Серхио Рамос договорился о покупке «Севильи» за 450 млн евро

Серхио Рамос, обладатель титулов чемпиона мира и Европы, пришел к предварительному соглашению с инвестиционной компанией Five Eleven Capital о приобретении испанского футбольного клуба «Севилья». Об этом сообщил новостной портал Cadena Ser.
Согласно данным источника, ориентировочная стоимость сделки, завершение которой ожидается до конца текущего месяца, оценивается в 450 миллионов евро. В настоящий момент Рамос и его партнеры проводят анализ финансового состояния клуба. Сообщается, что владельцы «Севильи» выразили согласие на данное предложение.
39-летний Рамос является воспитанником академии «Севильи». Он выступал за основную команду в период с 2004 по 2005 год, а затем вернулся в клуб в сезонах 2023-2024. За время игры в мадридском «Реале» Рамос пять раз становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок страны, четырежды побеждал в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира, и три раза поднимал над головой Суперкубок УЕФА.
В составе национальной сборной Испании защитник завоевал золото чемпионата мира (2010) и дважды становился триумфатором чемпионата Европы (2008, 2012).
Там уже несколько лет длится тяжелейший бракоразводный процесс между двумя семьями, владеющими клубом. И это только вредит клубу: Каждая сторона назло другой блокирует все инициативы. Каким бы ни оказался Рамос плохим руководителем (а мы не знаем его с этой стороны, отталкиваюсь от худшего), это все равно будет к лучшему. Я считаю, что одна голова, даже если она максимально плохая - она все равно лучше двух хороших вечно дерущихся друг с другом голов. Даже если Севилья в итоге пройдет крещение в Сегунде, смена двух владельцев на одного это самый благоприятный исход
Там уже несколько лет длится тяжелейший бракоразводный процесс между двумя семьями, владеющими клубом. И это только вредит клубу: Каждая сторона назло другой блокирует все инициативы. Каким бы ни оказался Рамос плохим руководителем (а мы не знаем его с этой стороны, отталкиваюсь от худшего), это все равно будет к лучшему. Я считаю, что одна голова, даже если она максимально плохая - она все равно лучше двух хороших вечно дерущихся друг с другом голов. Даже если Севилья в итоге пройдет крещение в Сегунде, смена двух владельцев на одного это самый благоприятный исход