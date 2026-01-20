Top.Mail.Ru
Гол Веры помог «Локомотиву» разгромить «Чэнду Жунчэн» в товарищеском матче

сегодня, 17:47
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб Чэнду БеттерЧэнду БеттерМатч завершен

Футболисты московского «Локомотива» со счетом 4:0 обыграли китайский «Чэнду Жунчэн» в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Абу-Даби Крикет».

Голы забили Владислав Сарвели (38-я минута), Егор Погостнов (63), Лукас Вера (80) и Николай Комличенко (87). Вера, который подписал контракт с «Локомотивом» в декабре, провел первый матч за железнодорожников.

Эта встреча стала первой для «Локомотива» в текущем году. В следующей игре москвичи 24 января встретятся с «Ростовом», матч начнется в 16:00 мск.

После первой части Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» идет на 3-м месте в турнирной таблице. На счету команды 37 очков после 18 встреч. Команда возобновит сезон домашним матчем против «Пари Нижний Новгород» в рамках 19-го тура РПЛ, игра состоится 28 февраля.

сегодня в 18:43
верный гол Веры за Локо))
сегодня в 18:12
А три гола других игроков не помогли?
сегодня в 18:02
"Гол Веры" - Ах как звучит...)))
