Капитан «Динамо» Фомин рассказал о голе со штрафного в матче Кубка России

1761291877

сегодня, 10:44

Полузащитник и капитан московского «Динамо» часто тренировал удары со штрафных.

В среду «Динамо» дома обыграло «Крылья Советов» в матче «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )» Кубка России со счетом 4:0, Фомин забил один из мячей со штрафного. Матч прошел в день рождения Льва Яшина.

«День рождения Льва Ивановича Яшина дополнительно мотивировал команду, разговаривали перед игрой, перед выходом на поле. Победили после нервной ничьи с „Ахматом“ в РПЛ (2:2), матч с „Крыльями Советов“ получился хорошим, играли с преимуществом, заслуженно победили, — сказал Фомин. — Первый штрафной у Ярослава Гладышева не получился, я тоже хотел его исполнить. Но он сказал, что очень уверен, настроился. Не стал мешать. Могу сказать в шутку, что больше не подпустим, пусть потренируется. Что касается моего гола со штрафного, то хорошо ударил, хорошо получилось. Давно не забивал со штрафных, поэтому рад».

«В последнее время нечасто отрабатываю удары со штрафных, так как похолодало. А так, могу остаться, потренировать удары не только со штрафных, но и просто дополнительные моменты», — добавил футболист.

В 1/4 финала «пути РПЛ » бело-голубые сыграют с петербургским «Зенитом».