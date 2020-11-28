В 31 Эдерсон Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

З 3 Диаш Рубен Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Выносы: 3 Пасы: 71 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 70

З 22 Менди Бенжамен Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 4 Выносы: 3 Пасы: 67 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

З 5 Стоунз Джон Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 7 Пасы: 96 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 90

З 2 Уокер Кайл Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 92 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 90

П 8 Гюндоган Илкай Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 89 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 90

П 17 Де Брюйне Кевин Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 90

П 16 Родри Фолов совершено: 2 Пасы: 60 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 45

Н 9 Жезус Габриэл Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Пасы: 17 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

П 26 Марез Рияд Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 3 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

П 21 Торрес Ферран Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 67

Запасные игроки

В 13 Штеффен Зак

З 50 Гарсия Эрик Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Пасы: 22 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 20

З 27 Канселу Жоау

П 20 Силва Бернарду

П 25 Фернандиньо Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 45

П 47 Фоден Фил Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 23