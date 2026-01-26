Top.Mail.Ru
Райан, которым интересовался «Зенит», продолжит карьеру в «Борнмуте»

сегодня, 11:55

Сегодня английский «Борнмут» завершит сделку по приобретению перспективного игрока «Васку да Гама» Райана.

Вчера Райан прилетел в Англию, чтобы пройти медицинское обследование в тренировочном центре «черриз».

Условия личного контракта до 2031 года уже согласованы, Райан присоединится к «Борнмуту» за 30 млн евро, которые могут увеличиться до 35 млн евро с учетом бонусов.

19-летний нападающий предпочел перейти в «Борнмут», отклонив предложение «Зенита» из Санкт-Петербурга.

Райан фактически приходит в «Борнмут» на замену Антуану Семеньо, который в это трансферное окно перешел в «Манчестер Сити».

sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:59
Ничего не меняется! Зенит смотрит все туда же)))))
7hb4wyb29chh
7hb4wyb29chh
сегодня в 12:43
А чем он так хорош? Обычный нап. как будто.
faswk2bxkk47
faswk2bxkk47
сегодня в 11:59
Карьера в АПЛ конечно будет поинтереснее
