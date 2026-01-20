Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Аргентинский футболист Верде покинул ЦСКА

сегодня, 15:44

Футбольный клуб ЦСКА и аргентинский «Унион Санта-Фе» договорились о досрочном прекращении аренды полузащитника Лионеля Верде. Об этом сообщила пресс-служба красно-синих.

«Желаем Лионелю успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Верде 21 год, в текущем сезоне он провел 4 матча за ЦСКА, в которых не отметился результативными действиями. За «Унион Санта-Фе» он провел 34 игры и забил 4 гола.

Подписывайся в ВК
Все новости
Зделар рассказал, как покинул московский ЦСКА
17 января
Артем Дзюба заявил, что уже не перейдет в китайский клуб
17 января
Кассьерра может покинуть «Зенит»
15 января
Пути разошлись: кто кого предал в истории «Локомотива» и Баринова
13 января
«Оренбург» объявил о переходе колумбийского футболиста Паласиоса
13 января
ОфициальноБаринов — игрок ЦСКА
13 января
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:51, ред.
На 4 матча...на другую часть глобуса слетал...и обратно....
Воодушевлённый и обученный .....понёс гений Челестини в массы...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:49
Видно не задалось у аргентинца , но всё же какой , никакой опыт он для себя подчерпнул.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 18:30
Умеет ЦСКА расставаться без скандалов.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 16:54
Удачных игр Лео дома. В ЦСКА не сложилось. к взаимному сожалению.
k6ytk7ymygyh
k6ytk7ymygyh
сегодня в 16:53
Главное что мирно разошлись, как в море корабли...
drug01
drug01
сегодня в 16:42
Игра не пошла пора домой!
6n35unpdbhr8
6n35unpdbhr8
сегодня в 16:35
Не все Лионели одинаково полезны!)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 