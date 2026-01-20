Казахстанский «Кайрат» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов

1768929678

сегодня, 20:21

Казахстанский «Кайрат» со счетом 1:4 проиграл бельгийскому «Брюгге» в матче 7-го тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов и лишился шансов на выход в плей-офф турнира. Встреча прошла в Астане.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Александар Станкович (32-я минута), Ханс Ванакен (38), Ромео Верман (74) и Брэндон Мехеле (84). У проигравших отличился Адилет Садыбеков (90+2).

20-летний Станкович забил первый мяч в Лиге чемпионов. Сербский полузащитник является сыном бывшего главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича. В составе «Кайрата» весь матч на поле провел российский защитник Егор Сорокин.

«Кайрат» после 7 матчей набрал 1 очко. Казахстанская команда занимает последнее, 36-е место в таблице и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира. «Брюгге» с 7 очками располагается на 23-й строчке.

В заключительном туре «Кайрат» на выезде сыграет с английским «Арсеналом», «Брюгге» примет французский «Марсель». Обе встречи пройдут 28 января.

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.