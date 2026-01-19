Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании

Состоялась жеребьевка игр 1/4 финала Кубка Испании. Матчи пройдут 3, 4 и 5 февраля.
«Альбасете» — «Барселона»
«Алавес» — «Реал Сосьедад»
«Валенсия» — «Атлетик»
«Бетис» — «Атлетико Мадрид»
Пошла весёлая молва!
Теперь досталась Альбасета!
Команде Флика оль ля ля!!!
Узнав об этом Жорди Альба,
Решил карьеру снова запустить!
Ответ последовал немедля!
Без Альбы Альбасету врядли победить!!!
