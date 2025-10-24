Семак: «Понимаем, как играют команды Карпина»

Наставник «Зенита» поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против «Динамо».

Понимаем, как играют команды Валерия Карпина: сборная России, в свое время «Ростов», сейчас «Динамо». Это высокий прессинг, контрпрессинг, длинные передачи. Сравнивать, кто лучше и кто хуже, – не наше дело. Наше – готовиться. Нас ждет хороший соперник, играть с которым интересно.

Поможет ли нам отсутствие у «Динамо» нескольких игроков? Это покажет только игра. Видим много примеров, когда в Кубке и чемпионате играют разные футболисты. Если у «Динамо» или у нас отсутствует какой‑то игрок, появляется шанс у другого. Невозможно пройти сезон без травм, это составляющая футбола. Думаю, есть игроки, которые могут подменить.