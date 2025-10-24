Игроки турецкого «Серика» бойкотируют тренировки из-за невыплаты зарплат

Футболисты турецкого клуба «Серик Беледиеспор» не приходят на тренировки из-за невыплаты зарплат. Об этом сообщает издание Lider Antalya.
Игроки команды ждут выплат до ноября, после чего планируют отправить клубу уведомления о расторжении контрактов. Футболисты не получают зарплату на протяжении восьми недель.
В середине июня владельцем «Серик Беледиеспор» стал бывший инвестор обанкротившегося футбольного клуба «Химки» Туфан Садыгов. Главным тренером команды является Сергей Юран, в клубе выступают россияне Кирилл Гоцук, Дмитрий Тихий и Илья Берковский.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!