1769439506

сегодня, 17:58

Футбольный клуб «Бавария» из Германии начал обсуждения по поводу продления контракта с английским нападающим . Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в соцсети X.

Плеттенберг цитирует спортивного директора «Баварии» Макса Эберля: «Мы находимся в процессе переговоров с Гарри». По словам журналиста, футболист не рассматривает возможность покинуть мюнхенский клуб.

Гарри Кейну 32 года, и он присоединился к «Баварии» в 2023 году. За это время он провел 126 матчей, в которых забил 119 голов, дважды подряд становясь лучшим бомбардиром Бундеслиги. В составе «Баварии» он завоевал титул чемпиона и Суперкубка Германии. Победа в Бундеслиге принесла ему первый трофей в карьере.

До перехода в «Баварию» с 2011 года Кейн играл за «Тоттенхэм», где в 435 встречах забил 280 голов и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе сборной Англии он дважды занимал второе место на чемпионате Европы и один раз — третье на Лиге наций. Кейн является капитаном национальной команды и лучшим бомбардиром, имея 78 голов в 112 играх, а также 19 результативных передач.