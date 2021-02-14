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Монако - Лорьян
Анже - Нант
Дижон - Ним
Метц - Страсбур
Ренн - Сент-Этьен
Лилль - Брест
Бордо - Марсель

Текстовая онлайн трансляция матча Монако против Лорьян

Монако Логотип футбольный клуб Монако 2:2 Логотип футбольный клуб Лорьян Лорьян
Монако
Лорьян
2 : 2
завершен
14 февраля 2021, 15:00
воскресенье
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Франция. Лига 1 2020/2021, 25 тур
Стадион Луи II (Монако)
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.405.258.22
Fonbet Live! 69.00 5.90 1.15
Мелбет 1.43 4.95 7.84
Лига ставок 1.44 4.80 6.80
 
6' Леком Бенжамин (40)
 
39' Диоп Софьян (37)
 
45' Тчуамени Орельен (8)
 
46' Диатта Крепин (27) уходит с поля, Йоветич Стеван (10) вышел на поле
 
48' (1:1) Бен-Йеддер Виссам (9)
 
58' Тчуамени Орельен (8) уходит с поля, Фабрегас Сеск (4) вышел на поле
 
2
67' Сидибе Джибриль (29) уходит с поля, Балло-Туре Фоде (2) вышел на поле
67' Диоп Софьян (37) уходит с поля, Агилар Рубен (26) вышел на поле
 
80' Кайо Энрике (12) уходит с поля, Пеллегри Пьетро (19) вышел на поле
 
90+3' (2:2) Бен-Йеддер Виссам (9) (Бадьяшиль Бенуа (32))
 
7' (0:1) Моффи Теремас (13)
 
35' Хубулонг Мендес (17)
 
62' (1:2) Моффи Теремас (13)
 
2
71' Абержель Лоран (6) уходит с поля, Лемуан Фабьен (18) вышел на поле
71' Монкондьют Тома (23) уходит с поля, Чалоба Трево (8) вышел на поле
 
2
78' Ле Фи Энцо (10) уходит с поля, Делаплас Жонатан (22) вышел на поле
78' Висса Йоан (19) уходит с поля, Буасгард Квентин (11) вышел на поле
 
84' Хубулонг Мендес (17) уходит с поля, Амель Пьер-Ив (29) вышел на поле
 
88' Дрейе Маттье (1)
 
90+1' Чалоба Трево (8)
Голы
7’ 0:1(П) Моффи Теремас
Бен-Йеддер Виссам 1:1(П) 48’
62’ 1:2 Моффи Теремас
Бен-Йеддер Виссам
ассистент Бадьяшиль Бенуа 		2:2 90+3’
Наказания
Леком Бенжамин 6’
35’ Хубулонг Мендес
Диоп Софьян 39’
Тчуамени Орельен 45’
88’ Дрейе Маттье
90+1’ Чалоба Трево
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Йоветич Стеван Диатта Крепин 46’
Фабрегас Сеск Тчуамени Орельен 58’
Балло-Туре Фоде Сидибе Джибриль 67’
Агилар Рубен Диоп Софьян 67’
71’ Лемуан Фабьен Абержель Лоран
71’ Чалоба Трево Монкондьют Тома
78’ Делаплас Жонатан Ле Фи Энцо
78’ Буасгард Квентин Висса Йоан
Пеллегри Пьетро Кайо Энрике 80’
84’ Амель Пьер-Ив Хубулонг Мендес
Статистика
 12 Удары по воротам 5
4 Удары в створ 2
13 Фолы 13
7 Угловые 1
2 Офсайды 0
70% Владение мячом 30%
0 Cэйвы 3
3 Предупреждения 3
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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
14 февраля в 20:21
Без Сани не получается.
Karkaz
Karkaz
14 февраля в 19:35
И кто то рассказывал что Головину нужно смотреть на топ клубы?) Матч играет, матч пропускает)
112910415
112910415
14 февраля в 18:40
ну, без лидера -то ...
Брулин
Брулин
14 февраля в 17:47
Без Головина в составе просто отскочили от Лорьяна.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
14 февраля в 17:43
Матч следующего тура ПСЖ -Монако многое разъяснит. Тем более в первом круге Монако выиграли.
David Young
David Young ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
14 февраля в 17:40
Это да.

Пора уже Лиону начать добиваться более значительных результатов в чемпионате.
David Young
David Young ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
14 февраля в 17:39
Лион, возможно, опять встал на путь нестабильных результатов, для меня лично это печально, так как могут пролететь мимо тройки, но тенденции к спаду есть, Монако, впрочем, тоже не сверх стабилен. Посмотрим кто из них окажется выше. Почему-то я уверен в том, что Пари Сен-Жермен будет первым, а Лилль - вторым.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
14 февраля в 17:38
Еще 13 туров играть. Посыпаться может любой , и , в первую очередь Лион. Но с другой стороны после двух летнего провала и ЛЕ будет неплохо. Главное игру поставить!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
14 февраля в 17:33
А Лион вообще проиграл. Так что без потери остаток сезона никто не пройдет. Главное, чтобы Головин был здоров.
David Young
David Young ответ Остапчук 67 (раскрыть)
14 февраля в 17:32
В ЛЧ Монако вряд ли попадёт, но 4 или 5 место почти точно займёт. Сильный клуб, и форма хорошая, да и сильных конкурентов в борьбе за еврокубковые места небольшое количество.
нечитайло
нечитайло
14 февраля в 17:30
Иногда Так бывает
Остапчук 67
Остапчук 67
14 февраля в 17:08
И они хотят в ЛЧ
Октябрь 1917
Октябрь 1917
14 февраля в 17:03
НУ хоть так
David Young
David Young ответ Василий 50 (раскрыть)
14 февраля в 17:00
Лорьян действительно один из аутсайдеров этого сезона в Лиге 1.

Но клуб набрал очень хороший ход, три из пяти последних матчей до этого были выиграны, в том числе матч с Пари Сен-Жермен.

Так что ничья здесь неудивительна. Монако отлично идёт в последнее время, но побеждать в каждом матче - это практически невозможно.
Василий 50
Василий 50
14 февраля в 16:56
Это был аутсайдер
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
14 февраля в 16:54
Без Саши Головина Монако не тянет. К сожалению
Ironigor
Ironigor ответ Фара Миркасимов (раскрыть)
14 февраля в 16:01
Микро травма.
Фара Миркасимов
Фара Миркасимов ответ Yan Lys (раскрыть)
14 февраля в 15:13
Его нету же
Фара Миркасимов
Фара Миркасимов
14 февраля в 15:12
Почему Головина нету в заявке?
VeniaminS
VeniaminS
14 февраля в 14:39
ТМ3
Yan Lys
Yan Lys
14 февраля в 08:10
Голо забьёт 2
Gahi
Gahi
14 февраля в 00:03
Монако = П.1.
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