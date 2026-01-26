Серхио Рамос договорился о покупке «Севильи» за 450 млн евро

1769405257

, обладатель титулов чемпиона мира и Европы, пришел к предварительному соглашению с инвестиционной компанией Five Eleven Capital о приобретении испанского футбольного клуба «Севилья». Об этом сообщил новостной портал Cadena Ser.

Согласно данным источника, ориентировочная стоимость сделки, завершение которой ожидается до конца текущего месяца, оценивается в 450 миллионов евро. В настоящий момент Рамос и его партнеры проводят анализ финансового состояния клуба. Сообщается, что владельцы «Севильи» выразили согласие на данное предложение.

39-летний Рамос является воспитанником академии «Севильи». Он выступал за основную команду в период с 2004 по 2005 год, а затем вернулся в клуб в сезонах 2023-2024. За время игры в мадридском «Реале» Рамос пять раз становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок страны, четырежды побеждал в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира, и три раза поднимал над головой Суперкубок УЕФА .

В составе национальной сборной Испании защитник завоевал золото чемпионата мира (2010) и дважды становился триумфатором чемпионата Европы (2008, 2012).