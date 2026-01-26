Top.Mail.Ru
Серхио Рамос договорился о покупке «Севильи» за 450 млн евро

сегодня, 08:27

Серхио Рамос, обладатель титулов чемпиона мира и Европы, пришел к предварительному соглашению с инвестиционной компанией Five Eleven Capital о приобретении испанского футбольного клуба «Севилья». Об этом сообщил новостной портал Cadena Ser.

Согласно данным источника, ориентировочная стоимость сделки, завершение которой ожидается до конца текущего месяца, оценивается в 450 миллионов евро. В настоящий момент Рамос и его партнеры проводят анализ финансового состояния клуба. Сообщается, что владельцы «Севильи» выразили согласие на данное предложение.

39-летний Рамос является воспитанником академии «Севильи». Он выступал за основную команду в период с 2004 по 2005 год, а затем вернулся в клуб в сезонах 2023-2024. За время игры в мадридском «Реале» Рамос пять раз становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок страны, четырежды побеждал в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира, и три раза поднимал над головой Суперкубок УЕФА.

В составе национальной сборной Испании защитник завоевал золото чемпионата мира (2010) и дважды становился триумфатором чемпионата Европы (2008, 2012).

Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 13:25
Рамос крутой. Интересно, кто-нибудь из наших купил хоть один отечественный клуб, чтобы вытянуть его на уровень выше или просто помочь финансово?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:02
Не знаю зачем Сереге это надо , но надеюсь он знает что делает и у него все получится!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 11:33
Интересно, а кто за всем этим стоит?
Шуня771
Шуня771
сегодня в 11:22
Удачи!
Когда то Севилья пылила...)
Да и мечта Рамоса осуществляется.
shur
shur ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 11:03
...аминь! И хорошего исхода!
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 10:58, ред.
Максимально приветствую это решение, просто НАКОНЕЦ-ТО это свершилось и мой любимый зарубежный клуб продают!

Там уже несколько лет длится тяжелейший бракоразводный процесс между двумя семьями, владеющими клубом. И это только вредит клубу: Каждая сторона назло другой блокирует все инициативы. Каким бы ни оказался Рамос плохим руководителем (а мы не знаем его с этой стороны, отталкиваюсь от худшего), это все равно будет к лучшему. Я считаю, что одна голова, даже если она максимально плохая - она все равно лучше двух хороших вечно дерущихся друг с другом голов. Даже если Севилья в итоге пройдет крещение в Сегунде, смена двух владельцев на одного это самый благоприятный исход
lazzioll
lazzioll
сегодня в 10:58
испанцы легендарные клубы загнали под плинтус, оставив только Реал с Барселоной для просмотра. Севилья Валенсия, баски оба не блещут, особенно Бильбао. топовые команды были еще лет 15 назад. все почти в зоне вылета или около того. надо спасать Севилью. на Валенсию вообще без слез не взглянешь, пытался глянуть один матч...
112910415
112910415
сегодня в 10:36
а интересная же покупка !
pc3yh46js6eh
pc3yh46js6eh
сегодня в 10:34
С инвесторами, звучит не очень, какая интересно доля у Сереги, а то вылетит как пробка после первого срока, если будет неугоден из за отсутствия опыта, а так конечно только удачи, приятно возвращаться домой, да еще в таком качестве, Севилью сожрали окончательно, ведомость зарплатная просто смешная.
qj9vg7hmce28
qj9vg7hmce28
сегодня в 10:31
Придется в Саудовской Аравии 2 сезончика поиграть ему еще. Хотя уверен, что откладывал он при карьере футболиста деньги на такие вот проекты в будущем.
4c7fuawvb78s
4c7fuawvb78s
сегодня в 10:27
Серёга Рамос настоящий лидер и нет сомнений настоящий управленец. Если добьётся успеха с Севильей, то спустя годы станет президентом Реала.
drug01
drug01
сегодня в 10:10
Вот какой рост сначало игрок затем хозяин команды
shur
shur
сегодня в 10:05, ред.
...всё, что нажито непосильным трудом в "Реале" в "Севилью"
втюхал, достойно! Сидят такие на скамеечке, старичок Перес и
бодрячок Рамос,два президента и гутарят о бизнесе!!!
d6t34qfz9n9f
d6t34qfz9n9f
сегодня в 09:39
Будем надеяться что Рамос подымет некогда славный клуб
