Игроки турецкого «Серика» бойкотируют тренировки из-за невыплаты зарплат

сегодня, 19:52

Футболисты турецкого клуба «Серик Беледиеспор» не приходят на тренировки из-за невыплаты зарплат. Об этом сообщает издание Lider Antalya.

Игроки команды ждут выплат до ноября, после чего планируют отправить клубу уведомления о расторжении контрактов. Футболисты не получают зарплату на протяжении восьми недель.

В середине июня владельцем «Серик Беледиеспор» стал бывший инвестор обанкротившегося футбольного клуба «Химки» Туфан Садыгов. Главным тренером команды является Сергей Юран, в клубе выступают россияне Кирилл Гоцук, Дмитрий Тихий и Илья Берковский.

lotsman
lotsman
сегодня в 21:38
На голодный желудок много по полю не побегаешь.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 21:31
Значит Садыгов и в Турции не угомонился? Юрана судьба ещё, зачем-то, свела с ним
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:21
Туфае матёрый аферист... Он до Химки миллионы и миллиарды дела провел, опыт и связи есть избежать тюрьму
stanichnik
stanichnik
сегодня в 21:14
Садыгов прям, как Зицпредседатель Фунт из Золотого телёнка, специально выбирает клубы-банкроты, сначала Химки, теперь «Серик Беледиеспор», а дальше наверное «Шеффилд Уэнсдей», в котором тоже не всё благополучно с финансами.)))
Болейте за своих, а не против чужих!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 21:03
А ведь в Турции законы строгие. За такое могут и посадить, в этой стране никто не простит мошенников, нагло улыбающихся в лицо правосудию. Вполне вероятно, захотят пристегнуть и Юрана к Садыгову —- Сергей же работал в Химках. В тюрьме Юран быстро выучит турецкий 🇹🇷 язык и будет разговаривать на нём, как переводчик-синхронист, сам же хотел... Насчёт тюрьмы это шутка, остальное правда. Может России 🇷🇺 стоит попробовать подсветить турецким властям Садыгова, в собственных интересах? А Юрану лучше подумать о целесообразности своего пребывания в Турции, мало ли что.
Брулин
Брулин
сегодня в 20:50
Всё по старой-проверенной схеме...Химки 2.0
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:44
Вот где "аферюга - непотопляемая" - Туфан Садыгов...)))
shlomo2
shlomo2
сегодня в 20:35
Развалил Химки и взялся за турок.....
Гость
