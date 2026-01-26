Top.Mail.Ru
«Бавария» ведёт переговоры о продлении соглашения с Кейном

сегодня, 17:58

Футбольный клуб «Бавария» из Германии начал обсуждения по поводу продления контракта с английским нападающим Гарри Кейном. Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в соцсети X.

Плеттенберг цитирует спортивного директора «Баварии» Макса Эберля: «Мы находимся в процессе переговоров с Гарри». По словам журналиста, футболист не рассматривает возможность покинуть мюнхенский клуб.

Гарри Кейну 32 года, и он присоединился к «Баварии» в 2023 году. За это время он провел 126 матчей, в которых забил 119 голов, дважды подряд становясь лучшим бомбардиром Бундеслиги. В составе «Баварии» он завоевал титул чемпиона и Суперкубка Германии. Победа в Бундеслиге принесла ему первый трофей в карьере.

До перехода в «Баварию» с 2011 года Кейн играл за «Тоттенхэм», где в 435 встречах забил 280 голов и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе сборной Англии он дважды занимал второе место на чемпионате Европы и один раз — третье на Лиге наций. Кейн является капитаном национальной команды и лучшим бомбардиром, имея 78 голов в 112 играх, а также 19 результативных передач.

Все комментарии
kuvy7s24xcr7
kuvy7s24xcr7
сегодня в 22:19
Думаю что с ним точно продлят.....
Capral
Capral ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
сегодня в 22:18
Всё может быть, Артём. Но разговоры, о его возможном приглашении в Ливерпуль, ведутся давно.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 22:15
Так оказывается, у Баварии был шанс подписать Доннарумму! После недавнего поражения Баварии в Бундесе, где, всех собак спустили на вратаря Убрига, вдруг вспомнили, что Мюнхен мог пригласить итальянца, а сейчас, фактически и практически, вратарская линия у Баварии очень зыбкая... Почему не подписали итальянца? А зачем, если есть вечно больной Нойер. И как после этого относиться к руководству Баварии?)))
Кроме всего, по-прежнему неясна позиция Упомекано, который, видимо требует увеличения зарплаты. А на всех не хватает, ведь надо Кейну платить, который в большинстве игр просто филонит в холостую... Без Кейна, Бавария обойтись может, тем более, если Мусиала быстро востановится и подтянется Карл. А вот без Упомекано Бавария не обойдется. Как показывет большинство игр команды, Та не держит позицию один, без француза. А еще говорят, что руководство умное.)))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 22:11
Что тут думать - продлевать нодо!)
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:06
Согласен, разумеется . И ещё . Есть вероятность того, что и сам Хаби после Реала станет другим, ибо, думаю, неудача с Реалом не могла не оставить в нем след...
Ну а если просто сказать, Витя, то ,,будем посмотреть,,
А может это всё ,,утка"?
Capral
Capral ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 21:51
Eberl: Bayern hat Vertragsverhandlungen mit Kane begonnen.
Если интересно, полные данные из первоисточника.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:46
Деньги есть и значит продлят
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 21:45
Я видел недавно Осимхена, в игре с А/В, если не ошибаюсь, и меня он не впечатлил, от слова совсем. Это не тот Осимхен, который тащил Наполи и был лидером команды. Тем более, 70 млн., на сегодня, он точно не стоит. Правда, говорят, что после Кубка Африки он подустал и несвеж... Не знаю, мне он не понравился. Раньше, да, это был супер форвард, который подошел бы Баварии, но не сейчас. Если такого типа форвард как Осимхен, но годами раньше, то да, однозначно- именно такой нужен, но где же взять... И пока, Кейн занимает чужое место, никто, поисками ЦН в Баварии заниматься не будет. Очень жаль.
Capral
Capral
сегодня в 21:38
Я только провёл параллель- между Кейном, и полгода не игравшим Мусиалой.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 21:34, ред.
24-25 млн, так это и есть огромная ЗП для Европы.
Спасибо КЭП)) но причем тут Мусиала (если даже и зарабатывает больше всех)? Я разве сравнивал или писал, что воспитанник Челси больше всех зарабатывает там в Баварии?🙃
И если Кейна убалтают остаться в Бундес Лиге и продлит контракт, то явно на еще более выгодных условиях ведь!)
