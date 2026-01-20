Top.Mail.Ru
Футболистов сборной Сенегала могут дисквалифицировать из-за акции протеста

сегодня, 12:44
СенегалЛоготип футбольный клуб Сенегал1 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗакончился в доп. время

Игроков и тренеров сборной Сенегала, которые приняли участие в акции протеста в финальном матче Кубка африканских наций против команды Марокко (1:0), могут дисквалифицировать на срок от четырех до шести матчей. Об этом сообщает испанская газета AS.

В случае дисквалификации она распространится на матчи группового этапа чемпионата мира 2026 года. Также уточняется, что согласно регламенту Кубка африканских наций сборной Сенегала грозит штраф в размере от €50 тыс. до €100 тыс. за недисциплинированное поведение делегации и болельщиков.

В компенсированное ко второму тайму время матча со сборной Марокко после видеопросмотра был отменен гол сенегальских игроков. Затем после видеопросмотра в ворота сборной Сенегала назначили пенальти. Главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв в знак протеста увел футболистов команды с поля. Через 15 минут сенегальцы вернулись, а вратарь команды Эдуар Менди намертво поймал мяч после удара с 11-метровой отметки в исполнении Браима Диаса. Основное время завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время победу сенегальцам принес гол Папа Гейе.

Сборная Сенегала выиграла Кубок африканских наций во второй раз. Впервые сенегальцы победили в 2021 году.

В чемпионате мира по футболу 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Источник: itar-tass.com
shur
shur
сегодня в 14:15
...телеграмма с пометкой "срочно" ....тчк Федерация Футбола России!
Предлагаем сыграть 6 -ть игр в рамках официального турнира Наций! Тчк Федерация Футбола Сенегала! Игры должны пройти до июня 2026 года!
lotsman
lotsman
сегодня в 14:13
Они принесли победу своей стране и это главное.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:08
А ведь будет дисквалификация... Зачем сильная сборная из Африки на чемпионате мира в Америке? Можно ее ослабить... Повод? Лучше и не придумать. Сами виноваты.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 14:07
и как это будет выглядеть, дисквалификация. начнется ЧМ и одна команда не выйдет на поле просто??? какую то ерунду выдумывают даже не подумавши как это реализовать. или именно эти игроки и тренер дисквалифицируются и федерации футбола Сенегала придется новую сборную собирать?? чушь какая
fegn3zc33658
fegn3zc33658
сегодня в 13:46
После победы можно и отдохнуть
sv_1969
sv_1969 ответ wd69z2qwmbed (раскрыть)
сегодня в 13:37
Осталось еще их победы лишить)))Действительно клоуны!
wd69z2qwmbed
wd69z2qwmbed
сегодня в 13:08
Мароканцы пожаловались в КАФ и ФИФА ....Обыкновенные клоуны. Виноваты все и всё вокруг, только не они сами. А то, что их за уши тянул судейка в домашнем чемпионате -- так это вообще мелочь, не стоящая внимания....
hrkdytpgn356
hrkdytpgn356
сегодня в 13:06
Самое забавное, что происходящее на КАФ уже почти ни чем не отличается от Французской лиги.... :)))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:04
"Могут дисквалифицировать на срок от четырех до шести матчей." - Будет больше времени хорошенько отметить победу...)
Гость
