«Будё-Глимт» обыграл «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов

вчера, 22:40
Будё-ГлимтЛоготип футбольный клуб Будё-Глимт3 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В матче Лиги чемпионов встречались «Будё-Глимт» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 3:1.

Голами у хозяев отметились: Хог (22', 24'), Хауге (58'). За гостей забил Шерки (60').

По итогам встречи «Будё-Глимт» имеет 6 очков, у гостей — 13 очков.

В следующем матче «Будё-Глимт» сыграет 28 января, соперником будет «Атлетико». «Манчестер Сити» проведет следующий матч 28 января, (соперник — «Галатасарай»).

drug01
drug01
сегодня в 00:46
Я так верил в Сити и вот подвели!!!
Capral
Capral
сегодня в 00:39
И вот такому Сити, одноразовый проиграл...
shur
shur
сегодня в 00:28
...Буде(те) в Норвегии, милости просим Вам в первый кабинет!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:11
одно из самых унизительных поражений с 2008 года.
да, с разницей в 3 гола у МанСити в матчах ЛЧ вели только
Буде-Глимт, мадридский Реал, Спортинг, Ливерпуль, Барселона и Бавария.
шанс на топ-8 остается, но надо обыграть Галатасарай.
а эти вполне могут ятаган в спину.
тем более новичков - Гуэхи и Семеньо - нельзя заявить на ЛЧ.
как же глупо клуб отпустил Альвареса в Атлетико.
теперь вот усилить атаку не с кем.
жаль болельщиков, которые летели заполярье, чтобы смотреть эту позорную игру.
респект Буде Глимта, хорошо подготовились к матчу.
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 00:04
Посмотрел 10 минут позора МС.
Гвардиола после 4 лет убежал из Барселоны, а теперь сидит 10 лет в Англии довольный. Да, много рекордов побил с командой, но сейчас пора на отдых.
sv_1969
sv_1969 ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
вчера в 23:23
Вспомнился сразу матч ЛЧ в 1995 году Русенборг-Спартак 2-4 ! КБ тогда 0-2 летели после первого
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
вчера в 23:22
Пеп наверное ВСЁ.
Да Будё прям неудобный соперник

Можно наверное сказать, что Юве от них еле ног унес
То , что с ТТХ сыграли вничью 2-2
То , что с БД сыграли 2-2
Но тем не менее такие команды МС обязан обыгрывать.
derrik2000
derrik2000
вчера в 23:17
По-моему, Гвардиола, которому команда объявила "итальянскую забастовку", уже сидит на чемоданах.
Чем же ещё можно ТАКОЕ объяснить???
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 23:14
Юве оттуда еле ноги унёс,Сити не сумел,противная эта команда на подобии Русенборга 90-х.
lazzioll
lazzioll
вчера в 22:54, ред.
я хз что делать с такими матчами. не конкретно с этим а вообще вот у Глимта за полярным кругом. нельзя такое играть на общих началах, как и в перуанских горах на высоте 4000 или в экваториальном лесу. заполярье с пластмассовым полем для нормальных футболистов это не норма. давайте команда будет играть по колено в грязи в дождь, они так привыкли и всегда играют, сколько таких стадионов по бывшему Союзу. но так УЕФА не разрешит не допустит. а на северном полюсе можно играть, на открытом стадионе. понятно что играющие в Европе средней полосы и южнее охеревают от таких условий. а условия должны быть равны
Capral
Capral
вчера в 22:53, ред.
Ну можно конечно найти отмазки, что после +15 в Англии, прилететь в минусовую погоду в Норвегии, искусственное поле, травмы и тп. Но главного нет в игре МС- нет организации игры, нет игровой дисциплины, что красноречиво показал второй гол. И если предельно откровенно, Сити играет в бессистемный футбол. А удаление Родри- это просто наплевательское отношение к игре и партнерам. Вобщем, Гварду не позавидуешь, сразу все проблемы- в одном флаконе.

Ну а норвеги продолжают собирать скальпы с топов. В 2021 была разгромлена Рома-1:6, сегодня, скромнее повержен Сити. Смотрел на игру МС и не верил, что еще три года назад, эта команда беспощадно громила европейских топов. А норвеги молодцы. Ничего сверх естественного не преподнесли, но организованно защищались и ловили, некогда грозного соперника на его ошибках. Симпатичная команда. Жаль Сити, кризис затянулся, а развязывание проблемы не видно...
Nenash
Nenash
вчера в 22:49
Пеп, и что ж дальше Будё?.. 🤔🤭
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:44
Ну тут изначально нечестно было! У МС всего один норвег, а у Буде их там полным полно, так ещё и вратарь Россиянин. Без шансов для горожан, а Буде с красивой победой, могли и больше накидать.
