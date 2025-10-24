В Польше арестовали бывшего футболиста киевского «Динамо» Ивана Яремчука

1761308766

сегодня, 15:26

Бывшего футболиста киевского «Динамо» Ивана Яремчука арестовали в аэропорту Кракова. Об этом порталу «Чемпион» сообщил брат спортсмена Михаил Яремчук.

«Ваня вылетел из Бельгии в Польшу 10 октября, в преддверии матча сборных Украины и Азербайджана. Поехал по футбольным делам — обычно перед матчами национальных сборных организуют игру ветеранов, в которой брат традиционно участвует, — сказал Михаил Яремчук. — Но в аэропорту Кракова Ивана совершенно неожиданно арестовала полиция. Его дело передали в прокуратуру, в 3-й отдел. Дело будет рассматриваться в суде Кракова. Что ему конкретно инкриминируется, мы не знаем, ведь до этого Ваня без проблем ездил по Европе, участвовал в матчах ветеранов. Хотим помочь Ивану, сейчас ищем адвоката, который сможет взять на себя дело брата».