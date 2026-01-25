Top.Mail.Ru
«Барселона» разгромила дома «Реал Овьедо»

сегодня, 20:15
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб Реал ОвьедоРеал ОвьедоМатч завершен

В матче 21-го тура испанской Примеры встречались «Барселона» и «Реал Овьедо». Встреча завершилась со счетом 3:0.

Голами у хозяев отметились: Ольмо (52'), Рафинья (57') и Ямаль (73').

По итогам встречи «Барселона» имеет 52 очка (1-е место), у гостей — 13 очков (20-е место).

В следующем матче «Барселона» сыграет 1 февраля, соперником будет «Эльче». «Реал Овьедо» проведет следующий матч 1 февраля, (соперник — «Жирона»).

STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:25
Ожидаемая победа на аутсайдером
Nenash
Nenash
сегодня в 21:42
Флику тяжело. Ресурсов у него мало. Но он справляется..
y-ago
y-ago
сегодня в 21:22, ред.
Удалось посмотреть только первый тайм — был ошарашен, как «и весь советский народ» :))). Сейчас посмотрел обзор — всё встало на свои места. Хотя первые два мяча были забиты после подставы, а не в результате комбинационных действий. Ну а гол Ямаля — загляденье…
И всё же игра «Барсы» далека от совершенства, что во мне, как в болельщике «Реала», вселяет некоторую надежду. Поживём — увидим.
Всех же «сопутствующих» «Барселоны» — с победой любимой команды!
lotsman
lotsman
сегодня в 21:20
Результат был предсказуем.
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 20:39
Первый тайм смело можно в утиль отправить.
Во втором подключились, исправились и сняли вопросы спустя пол тайма.
Канселу после Аравии потух. Не знаю, зачем он такой нужен Флику.

А Ямалю аплодисменты за красивый гол! 👏👏👏
112910415
112910415
сегодня в 20:31
и это было хорошо !
shur
shur
сегодня в 20:25
...Барса отобедала Овьедо, надо нам плотно поужинать,чтобы вперёд выйти!
