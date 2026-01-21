Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2025/2026

«Реал» разгромил «Монако» в Лиге чемпионов

сегодня, 01:00
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)6 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

В матче Лиги чемпионов встречались «Реал» и «Монако». Встреча завершилась со счетом 6:1.

Голами у хозяев отметились: Мбаппе (5', 26'), Мастантуоно (51'), Керер (55', автогол), Винисиус Жуниор (63'), Беллингем (80'). За гостей забил Тезе (72').

По итогам встречи «Реал» имеет 15 очков, у гостей — 9 очков.

В следующем матче «Реал» сыграет 28 января, соперником будет «Бенфика». «Монако» проведет следующий матч 28 января, (соперник — «Ювентус»).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Интер» потерпел поражение от «Арсенала» в поединке Лиги чемпионов
Сегодня, 00:55
«Тоттенхэм» взял верх над «Боруссией» в игре Лиги чемпионов
Сегодня, 00:55
«Будё-Глимт» обыграл «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов
Вчера, 22:40
Казахстанский «Кайрат» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 20:21
Гол Веры помог «Локомотиву» разгромить «Чэнду Жунчэн» в товарищеском матче
Вчера, 17:47
«Реал Сосьедад» обыграл «Барселону» в матче Примеры
19 января
Сортировать
Все комментарии
m27xe3cyas6m
m27xe3cyas6m
сегодня в 03:17
Наконец-тр нашли сливочные своего клиента
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 03:12
Я не знаю, как сложится судьба тренера-Арбелоа, но сегодня он подарил вместе с футболистами долгожданный праздник болельщикам команды, да и просто ценителям эстетичного футбола.

Так давно не было столь одновременно энергичного и спокойного футбола от королевского клуба.

Да, много аргументов против: Монако не в лучшей форме, в обороне проблема не решена и не могла быть решенной.
Но Монако точно не слабый клуб, Куртуа не раз пришлось напрягать, быстрая и техничная команда.

Рад за Вини, на которого действительно всех собак спустили за последние полгода. Мужик золотого мяча лишился, а ему Мбаппе подвезли - кстати, третьего профильного вингера (Перес, ну как так то).

Желаю удивительно нелинейному футболисту Арбелоа (играл от «полный кошмар» до «это гениально») таких же простых в плане эмоций матчей.
Может и правда Алонсо перегнул в плане критики.
Игроки, кто бы сомневался, лучшие из лучших. Их бы верно замотивировать.

Считаю, не зря Бернабеу свистел в предыдущем матче с Леванте. Оттолкнулись от дна сегодня вне всяких сомнений.

П.С. Камавинга, ну ты же офигенный левый защитник. Ну задолбал «видеть себя в полузащите» :))
ABir
ABir
сегодня в 02:08
Что стало напоминать прежний веселый до кризисный Реал времен Папы Карло
амурец
амурец
сегодня в 02:07
Реал с победой
Nenash
Nenash ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 01:53
Скоро на поле вынесут. Судья разрешит. Перес потдержит. 🤭🍻
Groboyd
Groboyd ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 01:47
Он гол и отпраздновал, показывая, как пьёт с двух рук.
Nenash
Nenash
сегодня в 01:37
Ого!. Даже пьяница Берлинген забил.. ☝️🤭🥃
Capral
Capral
сегодня в 01:31
Игру не видел, смотрел другой матч, но от всей души поздравляю Реал с разгромной победой, и очень хочется верить- избавлением от игровых кандалов предыдущего тренера!!!!!!! Рад за Вини, вдвойне!!!!!!! Непременно посмотрю обзор и порадуюсь за обновленный Реал!!!!!!!
Конечно, не видя игру невозможно делать выводы, но если у Арбелоа получится нормализовать и поставить игру, лично и публично перед ним извинюсь!!!!!!! Дай БОГ!!!!!!!
Реал с победой!!!!!!!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 01:27
Солнце не очень сильно светит над Монако в футбольном смысле в этом сезоне, в следующем сезоне скорее всего вообще ни в одном из общеевропейских турниров играть не будут.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 01:23
обычно пишут Монако Головина в новостях. но тут постеснялись и наверное правильно. и не надо))...
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:21, ред.
Это им за четвертьфинал 2004
А если серьёзно то аплодисменты Винисиусу, гол и три голевые , всегда бы так!
И Бернабеу свистеть не будет
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 01:14
Эта разгромная победа должна приободрить сливочных.
Vilar
Vilar
сегодня в 01:12
Как-то, даже очень позорно для Монако, проигрывать с таким счётом.
y-ago
y-ago
сегодня в 01:09, ред.
Поздравления с победой! Браво! Это браво вырвалась после блистательного второго гола, забитого в самых лучших традициях любимой команды! После чего у меня закралась шальная мысль в голове - ну, неужели? Не никаких сомнений, что Монако не может служить лакмусовой бумажкой, отражающей качество игры Реала, но тем не менее.

Тем не менее…”Порадовали старика”, как сказал Кутузов в фильме “Гусарская баллада”. Нет, разумеется, нет пока никакой системы, но в игре появилась мысль, которая вообще отсутствовала последние полгода. А это дорогого стоит! Ну, что же, еще раз с победой и - удачи Реалу!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 