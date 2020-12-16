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Ротор - Арсенал
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Зенит - Спартак

Текстовая онлайн трансляция матча Ротор против Арсенал

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.263.212.38
Мелбет 3.01 3.11 2.65
Лига ставок 3.10 2.95 2.80
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    15' Степанов Данил (25)
     
    37' Кожемякин Олег (4)
     
    63' Кипиани Николай (7) уходит с поля, Серченков Сергей (11) вышел на поле
     
    69' Муллин Камиль (72) уходит с поля, Понсе Андрес (23) вышел на поле
     
    81' (1:0) Фламарион (96)
     
    16' Ткачев Сергей (11)
     
    58' Рассказов Николай (92)
     
    73' Костадинов Георгий (70)
     
    75' Ткачев Сергей (11) уходит с поля, Кангва Эванс (10) вышел на поле
     
    82' Кадири Абдул Мохаммед (21)
     
    84' Рассказов Николай (92) уходит с поля, Луценко Евгений (48) вышел на поле
     
    86' Ломовицкий Александр (7) уходит с поля, Хлусевич Даниил (82) вышел на поле
     
    88' Горбатенко Игорь (23)
     
    90+1' Хагуш Анри (14)
    Голы
    Фламарион 1:0(П) 81’
    Наказания
    Степанов Данил 15’
    16’ Ткачев Сергей
    Кожемякин Олег 37’
    58’ Рассказов Николай
    73’ Костадинов Георгий
    82’ Кадири Абдул Мохаммед
    88’ Горбатенко Игорь
    90+1’ Хагуш Анри
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Серченков Сергей Кипиани Николай 63’
    Понсе Андрес Муллин Камиль 69’
    75’ Кангва Эванс Ткачев Сергей
    84’ Луценко Евгений Рассказов Николай
    86’ Хлусевич Даниил Ломовицкий Александр
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 19
    		2 Удары в створ 4
    		18 Фолы 18
    		5 Угловые 3
    		0 Офсайды 2
    		40% Владение мячом 60%
    		4 Cэйвы 1
    		2 Предупреждения 6
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    Все комментарии
    я из Химок
    я из Химок
    вчера в 11:09
    Мои поздравления Ротору!!! Молодцы!
    санек002
    санек002 ответ За адекватность (раскрыть)
    16 декабря в 21:09
    ротор с победой!вроде все по-маленьку сдвинулось!
    Vadik
    Vadik
    16 декабря в 20:52, ред.
    С победой!!!! Вязкая игра с обилием борьбы в центре поля. Вторая победа к ряду - это радует!!! Успехов родной команде!!!! Арсенал грязновато играл.... Владел мячом, но ничего опасного не создал. Даня Степанов по праву стал лучшим игроком. Гогуа тоже красавчик. Больше у Ротора выделить некого. Главное это победа в отсутствии двух ключевых игроков полузащиты. Это ощущалось и тревожило
    Александр Рябов
    Александр Рябов ответ протон1 (раскрыть)
    16 декабря в 20:34
    И вторая подряд дома!
    pomor45
    pomor45
    16 декабря в 20:34
    Ротор начал вращение.
    Александр Рябов
    Александр Рябов
    16 декабря в 20:28, ред.
    Арсенал владел мячом больше и много бил издали. Опасности, при этом, вообще не создавал. Просто НИ ОДНОГО опасного момента не припомню. Ротор мало атаковал но был чуть поопаснее, заработал пеналь и победил. А главное засушил потом игру абсолютно, даже были ближе к голу чем гости, либо это у Арсенала сил уже не осталось на последний штурм. Но в принципе, в любом случае, обе команды сейчас выглядят слабо, и на трансферах поработать сейчас им не помешает.
    За адекватность
    За адекватность
    16 декабря в 20:03
    В плане смотрибельности матч конечно оставляет желать гораздо лучшего. Создать что-то вразумительное в атаке у команд не получалось, много борьбы, суеты, и мало хорошего футбола. "Арсенал" какое-то небольшое преимущество может и имел, но не более. Оставалась надежда на стандарты, ну или на пенальти. В итоге пенальти и решил исход матча. "Ротор" одержал важнейшую победу и покинул пока зону прямого вылета, с чем болельщиков клуба и поздравляю. Ну а "Арсенал" пока от смены тренера особых дивидендов не получил. Как обычно личное мнение.
    vitalik dobroy
    vitalik dobroy
    16 декабря в 19:59
    Достойный почин побед Ротора! Оправдали надежды !!
    протон1
    протон1
    16 декабря в 19:56
    наконец то первая победа ротора )))
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    16 декабря в 19:54
    Ротор с победой!Команда должна остаться в РПЛ!
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    16 декабря в 19:52
    Ротор ожил что ли? Ну молодцы!
    волгодон 2
    волгодон 2
    16 декабря в 19:48
    Молодцы! Борьба за выживание продолжается.
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    16 декабря в 18:10
    Ротор
    vitalik dobroy
    vitalik dobroy
    16 декабря в 17:24
    Ротору нужно побеждать!! Удачи соседям!!
    Союзник противников
    Союзник противников
    16 декабря в 12:38
    1-1.
    dok66
    dok66
    16 декабря в 09:43
    Х2
    Valeron112
    Valeron112
    16 декабря в 08:19
    Тула .
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