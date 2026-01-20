Top.Mail.Ru
Казахстанский «Кайрат» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов

сегодня, 20:21
КайратЛоготип футбольный клуб Кайрат (Алматы)1 : 4Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Казахстанский «Кайрат» со счетом 1:4 проиграл бельгийскому «Брюгге» в матче 7-го тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов и лишился шансов на выход в плей-офф турнира. Встреча прошла в Астане.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Александар Станкович (32-я минута), Ханс Ванакен (38), Ромео Верман (74) и Брэндон Мехеле (84). У проигравших отличился Адилет Садыбеков (90+2).

20-летний Станкович забил первый мяч в Лиге чемпионов. Сербский полузащитник является сыном бывшего главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича. В составе «Кайрата» весь матч на поле провел российский защитник Егор Сорокин.

«Кайрат» после 7 матчей набрал 1 очко. Казахстанская команда занимает последнее, 36-е место в таблице и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира. «Брюгге» с 7 очками располагается на 23-й строчке.

В заключительном туре «Кайрат» на выезде сыграет с английским «Арсеналом», «Брюгге» примет французский «Марсель». Обе встречи пройдут 28 января.

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.

пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:39
казахскому клубному футболу еще развиваться.
пишут, Нани и Пьянич перешли в Актобе.
там клубы переходят в частные руки...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 21:39
Не тянет Кайрат, пока, уровень Лиги чемпионов.
Karkaz
Karkaz ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 21:30, ред.
Так Брюгге и должен выносить Зенит. Уровень футбола в Европе выше намного, даже у середняков. Даже если Зенит выйдет 11-ю бразильцами или аргентинцами. Поэтому это не дно пробито, а реалии футбола. Какой нибудь Будё Глимт, Олимпиакос, Копенгаген, Апоэл, Мёльде и тот же Брюгге всегда в любое время надерут пятую точку гегемону.
Groboyd
Groboyd ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 21:25, ред.
Нет никакого оправдания. Этот Брюгге один из худших, что был в прошлые сезоны в ЛЧ. Сегодня даже главного игрока на выданье не было - Цолиса.
DXTK
DXTK ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 21:21
Оправдания оправдания оправдания нашего российского футбола......в частности Зенита.....чей бюджет наверно по более чем у Брюгге......

Тоже самое последнее участие ЦСКА в группе......дважды приложили Реал еще этот матч вспоминали когда Кайрат попал с ними в одну группу,....но даже так заняли армейцы 4 место пропустив виктоию плезень выше себя.......

PS Это даже хоорошо что наши не играют в европе а то было о чем поговоить, вот опсуждаем как другие играют
d49pfuu75m9x
d49pfuu75m9x
сегодня в 21:17
Ну зато команда сыграла с европейскими топ клубами и денег заработала. Они молодцы.
azh5bthmpar6
azh5bthmpar6
сегодня в 21:15
Вот это неожиданно, конечно..... Только год начался, а тут такая сенсация...:)))))
4mtnzwnwqv54
4mtnzwnwqv54
сегодня в 21:10
Зато поиграли в ЛЧ,а это уже успех....
Groboyd
Groboyd ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 21:05
Там по круче был Брюгге. Один де Кетеларе чего только стоил. Да и в прошлом сезоне с Яшари бельгийцы были сильнее.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 21:03
Слишком слаб Кайрат. Даже на фоне не самого лучшего Брюгге. Ванакен как всегда хорош.
DXTK
DXTK
сегодня в 21:03, ред.
Само участие Кайрата в ЛЧ в основной сетке группового этапа уже подвиг, ....у них сопрениками были Реал, Спортинг, Интер, впереди Арсенал..........даже условный Брюгге который в прошлой ЛЧ пробился в плейофф серьезный соперник, Копенгаген тоже часто играет тут помниться пару лет назад даже МЮ оставляли на последнем месте в группе ЛЧ, ........ тут шансов на то что взять очки очень мал...... просто Кайрат команда не уровня ЛЧ........

PS Вот Кайрат проиграл Брюгге 1-4 и лишился шанса на плейофф.....помниться пару лет назад когда наши команды играл в ЛЧ этот Брюгге нашего гегемона Зенит вынес из ЛЧ...... оставив питер тогда на 4 месте. Вот это было дно пробито.
Capral
Capral
сегодня в 20:59
Как можно лишиться шансов, если их не иметь изначально?
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 20:47
Да нееее, быть не может
Karkaz
Karkaz ответ BENFICA (раскрыть)
сегодня в 20:44, ред.
Достойно)) Последнее место из 36 клубов, с 1 очком)
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 20:42
....как там у классиков:"...Увидеть Париж,тьфу ты, Мадрид и умереть!!!"......
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 20:39
Не только это! Еще ЛЧ в Казахстан привезли!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:38
Реал увидели, а больше и не надо ничего))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:37
Мало кто верил что они пройдут дальше
BENFICA
BENFICA
сегодня в 20:37
Можно сказать Кайрат достойно выступил в лиги чемпионов!
