Soccer.ru
«Зенит» согласовал трансфер Джона Джона

сегодня, 14:26

«Зенит» согласовал сделку по трансферу 23-летнего хавбека бразильского клуба «Ред Булл Брагантино» Джона Джона. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сумма трансфера оценивается в 20 млн евро.

Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:09
"John & John" - такие футболки , должны неплохо продоватся...)
shur
shur
сегодня в 17:59
...заиграет будет Иван Иваныч №2 после горячо любимого Гуса !!!
311
311
сегодня в 17:51
По десятке за каждого Джона
112910415
112910415
сегодня в 16:22
ура !
бразильцы очень нужны !
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ k4ztwmgtht4e (раскрыть)
сегодня в 15:42
Джонатан дос Сантос Роза....более известный, как Джон Джон
Сантос — фамилия матери, а Роза — фамилия отца.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:41
Джон Джон у бразильцев, как у русских Иван Иванович Иванов.:))
y6df32gem9ty
y6df32gem9ty
сегодня в 15:31
Удачно попали на акцию - берёшь одного Джона, второй в подарок!
STVA 1
STVA 1 ответ 4v7pfkcqx6ad (раскрыть)
сегодня в 15:19
Дык кто же купит неликвид без потери для продающего! Тот же Жерсон был продан в минус!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:16
Щас спецом прочитал статью про этого Джона еще от 28 декабря ! Такое впечатление что Зенит прогревал ситуацию с этим трансфером заранее! И центр поля у них монолитный , где феерит Венделл и звездный Жерсон который добавил мощи, отыграв 919 минут. Прямо блин звЯзда отходил пешком с недовольным видом за долю малую и уехал )))
Вишенка на торте это : «Зенит» давно превратился в филиал Рио-де-Жанейро на севере. Адаптация для Джон Джона пройдет максимально безболезненно. Ему не нужно учить язык, чтобы понять партнеров. Давно сказано кем то из Больших тренеров вроде , что больше трех латинос в составе не есть хорошо , если ты не контролируешь ситуацию!
А так парень может закрыть левый фланг и сыграть в центре! Имеет скорость хорошую!Ну и статистика 13+11 в 51 игре норм! Посмотрим что из этого получится!
20 млн за 11 миллионного игрока для Зенита семечки!Благо не свои)))
lotsman
lotsman
сегодня в 14:53, ред.
Разговоры о лимите, об увеличении числа своих талантов, всё в пустую. Опять покупаются латинцы. Кроме Джона Зенит включился в гонку за полузащитником Галатасарая Габриэлем Сарой. Правда с Зенитом на игрока претендуют английские Сандерленд и Лидс, и хорошо бы они его купили.

У 26-летнего бразильца уже был опыт игры в Англии, два года выступал за Норвич в Чемпионшипе. Особых достижений я за ним не заметил. И, по моему мнению, если эта покупка состоится, это будет пустая трата денег.
4v7pfkcqx6ad
4v7pfkcqx6ad
сегодня в 14:49
Двоих взяли за 20 миллионов! Супер!...Почему нельзя было взять одного Джона за десятку?!...:))))))

Двое из ларца, одинаковых с лица теперь на пару будут забивать в Зените. Осталось ещё купить ЦН Жуан Жуан ( благословенный Богом ) или Данило Данило (Бог мне судья ) и можно с оптимизмом начинать весеннюю часть чемпионата РПЛ.

Ну так что, с бразилами всегда лотерея. Причём в любом клубе. ... Могут сразу заиграть (как Халк), а могут через время (как Малком). Могут с первого дня вату катать (как Жерсон), а могут спустя пару успешных сезонов начать нос воротить (как Вендел в прошлом году). Тут главное быстро понять, кого подписали и если очередной нелеквид - скинуть побыстрее, что бы слишком много не терять в деньгах.
78ca5ze3wb93
78ca5ze3wb93
сегодня в 14:44
Ред Булл не работает с российским ЦСКА, но работает с российским Зенитом .... интересная у них выборочная политика на наши клубы .... или им просто наврали, что это Зенит из Сан-Паулу, они посмотрели состав и не заметили подвоха
5y4agu4zfn94
5y4agu4zfn94
сегодня в 14:41
Ну не знаю, Саша Ерохин обрёл уже третью молодость, может подождать стоило с покупкой Джона.
k4ztwmgtht4e
k4ztwmgtht4e
сегодня в 14:38
А где у него имя... и где у него фамилия....:)))
hqtgq9b53y8j
hqtgq9b53y8j
сегодня в 14:34
Стоит только пожелать ему удачи в Зените.
