21:59
    Главного создателя атаки Вандерсона нет , а он много решает на поле
    -Хостинский-
    -Хостинский-
    вчера в 21:58
    Слава богу победили, но
    1. В обороне по преднему проходной двор
    2. Хромает на обе ноги реализация
    3. Одни выздоравливают , другие ломаются
    Я привык что у нас лазарет постоянно забит , но в этом году прям трындец
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Vik_ont25 (раскрыть)
    вчера в 20:46
    Моё? Могу переслать. Но я эксперт, и это не бесплатно
    протон1
    протон1
    вчера в 20:26
    у краснодара состав вроде в норме шас
    Vik_ont25
    Vik_ont25 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 19:49
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 19:25
      Быки научились покупать судей
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      вчера в 18:44
      Да, жесткий выдался матч! Приятно, что у Краснодара вернулись в строй все лидеры) Даже тот же Ари. Потеря Сафонова перед матчем с Севильей это большая потеря, конечно!
      valt134
      valt134
      вчера в 18:25
      Ну и Слава БОГУ!!! Авось понеслось у КРАСНОДАРУШКИ?
      Faustello
      Faustello
      вчера в 17:59
      Кудесники мяча из Краснодара феерично победили грозный Тамбов!
      Sebastian Eniston
      Sebastian Eniston
      вчера в 17:44
      Судья победа) где таких набирают бесталочей в Москве что--ли
      Red blu
      Red blu ответ mensk (раскрыть)
      вчера в 17:21
      Где ты в этой паре увидел лидера нашего футбола?
      VAN ARM
      VAN ARM
      вчера в 17:14
      а забивать и тут некому))
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      вчера в 16:58
      С победой болельщиков ФК Краснодар! Победа хоть и с минимальным счётом, всё равно это три очка. Думаю, что краснодарскому клубу нужен новый тренер с новыми идеями. Мусаеву видно уже нечего предложить команде. А что касается Тамбова, то они молодцы- бьются до конца, что с Динамо, что с Краснодаром! Если усилят команду, то могут надолго остаться в Российской Пример-Лиге. Краснодар ведь тоже когда-то из низов поднялся, а сейчас в еврокубках играет. Поэтому хорошие шансы есть у Тамбова!
      Groove000
      Groove000
      вчера в 16:37
      Неубедительная победа, абсолютно
      A.S.A
      A.S.A
      вчера в 16:34
      Быков с победой, но игру показали не ахти...надеюсь берегли силы на Севилью...
      Тамбов по игре незаслуживал поражения, удачи в следующих матчах
      mensk
      mensk
      вчера в 16:33
      И это лидер нашего футбола?
      Брулин
      Брулин
      вчера в 16:24
      Краснодар, что там насчёт отменного года, а???
      санек002
      санек002 ответ За адекватность (раскрыть)
      вчера в 16:22
      ветераны молодцы!в отличие от неветеранов сбрной россии!
      Sergo_ural
      Sergo_ural
      вчера в 16:14
      А Мусаев точно был на матче Краснодар - Тамбов? Какие Краснодар мог забить 5-6 мячей? Он че обкурился.
      альсато
      альсато
      вчера в 16:13
      не смотрю футбол, только счет и статистику-все ясно и понятно!((кроме одного-а судьи кто?))))
      Tostao
      Tostao ответ Footbolista (раскрыть)
      вчера в 16:09
      Если бы не Лапочка - судья, то тамбовский волк отгрыз бы кое-что от бычары.))
      Б Р А Т
      Б Р А Т
      вчера в 16:08
      Очень нужная победа для Краснодара.
      Серия из 5 поражений давила на футболистов, тренера и болельщиков.
      Надеемся дальше будет лучше. Тем более что Краснодар играет в еврокубках.
      Levadia
      Levadia
      вчера в 16:07
      Отменённый гол подпортил игру.
      Было бы интереснее смотреть на игру после засчитанной оплеухи от Тамбова.
      Ну а без сейвов Рыжикова,игроки Тамбова не раз бы вынимали мяч из ворот.
      За адекватность
      За адекватность
      вчера в 16:07
      Пусть не убедительно по счету и не показав какой-то феерической игры "Краснодар" свое взял, с чем болельщиков клуба и поздравляю. Ребята, сидящие за ВАР, видимо очень долго точили карандаши и искали линейки, дабы прочертить линии при определении офсайда. Желтых с красными судья от души нараздавал. Ну а футболистам "Тамбова" нужно отдать должное. Несмотря на проблемы с зарплатами в клубе играть спустя рукава не стали, боролись, и если бы не ВАР, то кто его знает, может и увезли бы ничью. Ну и Рыжиков молодца. Не стареют душой ветераны. Как лихо потащил удар Шапи в середине первого тайма, да и вообще очень уверенно игру провел. Как обычно личное мнение.
      Kresi frok
      Kresi frok
      вчера в 16:03
      Победителей не судят, но эта победа вряд ли добавит оптимизма команде и болелам!
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      вчера в 16:01
      Показалось, что Лапочкин с какой-то готовностью удалил Арояна, выравнивая тем самым составы, хотя потом было несколько аналогичных моментов, за которые наказания не последовало. Впрочем, нам всегда всё кажется...
      Б Р А Т
      Б Р А Т ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 16:00
      Да да)
      Вперед за Оренбургом...)
      Pashok00786
      Pashok00786
      вчера в 15:56
      Кабелла и Лапочкин снова тащат физручелло....мазохизм а не футбол...
      Спартак Безбородьев
      Спартак Безбородьев
      вчера в 15:54, ред.
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