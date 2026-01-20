В «Ахмате» опровергли интерес к Джикии и возможный уход Гандри

1768902330

сегодня, 12:45

Генеральный директор футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров опроверг интерес клуба к защитнику турецкого «Антальяспора» и возможный уход защитника грозненцев в одну из катарских команд. Комментарий Айдамирова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мы не ведем переговоры по переходу Джикии. Если что-то где-то написано, то не значит, что это является правдой. По Гандри у нас не было предложений. У него есть действующий контракт с нами, и он находится в клубе», — сказал Айдамиров.

Джикии 32 года, он перешел в «Антальяспор» в 2025 году, в текущем сезоне игрок провел 13 матчей, в которых забил 2 гола. Его последним клубом в России были подмосковные «Химки», до этого он выступал за московский «Спартак». В составе красно-белых он выиграл чемпионат России (2017), кубок (2022) и суперкубок страны (2017). За сборную России Джикия сыграл в 44 матчах, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу. В составе национальной команды футболист выступал на Кубке конфедераций (2017) и чемпионате Европы (2021).

Гандри 30 лет, он перешел в «Ахмат» в 2024 году и провел за клуб 63 матча, в которых отметился пятью голами. До этого игрок выигрывал Кубок Бельгии вместе с «Антверпеном» (2019/20), становился чемпионом Туниса (2014/15) и обладателем Кубка Туниса (2017) вместе с «Клубом Африкен». Также защитник выступал за бельгийский «Вестерло», болгарскую «Славию», французские «Дранси» и «Арль-Авиньон», и эмиратский «Аджман». За сборную Туниса Гандри провел 19 матчей, в которых не отметился результативными действиями.