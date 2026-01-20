Форвард сборной Марокко получил серьезную травму в финале Кубка Африки

1768890900

сегодня, 09:35

Нападающий «Лилля» получил травму передней крестообразной связки в финале Кубка африканских наций против Сенегала. Теперь участие игрока в чемпионате мира этого года находится под вопросом.

23-летний футболист находился на скамейке запасных в финале, который Сенегал выиграл со счетом 1:0, а затем вышел на поле в дополнительное время в качестве шестого запасного. Он провел семь минут, после чего получил травму и покинул поле, в результате чего команда Валида Реграги закончила матч вдесятером.

«Проведенные обследования игрока, к сожалению, подтвердили серьезную травму. Хамза Игамане действительно получил разрыв передней крестообразной связки правого колена», — говорится в заявлении «Лилля».