1769417704

сегодня, 11:55

Сегодня английский «Борнмут» завершит сделку по приобретению перспективного игрока «Васку да Гама» .

Вчера Райан прилетел в Англию, чтобы пройти медицинское обследование в тренировочном центре «черриз».

Условия личного контракта до 2031 года уже согласованы, Райан присоединится к «Борнмуту» за 30 млн евро, которые могут увеличиться до 35 млн евро с учетом бонусов.

19-летний нападающий предпочел перейти в «Борнмут», отклонив предложение «Зенита» из Санкт-Петербурга.

Райан фактически приходит в «Борнмут» на замену Антуану Семеньо, который в это трансферное окно перешел в «Манчестер Сити».