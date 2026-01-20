Футболистов сборной Сенегала могут дисквалифицировать из-за акции протеста

1768902299

сегодня, 12:44

Игроков и тренеров сборной Сенегала, которые приняли участие в акции протеста в финальном матче Кубка африканских наций против команды Марокко (1:0), могут дисквалифицировать на срок от четырех до шести матчей. Об этом сообщает испанская газета AS.

В случае дисквалификации она распространится на матчи группового этапа чемпионата мира 2026 года. Также уточняется, что согласно регламенту Кубка африканских наций сборной Сенегала грозит штраф в размере от €50 тыс. до €100 тыс. за недисциплинированное поведение делегации и болельщиков.

В компенсированное ко второму тайму время матча со сборной Марокко после видеопросмотра был отменен гол сенегальских игроков. Затем после видеопросмотра в ворота сборной Сенегала назначили пенальти. Главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв в знак протеста увел футболистов команды с поля. Через 15 минут сенегальцы вернулись, а вратарь команды Эдуар Менди намертво поймал мяч после удара с 11-метровой отметки в исполнении Браима Диаса. Основное время завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время победу сенегальцам принес гол Папа Гейе.

Сборная Сенегала выиграла Кубок африканских наций во второй раз. Впервые сенегальцы победили в 2021 году.