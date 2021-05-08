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0 : 0
завершен
08 мая 2021, 14:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 8 - 99
Очков за игру в нац. чемп.: 0.8 - 2.2
Средний возраст: 28.6 - 27.1
Средний рост: 184 - 182.1
Легионеров: 5 - 4
Схемы: 5-3-2 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 2
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Стадион Нефтяник (Уфа), зрителей: 9660 +9 +10, Дождь
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 13:55
|Плиев Константин
|80’
|81’
|Барриос Вильмар
|84’
|Хотулев Данила
|Беленов Александр
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Сысуев Дмитрий
|Жамалетдинов Тимур
|57’
|Урунов Остон
|Мрзляк Филип
|57’
|71’
|Кравцов Кирилл
|Азмун Сердар
|71’
|Жирков Юрий
|Оздоев Магомед
|Морозов Григорий
|Бауэр Мориц
|78’
|Голубев Артем
|Камилов Владислав
|78’
|83’
|Шамкин Даниил
|Барриос Вильмар
|83’
|Хотулев Данила
|Ерохин Александр
|86’
|Крапухин Станислав
|Малком
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|10
|Удары по воротам
|16
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|3
|Удары в створ
|5
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|7
|Фолы
|9
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|3
|Угловые
|6
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|0
|Офсайды
|1
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|36%
|Владение мячом
|64%
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|5
|Cэйвы
|3
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|2
|Предупреждения
|2
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Какие проблемы есть в Уфе, и сами знают, и нефиг всяким умникам тут изрыгаться. ФНЛ так ФНЛ, значит заслужили.
Какие проблемы есть в Уфе, и сами знают, и нефиг всяким умникам тут изрыгаться. ФНЛ так ФНЛ, значит заслужили.
Пусть и дальше рвут спам на закрывашке!!!
Зенит -Чемпион!!!
Пусть и дальше рвут спам на закрывашке!!!
Зенит -Чемпион!!!