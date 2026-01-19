Top.Mail.Ru
«Тоттенхэм» вновь исключил Теля из заявки на Лигу чемпионов

сегодня, 22:18

Форвард Матис Тель во второй раз исключен из состава «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов. Стало известно, что игрок, подписавший контракт летом на 30 миллионов фунтов стерлингов, не будет включен в заявку на матч «Тоттенхэма» с дортмундской «Боруссией». Вместо него выбор сделан в пользу Доминика Соланке.

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк сказал:

Да, я принял решение. Это было не самое приятное решение, которое мне пришлось принять. К сожалению, таков футбол, ты должен принять решение. Учитывая правила, единственным вариантом было, чтобы в команде был либо Дом, либо Матис. Я выбрал Дома, потому что… Я думаю, что Матис очень хорошо проявил себя в последних двух матчах, и если бы я мог выбрать из всех игроков, чья форма меня устраивает, то он бы вышел в стартовом составе завтра. Но я могу выбрать только одного из них, и сейчас он выбыл из состава. Конечно, Матису нелегко это принять.

Варвар7
Варвар7
сегодня в 22:44
Вот они - тренерские терзания....)
Гость
