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Арсенал - Краснодар
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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал против Краснодар

Арсенал Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула) 1:0 Логотип футбольный клуб Краснодар Краснодар
Арсенал
1 : 0
завершен
11 апреля 2021, 14:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 12.8 - 62.6
Очков за игру в нац. чемп.: 0.9 - 1.4
Средний возраст: 27.9 - 29
Средний рост: 184.5 - 180.5
Легионеров: 4 - 5
Схемы: 3-4-3 - 4-2-3-1
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Краснодар
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 25 тур
Стадион Арсенал (Тула) +15 +18, Ясно
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 13:55
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.083.921.73
Лига Ставок 4.30 3.75 1.85
Фонбет Live! 1.07 9.00 100.00
Мелбет 4.91 3.72 1.79
BetBoom 4.22 3.62 1.91
    Еще
     
    56' Пантелеев Владислав (28) уходит с поля, Ткачев Сергей (11) вышел на поле
     
    58' Беляев Максим (6)
     
    62' (1:0) Чаушич Горан (20)
     
    83' Кангва Эванс (10) уходит с поля, Кангва Кингс (44) вышел на поле
     
    8' Берг Маркус (33)
     
    53' Кабелла Реми (7)
     
    54' Стоцкий Дмитрий (89) уходит с поля, Смольников Игорь (28) вышел на поле
     
    66' Вильена Тонни (52)
     
    73' Вандерсон (10)
     
    3
    78' Берг Маркус (33) уходит с поля, Ари (9) вышел на поле
    78' Ионов Алексей (11) уходит с поля, Сулейманов Магомед-Шапи (93) вышел на поле
    78' Газинский Юрий (8) уходит с поля, Олссон Кристоффер (14) вышел на поле
     
    86' Вандерсон (10) уходит с поля, Марков Евгений (20) вышел на поле
    Голы
    Чаушич Горан 1:0 62’
    Наказания
    8’ Берг Маркус
    53’ Кабелла Реми
    Беляев Максим 58’
    66’ Вильена Тонни
    73’ Вандерсон
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    54’ Смольников Игорь Стоцкий Дмитрий
    Ткачев Сергей Пантелеев Владислав 56’
    78’ Ари Берг Маркус
    78’ Сулейманов Магомед-Шапи Ионов Алексей
    78’ Олссон Кристоффер Газинский Юрий
    Кангва Кингс Кангва Эванс 83’
    86’ Марков Евгений Вандерсон
    Статистика
    		 13 Удары по воротам 9
    		5 Удары в створ 5
    		13 Фолы 19
    		8 Угловые 4
    		45% Владение мячом 55%
    		5 Cэйвы 4
    		1 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    Alexnvr
    Alexnvr
    11 апреля в 22:12
    Сильное ощущение что Краснодар не скоро вернётся в верх турнирной таблицы. Жаль. Интересная команда была.
    Куплет
    Куплет
    11 апреля в 19:57
    Зачем они взяли этого бездаря, который 0-5 лудагорцу проигрывал и ничего не выцграл с цска за 4 года кроме супер кубка. Надо было брать качественного иностранного специалиста а не этот мешок картошки
    pomor45
    pomor45
    11 апреля в 19:39
    Ганчаренко для быков не повод к мотивации.
    armeec_
    armeec_
    11 апреля в 18:29
    Видать совсем плохо у Быков
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    11 апреля в 17:44
    Што, опять ? Ханчаренка , надо тебе страну менять !
    makkie
    makkie
    11 апреля в 17:40
    Удивительный результат!

