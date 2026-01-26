«Зенит» согласовал сделку по трансферу 23-летнего хавбека бразильского клуба «Ред Булл Брагантино» Джона Джона. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Сумма трансфера оценивается в 20 млн евро.
Двое из ларца, одинаковых с лица теперь на пару будут забивать в Зените. Осталось ещё купить ЦН Жуан Жуан ( благословенный Богом ) или Данило Данило (Бог мне судья ) и можно с оптимизмом начинать весеннюю часть чемпионата РПЛ.
Ну так что, с бразилами всегда лотерея. Причём в любом клубе. ... Могут сразу заиграть (как Халк), а могут через время (как Малком). Могут с первого дня вату катать (как Жерсон), а могут спустя пару успешных сезонов начать нос воротить (как Вендел в прошлом году). Тут главное быстро понять, кого подписали и если очередной нелеквид - скинуть побыстрее, что бы слишком много не терять в деньгах.
У 26-летнего бразильца уже был опыт игры в Англии, два года выступал за Норвич в Чемпионшипе. Особых достижений я за ним не заметил. И, по моему мнению, если эта покупка состоится, это будет пустая трата денег.
