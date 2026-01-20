Top.Mail.Ru
Компания «РТ-капитал» подала иск к «Крыльям Советов» на 146 млн рублей

сегодня, 16:25

Дочерняя компания Ростеха «РТ-капитал» подала иск к футбольному клубу «Крылья Советов» на сумму около 146 млн рублей в Арбитражный суд города Москвы, следует из картотеки суда.

Исковое заявление было подано 19 января, сумма исковых требований составляет 145 млн 689 тыс. 232,6 руб. Суть требований не указана, иск пока не принят к производству.

В пресс-службе «Крыльев Советов» сообщили, что пока не видели заявления. «Пока искового заявления в клубе не видели, в связи с этим нет понимания конкретики данного иска. Как только получим все документы, будем изучать», — отметили в пресс-службе.

1 декабря было возбуждено исполнительное производство о взыскании с «Крыльев Советов» долга в размере более 928 млн рублей в пользу «РТ-капитал». Ранее решение о взыскании долга принял Арбитражный суд Москвы, затем Девятый арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе. Футбольный клуб занимал средства для финансовой поддержки, но с 2016 года не выполнял обязательства по погашению долга.

Как сообщила пресс-службе клуба 30 декабря, «Крылья Советов» выплатили 535 млн рублей из суммы долга.

Сортировать
Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 18:11
Кто то наверное попросил и дали! А теперь вот икру мечут чтоб что то забрать((((((
q8u6x5yh3qmb
q8u6x5yh3qmb
сегодня в 18:02
Откуда у бедных Крылышках такие деньги
lazzioll
lazzioll
сегодня в 17:08
откуда у самого Ростеха вдруг деньги чтоб другим в долг давать?? компания не тем занимается чем положено. Ростех финансируется из бюджета полностью и должен выдавать на всю страну новейшие технические разработки в огромном количестве во всех техносферах. а не вместо этого деньги одолжать заведомо проблемным предприятиям. причем не свои деньги
ttrarghrkd5w
ttrarghrkd5w
сегодня в 16:44
Это все в очередной раз подтверждает, что клубам нужно жить по средствам
hrh95dx7arkt
hrh95dx7arkt
сегодня в 16:31
Капитально наехал РТ-капитал
Гость
