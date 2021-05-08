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Уфа - Зенит
Локомотив - Динамо
Арсенал - Рубин
ЦСКА - Краснодар

Текстовая онлайн трансляция матча Уфа против Зенит

Уфа Логотип футбольный клуб Уфа 0:0 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) Зенит
Уфа
0 : 0
завершен
08 мая 2021, 14:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 8 - 99
Очков за игру в нац. чемп.: 0.8 - 2.2
Средний возраст: 28.6 - 27.1
Средний рост: 184 - 182.1
Легионеров: 5 - 4
Схемы: 5-3-2 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 2
Зенит
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 29 тур
Стадион Нефтяник (Уфа), зрителей: 9660 +9 +10, Дождь
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 13:55
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 3.50 3.60 2.09
Мелбет 3.81 3.74 2.00
BetBoom 3.28 3.79 2.13
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    2
    57' Жамалетдинов Тимур (75) уходит с поля, Сысуев Дмитрий (7) вышел на поле
    57' Мрзляк Филип (24) уходит с поля, Урунов Остон (10) вышел на поле
     
    2
    78' Бауэр Мориц (32) уходит с поля, Морозов Григорий (2) вышел на поле
    78' Камилов Владислав (29) уходит с поля, Голубев Артем (22) вышел на поле
     
    80' Плиев Константин (15)
     
    90+2' Беленов Александр (31)
     
    45+4' (0:0) Нереализованный пенальти Азмун Сердар (7)
     
    2
    71' Азмун Сердар (7) уходит с поля, Кравцов Кирилл (64) вышел на поле
    71' Оздоев Магомед (27) уходит с поля, Жирков Юрий (18) вышел на поле
     
    81' Барриос Вильмар (5)
     
    2
    83' Барриос Вильмар (5) уходит с поля, Шамкин Даниил (92) вышел на поле
    83' Ерохин Александр (21) уходит с поля, Хотулев Данила (94) вышел на поле
     
    84' Хотулев Данила (94)
     
