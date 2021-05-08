В 41 Кержаков Михаил Выносы: 2 Спасений: 3 Пасы: 17 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 90

З 3 Дуглас Сантос Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 90 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 90

З 15 Караваев Вячеслав Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 3 Пасы: 71 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

З 4 Круговой Данил Отборы: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

З 2 Чистяков Дмитрий Ударов всего: 1 Фолов совершено: 3 Перехваты: 3 Выносы: 6 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 79 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 90

П 5 Барриос Вильмар Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 72 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 83

П 21 Ерохин Александр Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Пасы: 28 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 83

П 27 Оздоев Магомед Отборы: 1 Выносы: 3 Пасы: 64 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 71

П 19 Сутормин Алексей Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

Н 7 Азмун Сердар Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Пенальти не забито: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 70

П 8 Малком Ударов всего: 5 Ударов в створ: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 86

Запасные игроки

В 91 Бязров Давид

В 71 Одоевский Даниил

З 94 Хотулев Данила Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 11

П 18 Жирков Юрий Фолов заработано: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 19

П 64 Кравцов Кирилл Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 20

Н 36 Крапухин Станислав Фолов совершено: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 8