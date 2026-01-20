Испанский «Реал» уведомил саудовские клубы, что не продаст в зимнее трансферное окно бразильца Винисиуса. Об этом сообщил Indykaila News на своей странице в соцсети X.
Уточняется, что один из саудовских клубов предлагал «Реалу» 200 млн фунтов стерлингов (€230 млн) за бразильского нападающего. Ранее газета Bild сообщила, что руководство «Реала» приняло решение продать Винисиуса летом 2026 года.
Винисиусу 25 лет, он выступает за «Реал» с 2018 года, в составе команды он стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. Всего за «Реал» бразилец провел 351 матч, забил 112 голов и отдал 94 голевых передач. Также полузащитник провел 45 игр за сборную Бразилии, забив восемь голов и отдав семь голевых передач.
«Реал» идет на втором месте в чемпионате Испании, набрав 48 очков в 20 играх. Трансферное окно в Испании будет открыто до 3 февраля.
К одному из Творцов Великих и Славных побед Реала отношение должно быть соответствующее. Можно накупить мешок одноразовых, но таких как Вини не накупишь- это штучный "товар", ручной работы. И правильно делают, что не продают. Вини- это взрослый ребёнок, а значит и подход к нему должен быть воспитательный... Но понять это может только Большой тренер и незаурядный стратег!!!
Удачи Реалу, и конечно его Звёздному игроку!!!!!!! Держись, Вини, и докажи всем, что ты- ЛУЧШИЙ!!!!!!!
