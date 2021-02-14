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2 : 2
завершен
14 февраля 2021, 15:00
воскресенье
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Стадион Луи II (Монако)
|7’
|0:1(П)
|Моффи Теремас
|Бен-Йеддер Виссам
|1:1(П)
|48’
|62’
|1:2
|Моффи Теремас
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Бен-Йеддер Виссам
ассистент Бадьяшиль Бенуа
|2:2
|90+3’
|Леком Бенжамин
|6’
|35’
|Хубулонг Мендес
|Диоп Софьян
|39’
|Тчуамени Орельен
|45’
|88’
|Дрейе Маттье
|90+1’
|Чалоба Трево
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Йоветич Стеван
|Диатта Крепин
|46’
|Фабрегас Сеск
|Тчуамени Орельен
|58’
|Балло-Туре Фоде
|Сидибе Джибриль
|67’
|Агилар Рубен
|Диоп Софьян
|67’
|71’
|Лемуан Фабьен
|Абержель Лоран
|71’
|Чалоба Трево
|Монкондьют Тома
|78’
|Делаплас Жонатан
|Ле Фи Энцо
|78’
|Буасгард Квентин
|Висса Йоан
|Пеллегри Пьетро
|Кайо Энрике
|80’
|84’
|Амель Пьер-Ив
|Хубулонг Мендес
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|12
|Удары по воротам
|5
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|4
|Удары в створ
|2
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|13
|Фолы
|13
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|7
|Угловые
|1
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|2
|Офсайды
|0
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|70%
|Владение мячом
|30%
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|0
|Cэйвы
|3
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|3
|Предупреждения
|3
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Пора уже Лиону начать добиваться более значительных результатов в чемпионате.
Пора уже Лиону начать добиваться более значительных результатов в чемпионате.
Но клуб набрал очень хороший ход, три из пяти последних матчей до этого были выиграны, в том числе матч с Пари Сен-Жермен.
Так что ничья здесь неудивительна. Монако отлично идёт в последнее время, но побеждать в каждом матче - это практически невозможно.
Но клуб набрал очень хороший ход, три из пяти последних матчей до этого были выиграны, в том числе матч с Пари Сен-Жермен.
Так что ничья здесь неудивительна. Монако отлично идёт в последнее время, но побеждать в каждом матче - это практически невозможно.