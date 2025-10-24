 
 
 
Стало известно расписание первых матчей 1/4 финала «пути РПЛ» Кубка России

сегодня, 18:29

Первые матчи четвертьфинала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России по футболу состоятся 5-6 ноября. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

5 ноября пройдут три матча. В 16:00 мск начнется встреча «Оренбурга» и «Краснодара», в 18:15 мск прозвучит стартовый свисток в игре между махачкалинским «Динамо» и московским ЦСКА, начало матча «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) запланировано на 20:30 мск.

6 ноября состоится московское дерби между «Спартаком» и «Локомотивом», начало — в 19:30 мск. Ответные матчи данной стадии пройдут в период с 25 по 27 ноября, точное расписание станет известно позднее.

На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ» Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения. Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. Вместе с «Локомотивом» армейцы делят первое место по числу побед в турнире (девять).

ABir
ABir
сегодня в 22:42
В двух матчах 1/4 интрига на лицо, а в двух других практически отсутствует.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 21:10
Нормальный регламент при нынешней изоляции нашего футбола...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ particular (раскрыть)
сегодня в 20:52
Какой формат Вы видите наиболее предпочтительным?
particular
particular
сегодня в 20:15, ред.
Мудрёный розыгрыш турнира не прибавил ему привлекательности...
oFANATo
oFANATo ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 19:53, ред.
Это Динамо Мх. вышло на ЦСКА, так как ЦСКА занял первое место в группе, а Динамо в своей группе второе.
По такому же принципу Спартак попал на Локомотив.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shur (раскрыть)
сегодня в 19:41
Молодец, быстро исправил!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 19:40
Уважаемый, идеальных регламентов в природе не бывает. Это регламент при его недостатках позволяет: увеличить числе матчей, которых слишком мало из-за неучастия в ЕК, также как в ЛС сильный клуб не вылетает после одного поражения, а может продолжить борьбу. Во многом исключается элемент случайности , когда Кубок брали Тосно и по."гранды". Конечно смотреть на стадии полей офф матчи клубов РПЛ интереснее чем ФНЛ и пыл. А недостатки есть всегда, взять например нынешний розыгрыш ЛЧ с 36 командами и выбор соперника по жребию. Есть конечно в нашем кубке проходные игры,но они везде есть.
shur
shur ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 19:40
....да всё норм, а у меня не через "Е"....??!!!
lotsman
lotsman
сегодня в 19:36
Зенит - Динамо 26 октября и Зенит - Динамо 5 ноября. Интересные будут игры.)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shur (раскрыть)
сегодня в 19:32
Извини, пожалуйста но не могу... Слово дЕвиз пишется через Е. Не обидел?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 19:31
ТК занял первое место в группе, и по регламенту играет со второй командой этой группы. А вот как Спартак угораздило нарваться на Локо, уму непостижимо! Локо от души пройдется по останкам КБ.
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 19:25, ред.
...хороший и правильный девиз, Я уже не представляю Станичника
без это сленга! С уважухой!
stanichnik
stanichnik ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 19:21
Доброго Здоровья, Jeck!
С формулой проведения Кубка России я уже давно свыкся, а что касается моего призыва болеть за своих, то им я заканчиваю почти все свои комментарии на протяжении почти десяти лет, после вылета Динамо из РПЛ. Сначала он был адресован одному двуличному болельщику красно-белых, но потом оставил его, как призыв к пользователям сайта, не троллить жёстко команды соперников.
Болейте за своих, а не против чужих!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 19:00
В этом Кубке можно болеть и за чужих...ибо всё равно ничего не меняется...команды и с тремя проигрышами могут продолжать свой славный путь...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 18:58
Вы правда хотите разгадать этот квест ???
Придумавший этот регламент Кубка сейчас скорей всего лечится...и не факт что не принудительно....
stanichnik
stanichnik
сегодня в 18:56
Ну хоть в 1/4 организаторы турнира учли пожелания болельщиков и назначили проведение матчей в разное время, значит все желающие смогут посмотреть игры в прямом эфире.
Болейте за своих, а не против чужих!
Варвар7
Варвар7 ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 18:54
Наверное "Пути" как то не так пересеклись...)))
Шуня771
Шуня771
сегодня в 18:45
А как это ЦСКА вышло на Динамо Махачкала?)
Гость
