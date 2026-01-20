Top.Mail.Ru
«Реал» не продаст Винисиуса в зимнее трансферное окно

сегодня, 14:26

Испанский «Реал» уведомил саудовские клубы, что не продаст в зимнее трансферное окно бразильца Винисиуса. Об этом сообщил Indykaila News на своей странице в соцсети X.

Уточняется, что один из саудовских клубов предлагал «Реалу» 200 млн фунтов стерлингов (€230 млн) за бразильского нападающего. Ранее газета Bild сообщила, что руководство «Реала» приняло решение продать Винисиуса летом 2026 года.

Винисиусу 25 лет, он выступает за «Реал» с 2018 года, в составе команды он стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. Всего за «Реал» бразилец провел 351 матч, забил 112 голов и отдал 94 голевых передач. Также полузащитник провел 45 игр за сборную Бразилии, забив восемь голов и отдав семь голевых передач.

«Реал» идет на втором месте в чемпионате Испании, набрав 48 очков в 20 играх. Трансферное окно в Испании будет открыто до 3 февраля.

km5e6rup6t94
km5e6rup6t94
сегодня в 15:13
Значит будут и дальше маяться с этим балбесом
Capral
Capral
сегодня в 15:10
Винисиусу нужен мудрый наставник, не только талантливый тренер. Нужен педагогический подход, какой был у Карла Великого. А если менять Великих на одноразовых проходимцев, то толку не будет... К Звёздам нужен подход, к бразильцам- особый, эти люди особенно чувствительны и ранимы. Достаточно вспомнить Роналдо, когда перед финалом ЧМ-1998 он узнал об измене Сюзанны Вернер и провалил финал.

К одному из Творцов Великих и Славных побед Реала отношение должно быть соответствующее. Можно накупить мешок одноразовых, но таких как Вини не накупишь- это штучный "товар", ручной работы. И правильно делают, что не продают. Вини- это взрослый ребёнок, а значит и подход к нему должен быть воспитательный... Но понять это может только Большой тренер и незаурядный стратег!!!

Удачи Реалу, и конечно его Звёздному игроку!!!!!!! Держись, Вини, и докажи всем, что ты- ЛУЧШИЙ!!!!!!!
shur
shur
сегодня в 15:06, ред.
...Цитата дня:" Продать арабам,значит забыть окончательно!!!"
shur
shur
сегодня в 15:05
...до 1 -ого Апреля главное дотянуть!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:52
Некоторые ногой перекрестятся от этой новости...
