Семак: «Понимаем, как играют команды Карпина»

сегодня, 14:57
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо26.10.2025 в 17:30 Не начался

Наставник «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против «Динамо».

Понимаем, как играют команды Валерия Карпина: сборная России, в свое время «Ростов», сейчас «Динамо». Это высокий прессинг, контрпрессинг, длинные передачи. Сравнивать, кто лучше и кто хуже, – не наше дело. Наше – готовиться. Нас ждет хороший соперник, играть с которым интересно.

Поможет ли нам отсутствие у «Динамо» нескольких игроков? Это покажет только игра. Видим много примеров, когда в Кубке и чемпионате играют разные футболисты. Если у «Динамо» или у нас отсутствует какой‑то игрок, появляется шанс у другого. Невозможно пройти сезон без травм, это составляющая футбола. Думаю, есть игроки, которые могут подменить.

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 21:00
В связи с этим у меня к тебе вопрос. А Карпин сам то понимает в какой футбол он хочет, чтобы играла его команда? Некоторые кадровые решения Карпина, например использование Зайнутдинова в роли ЦЗ, совершенно непонятны, видимо и ему самому.
Муравьед
Муравьед
сегодня в 20:12, ред.
Карпин тоже понимает как играет команда Семака.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 19:29, ред.
"Понимаем как играет Карпин поэтому готовиться не будем"

В РПЛ есть два клуба которые топят вредители тренеры, у которых дорогущий состав и достаточно хороших исполнителей, но из-за своего непрофессионализма и бездарности наставники не способны использовать этих игроков правильно. Клубы которым приходится покупать дорогущих игроков чтобы компенсировать огрехи тренеров, а не усилить игру команды. Один из этих клубов питерский Зенит. Второй в Москве базируется и носит статус народной команды.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 19:01
Бери выше...."Карпиновед"....
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 18:38
Рано еще Бабаю с Зенитом играть. Барриос его нейтрализует как Сперцяна в Краснодаре. Паренек конечно симпатичный, но для больших игр пока еще не готов. Меня больше беспокоит наш правый фланг, где Касерас постоянно его бросает. A ведь именно там у Зенита играет шустрый и техничный Мостовой, и если Касерас будет так неосмотрительно бежать в атаку- неприятностей не избежать.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:27
Надеюсь, что Карпин даст время Ульби Бабаеву))) и хорошо что Тюкавин вернулся. За Динамо
112910415
112910415
сегодня в 18:20
Понимающий тренер, однако..
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 18:12
Главное чтоб Зенит первый не забил...в первые 20 минут....
Если это случится...всё...сливай воду...неминуемо вариант Б...с составом на 200 млн...как черепаха...уйдёт в панцирь....
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 17:41
...языком чешу,запутать хочу...!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:28, ред.
- Ну посмотрите на него...Я не понимаю...мои игроки не понимают...а Семак понимает....
hfzebuc9846t
hfzebuc9846t
сегодня в 17:15
Команды Карпина играют как Ростов, возглавляют вторую восьмерку.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 16:38
Как и во что играет Динамо сейчас наверное не знает никто и это для Семака главная головная боль.
Capral
Capral
сегодня в 16:20
Семак конечно тот еще циник, говорит, если нет одного, выйдет другой. Естественно, у Зенита ТРИ состава, можно радоваться. У Динамо сейчас каждая боевая единица на вес золота, а тут, сразу несколько ведущих в лазарете. А то, что Семак сравнивает команды Карпина, так это полная ерунда, потому что сейчас, карпинское Динамо не похоже ни на одну из перечисленных Семаком команд. Я понимаю и не сомневаюсь, что уже сейчас, и Семак, и все болелы Питера готовятся к голевому пиршеству, и потирают потные ручонки, в предвкушении легкой победы. Неудивительно, такое Динамо как сейчас- лакомый кусок для любого соперника. К несчастью.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 15:57
Сергей Богданович!!! Хватит словоблудием заниматься. Знаешь, как будет играть команда Карпина? Значит садись и пиши свой план на игру. У Зенита нет вариантов, кроме как победить. Состав Питера позволяет это сделать, он на порядок сильнее динамовского. Хорошо бы ещё дать игровое время молодому игроку Шилову – он давно готов оправдать доверие. Семак, от тебя ждут достойной игры - хватит уже трусливо озираться по сторонам!!!
gtn25nns95n6
gtn25nns95n6
сегодня в 15:37
Карпин тоже понимает как играет Семак.
Vilar
Vilar
сегодня в 15:28
Для Карпина, теперь расскажи, как вы играете: это высокий прессинг, контрпрессинг, длинные передачи.
