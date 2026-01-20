ПАОК прекратил переговоры с «Зенитом» по переходу Дркушича

Защитник футбольного клуба «Зенит» Ванья Дркушич не перейдет в греческий ПАОК. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщили в пресс-службе ПАОКа.
"Мы фактически прекратили переговоры по трансферу Вани Дркушича из «Зенита», — заявили в пресс-службе греческого клуба.
Дркушичу 26 лет, он перешел в «Зенит» в 2024 году. В текущем сезоне на счету словенца 20 игр, в которых он не отметился результативными действиями. В 2025 году Дркушич стал серебряным призером чемпионата России в составе «Зенита», ранее он завоевывал серебро с «Сочи» (2022). За сборную Словении защитник принял участие в 26 матчах, не отметившись результативными действиями. Дркушич играл на чемпионате Европы 2024 года, словенская команда дошла до 1/8 финала.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 39 очков в 18 играх.
Лусиано вскоре тоже ведь выиграет гонку бомбардиров...
И со словами из нетленного произведения А.Н.Островского "...так не доставайся же ты никому...." прекратил усилять другие клубы...обломав и Дркушича и ПАОК...где так же феерит и куражится покинувший Семака Оздоев.)))
