Капитан «Динамо» Фомин рассказал о голе со штрафного в матче Кубка России

сегодня, 10:44
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Полузащитник и капитан московского «Динамо» Даниил Фомин часто тренировал удары со штрафных.

В среду «Динамо» дома обыграло «Крылья Советов» в матче «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России со счетом 4:0, Фомин забил один из мячей со штрафного. Матч прошел в день рождения Льва Яшина.

«День рождения Льва Ивановича Яшина дополнительно мотивировал команду, разговаривали перед игрой, перед выходом на поле. Победили после нервной ничьи с „Ахматом“ в РПЛ (2:2), матч с „Крыльями Советов“ получился хорошим, играли с преимуществом, заслуженно победили, — сказал Фомин. — Первый штрафной у Ярослава Гладышева не получился, я тоже хотел его исполнить. Но он сказал, что очень уверен, настроился. Не стал мешать. Могу сказать в шутку, что больше не подпустим, пусть потренируется. Что касается моего гола со штрафного, то хорошо ударил, хорошо получилось. Давно не забивал со штрафных, поэтому рад».

«В последнее время нечасто отрабатываю удары со штрафных, так как похолодало. А так, могу остаться, потренировать удары не только со штрафных, но и просто дополнительные моменты», — добавил футболист.

В 1/4 финала «пути РПЛ» бело-голубые сыграют с петербургским «Зенитом».

«Нам было очень важно выйти в плей-офф в „пути РПЛ“. С „Зенитом“ не первый раз будем встречаться. Считаю, что с ними можно играть, будем готовиться, игра все покажет», — отметил Фомин.

q234x6xtkck7
q234x6xtkck7
сегодня в 12:08
Хороший шарик Данька закатил
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:40
Похоже сегодня день капитана Динамо
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:36
Хорошо ударил, гол был красивый. Вот Бабаев показал себя. Посмотрим, получит он ещё минуты игрового времени
4cw6633ugypd
4cw6633ugypd
сегодня в 10:57
К сожалению, голы со штрафного не помогают особо Динамо в этом сезоне.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:48
Хорошо ударил, хорошо получилось - ну что ж исчерпывающе...)
