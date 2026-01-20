«Крылья Советов» выплатили еще 54 млн рублей в счет долга «РТ-капитал»

1768930768

сегодня, 20:39

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» в январе погасил еще 54 млн рублей долга перед дочерней компанией Ростеха «РТ-капитал». Об этом сообщили в клубе.

«В течение первой половины января 2026 года клуб успел погасить долговых обязательств еще на 54 млн рублей. По состоянию на 20 января сумма, оставшаяся к выплате, составляет 519 млн: 454 млн рублей основного долга и 64,9 млн рублей — исполнительский сбор», — рассказали в футбольном клубе.

30 декабря 2025 года клуб выплатил в счет долга 535 млн рублей.

1 декабря было возбуждено исполнительное производство о взыскании с «Крыльев Советов» долга в размере более 928 млн рублей в пользу «РТ-капитал». Ранее решение о взыскании долга принял Арбитражный суд Москвы, затем Девятый арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе. Футбольный клуб занимал средства для финансовой поддержки, но с 2016 года не выполнял обязательства по погашению долга.

Кроме того, 19 января «РТ-капитал» подал в Арбитражный суд города Москвы новый иск к самарскому клубу на сумму почти в 146 млн рублей. В «Крыльях Советов» заявили, что исковое заявление в клуб пока не поступало, в связи с этим нет понимания предмета его требований.