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1 : 0
завершен
11 апреля 2021, 14:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 12.8 - 62.6
Очков за игру в нац. чемп.: 0.9 - 1.4
Средний возраст: 27.9 - 29
Средний рост: 184.5 - 180.5
Легионеров: 4 - 5
Схемы: 3-4-3 - 4-2-3-1
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Стадион Арсенал (Тула) +15 +18, Ясно
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 13:55
|Чаушич Горан
|1:0
|62’
|8’
|Берг Маркус
|53’
|Кабелла Реми
|Беляев Максим
|58’
|66’
|Вильена Тонни
|73’
|Вандерсон
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|54’
|Смольников Игорь
|Стоцкий Дмитрий
|Ткачев Сергей
|Пантелеев Владислав
|56’
|78’
|Ари
|Берг Маркус
|78’
|Сулейманов Магомед-Шапи
|Ионов Алексей
|78’
|Олссон Кристоффер
|Газинский Юрий
|Кангва Кингс
|Кангва Эванс
|83’
|86’
|Марков Евгений
|Вандерсон
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|13
|Удары по воротам
|9
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|5
|Удары в створ
|5
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|13
|Фолы
|19
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|8
|Угловые
|4
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|45%
|Владение мячом
|55%
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|5
|Cэйвы
|4
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|1
|Предупреждения
|4
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