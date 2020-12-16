В 50 Шамов Егор Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 90

З 5 Бурлак Тарас Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

З 92 Рассказов Николай Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 84

З 14 Хагуш Анри Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

П 23 Горбатенко Игорь Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

З 21 Кадири Абдул Мохаммед Отборы: 4 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

П 44 Кангва Кингс Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 2 Перехваты: 4 Пасы: 61 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

П 70 Костадинов Георгий Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

П 7 Ломовицкий Александр Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 9 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 87

П 11 Ткачев Сергей Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 75

Н 13 Панченко Кирилл Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 36 Левашов Михаил

З 6 Беляев Максим

З 8 Григалава Гиа

П 18 Громыко Валерий

П 10 Кангва Эванс Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 15

П 15 Ковалев Юрий

П 28 Пантелеев Владислав

П 82 Хлусевич Даниил Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 3

П 20 Чаушич Горан

Н 17 Аджоев Гурам

Н 48 Луценко Евгений Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 10