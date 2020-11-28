|Манчестер Сити
|5:0
|Бернли
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5 : 0
завершен
сегодня, 18:00
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Стадион Этихад Стэдиум
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Марез Рияд
ассистент Де Брюйне Кевин
|1:0
|6’
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Марез Рияд
ассистент Уокер Кайл
|2:0
|22’
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Менди Бенжамен
ассистент Де Брюйне Кевин
|3:0
|41’
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Торрес Ферран
ассистент Жезус Габриэл
|4:0
|67’
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Марез Рияд
ассистент Фоден Фил
|5:0
|69’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Фернандиньо
|Родри
|46’
|Фоден Фил
|Торрес Ферран
|67’
|67’
|Питерс Эрик
|Вуд Крис
|Гарсия Эрик
|Диаш Рубен
|70’
|82’
|Выдра Матей
|Барнс Эшли
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|19
|Удары по воротам
|9
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|6
|Удары в створ
|1
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|12
|Фолы
|4
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|6
|Угловые
|4
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|2
|Офсайды
|2
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|68%
|Владение мячом
|32%
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|1
|Cэйвы
|1
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