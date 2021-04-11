В 50 Шамов Егор Выносы: 1 Спасений: 5 Пасы: 20 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 90

П 4 Бауэр Роберт Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Выносы: 2 Пасы: 35 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

З 6 Беляев Максим Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

З 5 Бурлак Тарас Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 7 Пасы: 29 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

З 8 Григалава Гиа Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Выносы: 2 Пасы: 33 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

Н 10 Кангва Эванс Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 83

П 70 Костадинов Георгий Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 5 Выносы: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

Н 28 Пантелеев Владислав Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 13 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 56

П 82 Хлусевич Даниил Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

П 20 Чаушич Горан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

Н 48 Луценко Евгений Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 36 Левашов Михаил

В 1 Нигматуллин Артур

З 3 Сокол Артем

П 23 Горбатенко Игорь

П 18 Громыко Валерий

П 44 Кангва Кингс Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 10

П 15 Ковалев Юрий

П 21 Коновалов Игорь

П 11 Ткачев Сергей Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Перехваты: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 34

Н 17 Аджоев Гурам