Форвард сборной Марокко получил серьезную травму в финале Кубка Африки

сегодня, 09:35
СенегалЛоготип футбольный клуб Сенегал1 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗакончился в доп. время

Нападающий «Лилля» Хамза Игамане получил травму передней крестообразной связки в финале Кубка африканских наций против Сенегала. Теперь участие игрока в чемпионате мира этого года находится под вопросом.

23-летний футболист находился на скамейке запасных в финале, который Сенегал выиграл со счетом 1:0, а затем вышел на поле в дополнительное время в качестве шестого запасного. Он провел семь минут, после чего получил травму и покинул поле, в результате чего команда Валида Реграги закончила матч вдесятером.

«Проведенные обследования игрока, к сожалению, подтвердили серьезную травму. Хамза Игамане действительно получил разрыв передней крестообразной связки правого колена», — говорится в заявлении «Лилля».

Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:37
Травма серьезная - желаю парню здоровья.
2tv5pztdyhh6
2tv5pztdyhh6
сегодня в 10:22
Ну вот.... получил травму на ровном месте... здоровья и быстрого восстановления...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 10:00
За страну пострадал, здоровья ему!!!
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 09:58
Это футбол, всякое бывает
