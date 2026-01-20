Футбольный клуб ЦСКА и аргентинский «Унион Санта-Фе» договорились о досрочном прекращении аренды полузащитника Лионеля Верде. Об этом сообщила пресс-служба красно-синих.
«Желаем Лионелю успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении пресс-службы ЦСКА.
Верде 21 год, в текущем сезоне он провел 4 матча за ЦСКА, в которых не отметился результативными действиями. За «Унион Санта-Фе» он провел 34 игры и забил 4 гола.
Воодушевлённый и обученный .....понёс гений Челестини в массы...
Воодушевлённый и обученный .....понёс гений Челестини в массы...