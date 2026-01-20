Top.Mail.Ru
ПАОК прекратил переговоры с «Зенитом» по переходу Дркушича

сегодня, 12:16

Защитник футбольного клуба «Зенит» Ванья Дркушич не перейдет в греческий ПАОК. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщили в пресс-службе ПАОКа.

"Мы фактически прекратили переговоры по трансферу Вани Дркушича из «Зенита», — заявили в пресс-службе греческого клуба.

Дркушичу 26 лет, он перешел в «Зенит» в 2024 году. В текущем сезоне на счету словенца 20 игр, в которых он не отметился результативными действиями. В 2025 году Дркушич стал серебряным призером чемпионата России в составе «Зенита», ранее он завоевывал серебро с «Сочи» (2022). За сборную Словении защитник принял участие в 26 матчах, не отметившись результативными действиями. Дркушич играл на чемпионате Европы 2024 года, словенская команда дошла до 1/8 финала.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 39 очков в 18 играх.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 14:01
Откуда вообще ПАОК возник в этой теме? Не потянул он трансфер Дркушича, видимо... Если хочется подешевле, есть рынок свободных агентов. Можно и на пенсионеров посмотреть. Правда они, в основном, требуют много денег в качестве зарплаты. А если к Селюку?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:39
Семак наверно удивляется....почему это игроки не блеставшие в Зените вдруг превращаются в неплохих игроков....как Круговой....
Лусиано вскоре тоже ведь выиграет гонку бомбардиров...

И со словами из нетленного произведения А.Н.Островского "...так не доставайся же ты никому...." прекратил усилять другие клубы...обломав и Дркушича и ПАОК...где так же феерит и куражится покинувший Семака Оздоев.)))
g95mdj7gg67u
g95mdj7gg67u
сегодня в 13:10
Не судьба Ваньке на солнышке погреться
9957278mfkwg
9957278mfkwg
сегодня в 13:10
Ну правильно, они в вацап написали, а он не работает...:))))
Гость