    86' Малком (8) уходит с поля, Крапухин Станислав (36) вышел на поле
    Наказания
    Плиев Константин 80’
    81’ Барриос Вильмар
    84’ Хотулев Данила
    Беленов Александр 90+2’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Сысуев Дмитрий Жамалетдинов Тимур 57’
    Урунов Остон Мрзляк Филип 57’
    71’ Кравцов Кирилл Азмун Сердар
    71’ Жирков Юрий Оздоев Магомед
    Морозов Григорий Бауэр Мориц 78’
    Голубев Артем Камилов Владислав 78’
    83’ Шамкин Даниил Барриос Вильмар
    83’ Хотулев Данила Ерохин Александр
    86’ Крапухин Станислав Малком
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 16
    		3 Удары в створ 5
    		7 Фолы 9
    		3 Угловые 6
    		0 Офсайды 1
    		36% Владение мячом 64%
    		5 Cэйвы 3
    		2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Владимир Немченков
    Владимир Немченков ответ viv (раскрыть)
    08 мая в 18:33
    Насчёт настоящего,это ты у Локо спроси или у спама,ну или у ЦСКА,а кому очки дарить-это нам решать-это мы ЗЕНИТ-чемпион!!!!?
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    08 мая в 18:09
    Ладно, уфимцы все равно молодцы! Хотя, конечно, победа им была нужнее, что уж скрывать.
    Храневец
    Храневец
    08 мая в 16:59
    Зачем надо было выходить на поле и мокнуть под дождем ????
    mat73
    mat73
    08 мая в 16:41
      Шуnя771
      Шуnя771 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      08 мая в 16:27
      Им эта ничья может и не помочь... Не факт, что обыграют Арсенал, а Ротор тоже будет биться... Рубин не такой уж и сильный... (Не умаляя симпатий к казанским)
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      08 мая в 16:20, ред.
      Уфе нечего ловить в РПЛ! Их место в ФНЛ!!! Пусть сделают соответствующий стадион и условия, и создадут боеспособный состав. И пусть только тогда в РПЛ!
      Вагабонди
      Вагабонди
      08 мая в 16:18
      Очень плохо личный ВАР зенита сыграл, всего лишь один пенальти назначил.
      Maks-tre
      Maks-tre
      08 мая в 16:16
      Разыграли спектакль в лучшем виде)
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      08 мая в 16:15
        Илья Пыркин
        Илья Пыркин ответ Чист (раскрыть)
        08 мая в 16:13
        Нет, там Нижний Новгород с отличным стадионом и посещаемостью в несколько десятков тысяч человек, их ждут в РПЛ, а УФУ в фнл ждут, стадион делать)
        rubinovyi2
        rubinovyi2
        08 мая в 16:11
        Нет Дэдпула-нет и результата...))))
        1_DEIVID
        1_DEIVID ответ Evilhuman (раскрыть)
        08 мая в 16:11
        Ах да, я же ещё и истеричку Денисова забыл, очередное чудо выращенное в Зените.
        Чист
        Чист ответ Илья Пыркин (раскрыть)
        08 мая в 16:09
        Пройдёт
        -ZIBOROCK-
        -ZIBOROCK-
        08 мая в 16:08
          Чист
          Чист ответ Futurista (раскрыть)
          08 мая в 16:07
          ну кому он там нужен -здесь из него создали мега футболиста
          95-shishani-95
          95-shishani-95
          08 мая в 16:05
            Чист
            Чист ответ Димон Булыкин (раскрыть)
            08 мая в 16:05
            Не отскочили а просто подарили очко три как бы неприлично вышло бы - Уфа интереснее Ротора да год два и Ротор опять без денег так лучше Уфа и играет она лучше
            ermak6848
            ermak6848
            08 мая в 16:05
            видимо сегодня ветер перемен Стрелак указала на Ничью...
            Илья Пыркин
            Илья Пыркин ответ Сп62 (раскрыть)
            08 мая в 16:04
            Уфа тоже не пройдут стыки😁
            1_DEIVID
            1_DEIVID ответ Evilhuman (раскрыть)
            08 мая в 16:04
            Конечно Дзюба благодарен судьбе, он же в Зените подругу себе нашёл, да не одну.
            Futurista
            Futurista
            08 мая в 16:03
            Судья сделал все что мог)...даже Гена Орлов признал что не было умышленной игры рукой в штрафной когда пенальти назначили...
            cska1948
            cska1948
            08 мая в 16:02, ред.
            Мутные пенальти, как прпавило, не забиваются! Что в очередной раз подтвердилось и в этой игре.
            1_DEIVID
            1_DEIVID ответ Evilhuman (раскрыть)
            08 мая в 16:01
            Это не отменяет того, что Аршавин и Быстров гнилые люди. То же самое и по Дзюбе, да ещё и интеллекта ноль.
            mor57
            mor57
            08 мая в 16:00
            Подарили Уфе одно очко и правильно сделали..
            Пусть и дальше рвут спам на закрывашке!!!
            Зенит -Чемпион!!!
            Ирина Михайлова
            Ирина Михайлова
            08 мая в 15:59
            "Гроссмейстер согласен на ничью" (с)
            viv
            viv
            08 мая в 15:58, ред.
            А чемпион то не настоящий, аутсайдера обыграть не может. Судья так старался аж левый пенальти придумал, но Азмун и его реализовать не смог.
            Сп62
            Сп62
            08 мая в 15:58
            Ну что ж, Ротору надо сказать до свидания.
            Димон Булыкин
            Димон Булыкин
            08 мая в 15:57
            Уфа дико отскочила, жаль Ротор.
            Evilhuman
            Evilhuman
            08 мая в 15:56
            Беленов и каркас ворот помогли Уфе не проиграть, но им и нужнее, норм поиграли
            Evilhuman
            Evilhuman ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
            08 мая в 15:55
            Сравни количество трофеев Дзюбы в Зените и всего Спартака за эти же годы)
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