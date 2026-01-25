«Барселона» разгромила дома «Реал Овьедо»

1769361307

сегодня, 20:15

В матче 21-го тура испанской Примеры встречались «Барселона» и «Реал Овьедо». Встреча завершилась со счетом 3:0.

Голами у хозяев отметились: Ольмо (52'), Рафинья (57') и Ямаль (73').

По итогам встречи «Барселона» имеет 52 очка (1-е место), у гостей — 13 очков (20-е место).

В следующем матче «Барселона» сыграет 1 февраля, соперником будет «Эльче». «Реал Овьедо» проведет следующий матч 1 февраля, (соперник — «Жирона»).