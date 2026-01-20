«Будё-Глимт» обыграл «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов

В матче Лиги чемпионов встречались «Будё-Глимт» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 3:1.
Голами у хозяев отметились: Хог (22', 24'), Хауге (58'). За гостей забил Шерки (60').
По итогам встречи «Будё-Глимт» имеет 6 очков, у гостей — 13 очков.
В следующем матче «Будё-Глимт» сыграет 28 января, соперником будет «Атлетико». «Манчестер Сити» проведет следующий матч 28 января, (соперник — «Галатасарай»).
Ну а норвеги продолжают собирать скальпы с топов. В 2021 была разгромлена Рома-1:6, сегодня, скромнее повержен Сити. Смотрел на игру МС и не верил, что еще три года назад, эта команда беспощадно громила европейских топов. А норвеги молодцы. Ничего сверх естественного не преподнесли, но организованно защищались и ловили, некогда грозного соперника на его ошибках. Симпатичная команда. Жаль Сити, кризис затянулся, а развязывание проблемы не видно...
