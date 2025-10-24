Свердловские власти решили продать 50% акций футбольного клуба «Урал»

1761299930

сегодня, 12:58

Правительство Свердловской области приняло решение продать 50% акций екатеринбургского футбольного клуба «Урал». Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте правовой информации.

Всего планируется продать 12 050 обыкновенных акций футбольного клуба по цене 1 тыс. рублей за штуку.