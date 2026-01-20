ПАОК прекратил переговоры с «Зенитом» по переходу Дркушича

1768900585

сегодня, 12:16

Защитник футбольного клуба «Зенит» не перейдет в греческий ПАОК . Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщили в пресс-службе ПАОКа.

"Мы фактически прекратили переговоры по трансферу Вани Дркушича из «Зенита», — заявили в пресс-службе греческого клуба.

Дркушичу 26 лет, он перешел в «Зенит» в 2024 году. В текущем сезоне на счету словенца 20 игр, в которых он не отметился результативными действиями. В 2025 году Дркушич стал серебряным призером чемпионата России в составе «Зенита», ранее он завоевывал серебро с «Сочи» (2022). За сборную Словении защитник принял участие в 26 матчах, не отметившись результативными действиями. Дркушич играл на чемпионате Европы 2024 года, словенская команда дошла до 1/8 финала.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 39 очков в 18 играх.