Аргентинский футболист Верде покинул ЦСКА

сегодня, 15:44

Футбольный клуб ЦСКА и аргентинский «Унион Санта-Фе» договорились о досрочном прекращении аренды полузащитника . Об этом сообщила пресс-служба красно-синих.

«Желаем Лионелю успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении пресс-службы ЦСКА .