Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании

сегодня, 22:23

Состоялась жеребьевка игр 1/4 финала Кубка Испании. Матчи пройдут 3, 4 и 5 февраля.

«Альбасете» — «Барселона»

«Алавес» — «Реал Сосьедад»

«Валенсия» — «Атлетик»

«Бетис» — «Атлетико Мадрид»

Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 23:30
Так, быстро признавайся- как пишешь ШЕДЕВРЫ, и так быстро???!!! Я просто в шоке от твоих возможностей, я заинтригован!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это выше человеческого понимания!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это ГЕНИАЛЬНО, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 23:14
...А в закулисие Реала,
Пошла весёлая молва!
Теперь досталась Альбасета!
Команде Флика оль ля ля!!!
Узнав об этом Жорди Альба,
Решил карьеру снова запустить!
Ответ последовал немедля!
Без Альбы Альбасету врядли победить!!!
ABir
ABir
сегодня в 22:56
Такое чувство, что в отсутствии Реала будет разыгрываться только одно место в финале.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 22:37
Пусть Барселона на прегается на третесортный трофей а Реал сделает ставку на Лалигу и ЛЧ.
Capral
Capral
сегодня в 22:36
Интересные пары. Но по любому- Барса фаворит. Сейчас команда на взлёте. Другое дело, кто может ей противостоять? В очередную сенсацию, как после поражения Реала я не верю, но пары, как никогда интригующие. Если объективно, то в финале должны встериться Барселона-Атлетико. Но после вчерашней победы Р/С, думаю, что в спор давних соперников может вмешаться и команда Матерацци, уж очень грамотно сыграли его подопечные и очень рационально... Конечно, не будет хватать Реала, не будет хватать чувства- в ожидании Эль Класико...