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:31
Баварии подошел бы Осимхен, классический центрфорвард.
в Турции нигериец совсем потерял форму.
но кажись, недавно Эберль говорил, что Осимхен не нужен Баварии))
потом, турки покупали Осимхена за 75 млн.
Галатасарай сейчас сам строит большой клуб, они все свои долги закрыли, закрыли ипотеку по стадиону Али Сами Йен, имеет свободные деньги и большие амбиции. Баварии, Барсе или Арсеналу придется не "хочу купить Осимхена", а серьезные деньги предлагать туркам, просить, добиваться.
Эберль это знает, потому говорит, что нигериец не нужен))
в Лиге чемпионов при удачи, Баварии по силам выйти в финал.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 21:29
Так речь ведь не об этом, могут или нет…если бы не могли, то не платили бы. Я о другом
Karkaz
Karkaz ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 21:17
Бавария может себе позволить, третий клуб мира по доходам. При чём своими силами всегда зарабатывали.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ qj53z8frtdvc (раскрыть)
сегодня в 21:16
почти всю карьеру провел в Тоттенхэме..
слишком много времени и сил отдал этому клубу, у которого нет таких амбиций как у Баварии, Барсы и Реала.
Capral
Capral ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 21:01
Его зарплата 24млн., евро в год, меньше, чем у Мусиалы.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 20:51
Ради такой огромной ЗП останется и дальше в Баварии.
qj53z8frtdvc
qj53z8frtdvc
сегодня в 20:26
Долго он шел к первому своему трофею.....может еще что то выиграет если продлят.
frm73bw7v6wb
frm73bw7v6wb
сегодня в 20:24
В данный момент Кейн принадлежит Баварии, пусть они решают его судьбу.
Он хороший футболист!
zbj8mq8vkjfv
zbj8mq8vkjfv
сегодня в 20:21
У Кейна 39 голов в 34 матчах сезона за Баварию и Англию... так что это повод для продления...
mtwmxnt7z3z5
mtwmxnt7z3z5
сегодня в 20:19
Продлевайте с Харри, а то он сорвётся в Тоттенхэм за трофеями ...:)))
Capral
Capral
сегодня в 19:51
Через, сезон- два, неизвестно, что вообще в этом мире будет.............................
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 19:43, ред.
Именно это и стоит делать- отходить назад, играть в середине поля и раздавать длинные передачи в стиле Крооса. Сколько раз приходится видеть, как Кейн, уже физически, при контр атаках Баварии не успевает добежать до штрафной соперника... Человеку за 30-ть, это не шутки. Он не лидер Баварии в атаке, в ЛЧ не ведёт команду, не обостряет... Где он был в показательном матче в Лондоне? Растворился, не проявил свои лидерские качества. Его игра давно всеми изучена, а тем более сейчас, когда возраст сказывается, стоит задуматься и серьезнo. А Бавария, по-прежнему играет без ЦН. То, что руководство клуба продлевает с ним контракт, ни говорит о мудрости баварского руководства. Кейн всегда был типичным позиционщиком. Но раньше, он был моложе и быстрей, а сейчас ему уже не хватает былой свежести, и это надо учитывать...
sv_1969
sv_1969 ответ Vilar (раскрыть)
сегодня в 19:29
Не думаю что они Ушастого возьмут в этом году!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:27
32 года парню.... Если только он решил играть до сорока и больше тады надо продлять)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:24
тогда Кейну не стоит отходить назад и раздавать передачи к партнерам.
считаю, Бавария права, что намерена продлить контракт с англичанином.
такого игрока на рынке пока нет.
затем, думаю, и с Упамекано договорятся.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:08
...навёл плетень на плетень !!! Плетёт Плеттенберг свои сети,домыслы,цитаты...!!!
112910415
112910415
сегодня в 19:00
славный парень, и борозды точно не портит ! )
Vilar
Vilar
сегодня в 18:53
Конечно, переходить, тем более уходить, в его возрасте рано, торопится не надо. Главная задача, Баварии и Кейна - это возродить победы в Лиге чемпионов!! В этом году, надо постараться всем и Кейну и Баварии. Да, и поиск достойной замены может затянуться.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 18:50
Через сезон-два, когда Алонсо начнёт выигрывать, уже не до смеха будет
Capral
Capral
сегодня в 18:42
Привет от одноразового!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Гость
