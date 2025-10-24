Стало известно расписание первых матчей 1/4 финала «пути РПЛ» Кубка России

1761319767

сегодня, 18:29

Первые матчи четвертьфинала «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )» Кубка России по футболу состоятся 5-6 ноября. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

5 ноября пройдут три матча. В 16:00 мск начнется встреча «Оренбурга» и «Краснодара», в 18:15 мск прозвучит стартовый свисток в игре между махачкалинским «Динамо» и московским ЦСКА , начало матча «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) запланировано на 20:30 мск.

6 ноября состоится московское дерби между «Спартаком» и «Локомотивом», начало — в 19:30 мск. Ответные матчи данной стадии пройдут в период с 25 по 27 ноября, точное расписание станет известно позднее.