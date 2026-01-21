«Реал» разгромил «Монако» в Лиге чемпионов

В матче Лиги чемпионов встречались «Реал» и «Монако». Встреча завершилась со счетом 6:1.
Голами у хозяев отметились: Мбаппе (5', 26'), Мастантуоно (51'), Керер (55', автогол), Винисиус Жуниор (63'), Беллингем (80'). За гостей забил Тезе (72').
По итогам встречи «Реал» имеет 15 очков, у гостей — 9 очков.
В следующем матче «Реал» сыграет 28 января, соперником будет «Бенфика». «Монако» проведет следующий матч 28 января, (соперник — «Ювентус»).
Тем не менее…”Порадовали старика”, как сказал Кутузов в фильме “Гусарская баллада”. Нет, разумеется, нет пока никакой системы, но в игре появилась мысль, которая вообще отсутствовала последние полгода. А это дорогого стоит! Ну, что же, еще раз с победой и - удачи Реалу!
Тем не менее…”Порадовали старика”, как сказал Кутузов в фильме “Гусарская баллада”. Нет, разумеется, нет пока никакой системы, но в игре появилась мысль, которая вообще отсутствовала последние полгода. А это дорогого стоит! Ну, что же, еще раз с победой и - удачи Реалу!