1768908381

сегодня, 14:26

Испанский «Реал» уведомил саудовские клубы, что не продаст в зимнее трансферное окно бразильца Винисиуса. Об этом сообщил Indykaila News на своей странице в соцсети X.

Уточняется, что один из саудовских клубов предлагал «Реалу» 200 млн фунтов стерлингов (€230 млн) за бразильского нападающего. Ранее газета Bild сообщила, что руководство «Реала» приняло решение продать Винисиуса летом 2026 года.

Винисиусу 25 лет, он выступает за «Реал» с 2018 года, в составе команды он стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. Всего за «Реал» бразилец провел 351 матч, забил 112 голов и отдал 94 голевых передач. Также полузащитник провел 45 игр за сборную Бразилии, забив восемь голов и отдав семь голевых передач.

«Реал» идет на втором месте в чемпионате Испании, набрав 48 очков в 20 играх. Трансферное окно в Испании будет открыто до 3 февраля.