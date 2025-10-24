 
 
 
Свердловские власти решили продать 50% акций футбольного клуба «Урал»

сегодня, 12:58

Правительство Свердловской области приняло решение продать 50% акций екатеринбургского футбольного клуба «Урал». Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте правовой информации.

Всего планируется продать 12 050 обыкновенных акций футбольного клуба по цене 1 тыс. рублей за штуку.

«Урал» по итогам прошлого сезона не смог вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ), проиграв в стыковых матчах грозненскому «Ахмату». В текущем сезоне Лиги Пари (Первой лиги) клуб после 15 туров занимает третье место в турнирной таблице. 16 октября «Урал» вылетел из Фонбет — Кубка России, проиграв на выезде воронежскому «Факелу» (0:1).

galem72
galem72
сегодня в 20:57
Причины ясны -- дефицитный бюджет Свердловской области. Непонятно только, почему всего 50%? Жителям региона этот бесполезный продукт не нужен. Есть куча мест, куда направить оставшееся финансирование из бюджета области.
Vilar
Vilar
сегодня в 20:40
С ваучерами всё ясно, бумага на которых были напечатаны дороже.
А акциями Урала можно заменить входные билеты на стадион, пока на три игры, а потом будет бесплатным пропуском на игру.
rysa37cm4j8f
rysa37cm4j8f
сегодня в 18:30
Скидывают с себя обязательства.
Sergo81
Sergo81
сегодня в 18:29
Ни один клуб в рпл не зарабатывает больше, чем тратит. У всех минус по бюджету. Поэтому о всех деньгах, потраченных на акции можно сразу забыть.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 18:12
Я таки не понял, плохо это или хорошо ...
112910415
112910415
сегодня в 18:10
Интересный ход
Sergo81
Sergo81 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 18:01
Акционеры должны вкладывать деньги в содержание клуба или искать инвесторов или спонсоров. А к бюджетным деньгам их никто не подпустит. Не будте наивными.
LevaSamara
LevaSamara
сегодня в 17:36
150к бакинских за полклуба. Продажа одного игрока стоит дороже.
Брулин
Брулин
сегодня в 16:03
IPO по-уральски. В любом случае нужно подождать, пока цена просядет - рублей до десяти.
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 15:53
Аааа... Точно вспомнил... Спасибо
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:25
Свердловские власти решили продать 50% акций футбольного клуба «Урал»
Соперникам «Урала».....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:17, ред.
Каждый болельщик Урала может купить акции любимого клуба)))интересно, а фанаты получат важное значение при принятии решений футбольными делами? Например, в трансферной политике... Ведь именно здесь крутятся большие деньги)))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 14:12
Только что на Соккере читал, он на турецкий клуб облизывается. Вроде контрольный пакет акции купить хочет...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:10
Не думается мне, что будет ажиотаж по покупке акций. Если только какой-нибудь предприятие заставят их купить...
SHEARER
SHEARER
сегодня в 13:50
Кому клуб нужен, тот купит.
STVA 1
STVA 1 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 13:48
Абрамка (абрамович) что то , где то хотел покупать! Наверное он))))
shlomo
shlomo
сегодня в 13:39
Что совсем так плохо дела идут... интересно будет узнать кто их купит...
lazzioll
lazzioll
сегодня в 13:36
я не понял - цена клуба 25 мультов что-ли российских???12000 акций по 1000 - это половина. или как это считается? как квартира примерно выходит стоит Урал)
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 13:22
Кому они нужны? Можно подумать, что ФК Урал предприятие с высокой рентабельностью.
nubom
nubom
сегодня в 13:20
Как в старые "добрые" времена. Каждому болельщику - по ваучеру...
Сп62
Сп62
сегодня в 13:14
А есть ли потенциальный покупатель?
kvve69jxmh35
kvve69jxmh35
сегодня в 13:13
Никому Урал не нужен.
