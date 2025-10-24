Игроки турецкого «Серика» бойкотируют тренировки из-за невыплаты зарплат

1761324737

сегодня, 19:52

Футболисты турецкого клуба «Серик Беледиеспор» не приходят на тренировки из-за невыплаты зарплат. Об этом сообщает издание Lider Antalya.

Игроки команды ждут выплат до ноября, после чего планируют отправить клубу уведомления о расторжении контрактов. Футболисты не получают зарплату на протяжении восьми недель.

В середине июня владельцем «Серик Беледиеспор» стал бывший инвестор обанкротившегося футбольного клуба «Химки» . Главным тренером команды является , в клубе выступают россияне Кирилл Гоцук, Дмитрий Тихий и Илья Берковский.