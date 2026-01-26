«Зенит» согласовал трансфер Джона Джона

1769426775

сегодня, 14:26

«Зенит» согласовал сделку по трансферу 23-летнего хавбека бразильского клуба «Ред Булл Брагантино» . Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сумма трансфера оценивается в 20 млн евро.