«Ливерпуль» отказался от трансфера Робертсона в «Тоттенхэм»

сегодня, 09:40

Ожидавшийся переход в «Тоттенхэм» был заблокирован руководством «Ливерпуля».

На прошлой неделе «Тоттенхэм» и действующий чемпион АПЛ «Ливерпуль» обсуждали потенциальный трансфер 31-летнего игрока.

Робертсон утратил позицию игрока основы в «Ливерпуле» после летнего подписания Милоша Керкежа, появившись на поле лишь в четырех из четырнадцати игр Премьер-лиги в текущем сезоне.

Тем не менее, после поражения со счётом 2:3 от «Борнмута» главный тренер Арне Слот и капитан команды Вирджил ван Дейк выступили против возможной сделки.

Согласно информации, опубликованной The Times, их позиция оказалась решающей, и «Ливерпуль» отклонил предложение «Тоттенхэма» о приобретении Робертсона за 5 миллионов фунтов стерлингов.