Стало известно расписание первых матчей 1/4 финала «пути РПЛ» Кубка России

Первые матчи четвертьфинала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России по футболу состоятся 5-6 ноября. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
5 ноября пройдут три матча. В 16:00 мск начнется встреча «Оренбурга» и «Краснодара», в 18:15 мск прозвучит стартовый свисток в игре между махачкалинским «Динамо» и московским ЦСКА, начало матча «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) запланировано на 20:30 мск.
6 ноября состоится московское дерби между «Спартаком» и «Локомотивом», начало — в 19:30 мск. Ответные матчи данной стадии пройдут в период с 25 по 27 ноября, точное расписание станет известно позднее.
На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ» Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения. Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. Вместе с «Локомотивом» армейцы делят первое место по числу побед в турнире (девять).