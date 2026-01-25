Top.Mail.Ru
Ямаль забил красивый гол в падении в матче против «Овьедо»

Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 22:17
случайный отскок
y-ago
y-ago
сегодня в 22:01
Гол Ямаля — это чистая эстетика. Не просто красиво, а умно, хладнокровно и по-футбольному взросло. Такой удар — признак класса, а не случайности. Момент, который действительно украшает матч и запоминается, даже если болеешь не за «Барселону».
Nenash
Nenash
сегодня в 21:40
Брекетный Ямаль сделал то, что от него ждут каждую секунду. В этом его и уникальность. 👏
c7762gsrx3p3
c7762gsrx3p3
сегодня в 21:14
Молодец что умеет,почаще бы этим умением пользовался
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:03
Хорошо, что умеет забивать эстетично...
332g583gejxc
332g583gejxc
сегодня в 20:38
А сколько запорол -уму не постижимо!!!
shur
shur
сегодня в 20:34, ред.
...давайте термин заменим?! Я бы сказал :" Пробил красиво ножницами!"...Замкнул всё таки не такой сложный элемент,любой частью тела можно исполнить, а бывает и просто в игрока мяч попал
и отскочил в ворота! А здесь явное мастерство обработки мяча в полёте!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:31
Ямаль вообще красавчик ! )