    Казалось, быки сыграют на кураже и разнесут обескровленный Арсенал, ан-нет...
    Вообще, у Краснодара много пассажиров. Воистину ленивые коты, которые смирились с провалом в сезоне. Намечается чистка состава, многие уйдут наверное.
    Но пока Ганчаренко сел в лужу, в первом же матче!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    11 апреля в 17:34
    Неожиданное ожидаемость. Чё тут скажешь?
    Парфенова и Ко с победой!
    я из Химок
    я из Химок
    11 апреля в 17:29
    Не ожиданно! Арсенал с победой!
    juvenale
    juvenale
    11 апреля в 16:56
    Гончаренко не волшебник...он попал в кризисный клуб и нужно дать ему игроков в ТО
    Hypnoz
    Hypnoz
    11 апреля в 16:32
    Молодцы Арсенал !
    Надо постараться не вылететь напрямую, а остаться в зоне стыков !
    LAISMEN
    LAISMEN
    11 апреля в 16:30, ред.
    Этот сезон просто доигрывает Краснодар и уже закроет однозначно, так что результаты команде уже совсем не нужны и не важны. Краснодар этот сезон провалил во всех кубках и теперь можно им расслабиться и перевернуть страницу истории клуба на будущий год
    Новый Рубин
    Новый Рубин
    11 апреля в 16:29
    Пора уволить Гончаренко !
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    11 апреля в 16:26
    Кризис в "Краснодаре" продолжится. Виноват в нем сам Галицкий.
    За адекватность
    За адекватность ответ andrefino13 (раскрыть)
    11 апреля в 16:25, ред.
    Я Вас приветствую! М. Мусаев: " Мы внесли изменения, немного сместили вектор работы. Повысили интенсивность, стараемся увеличить общее количество рывково-тормозных действий и спринтов... Всегда хочется больше времени. Но я считаю, что пяти недель тренировок достаточно для того, чтобы в хорошем состоянии подойти к еврокубкам." Не могу сказать насчет рывков, а вот тормозные действия отработали на пять с плюсом. Все никак из процесса торможения не выйдут.
    kts99
    kts99
    11 апреля в 16:24
    Начало тухленькое
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ LAISMEN (раскрыть)
    11 апреля в 16:24
    Сливают Ганчаренко
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    11 апреля в 16:23
    Надо дать время этой команде, идёт плавная перестройка в ЦСКА образца последних успехов в лиге европы
    Брулин
    Брулин
    11 апреля в 16:22
    То, что сегодня исполнял Краснодар, я видел много раз в исполнении ЦСКА. ВМГ не изменится, он не ребёнок. Быкам терпения и открытых глаз.
    LAISMEN
    LAISMEN
    11 апреля в 16:22
    Краснодар - слабо ,безвольно, грустно
    andrefino13
    andrefino13
    11 апреля в 16:19
    Что делал зимой Фк Краснодар? Убитые и никакие.
    Dima salev
    Dima salev
    11 апреля в 16:19
    Если начал с поражения значить дальше хорошо будет. По статистике тех кто начинает с поражения дальше будет выигрыш
    zyxel410
    zyxel410 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
    11 апреля в 16:18
    чЁ сразуЗенит-то? Пусть не спешат, подготовят тактические схемы,наработки, и с Рубином как выдадут суперигру. )))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Заур-ЗВЕРЬ (раскрыть)
    11 апреля в 16:17
    Ионов под руковотством Вити имеет все шансы стать игроком английского чемпионата как Чалов
    sten312
    sten312
    11 апреля в 16:17
    ВМГ очень стабилен.Свою линию продолжает гнуть и в Краснодаре.
    Василий 50
    Василий 50
    11 апреля в 16:16
    Галицкий долго терпел Мусаева. Не факт, что у Гончаренко получается разгрести завалы
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    11 апреля в 16:15
    Согласен, осенью в еврокубках увидим истинную силу)
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
    11 апреля в 16:14
    Ионов то крайний защитник, то нападающий, сегодня в полузащите играл))) Скоро если ком прийдет в голову его на ворота поставят)))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Некакойшенко (раскрыть)
    11 апреля в 16:14
    Дружище, не соглашусь, с приходом футбола сразу же появился футбол в Москве, а вот питерский газовик точно не сразу строился, а с приходом агента Малкома совсем расстроился
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    11 апреля в 16:14
    будем надеяться на краснодар в следующем туре против зенита, рано или позно быки должны выдать игру всего сезона, вот и увидим весь тренерский гений Ганчаренко, сейчас как раз тренер может прекратить весь этот бардак в краснодаре если футболисты быков в него поверят. состав у краснодара хороший, нужна тренерская рука и немного самолюбия от футболистов, с характером всегда была проблемма у клуба Галицкого, самое время всё круто поменять и начать строить новую команду...
    d_fincher
    d_fincher
    11 апреля в 16:13
    С почином.
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