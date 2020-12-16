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1 : 0
завершен
16 декабря 2020, 18:00
среда
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Стадион Волгоград Арена
|Фламарион
|1:0(П)
|81’
|Степанов Данил
|15’
|16’
|Ткачев Сергей
|Кожемякин Олег
|37’
|58’
|Рассказов Николай
|73’
|Костадинов Георгий
|82’
|Кадири Абдул Мохаммед
|88’
|Горбатенко Игорь
|90+1’
|Хагуш Анри
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Серченков Сергей
|Кипиани Николай
|63’
|Понсе Андрес
|Муллин Камиль
|69’
|75’
|Кангва Эванс
|Ткачев Сергей
|84’
|Луценко Евгений
|Рассказов Николай
|86’
|Хлусевич Даниил
|Ломовицкий Александр
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|9
|Удары по воротам
|19
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|2
|Удары в створ
|4
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|18
|Фолы
|18
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|5
|Угловые
|3
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|0
|Офсайды
|2
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|40%
|Владение мячом
|60%
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|4
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|6
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