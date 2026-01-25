Ямаль забил красивый гол в падении в матче против «Овьедо»

Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль забил красивый гол в матче 21-го тура Ла Лиги против «Овьедо».
На 73-й минуте игрок замкнул навес с фланга ударом боковыми ножницами.
|Барселона3 : 0Реал Овьедо
|Матч завершен
и отскочил в ворота! А здесь явное мастерство обработки мяча в полёте!!!
