В покупке «Урала» заинтересован частный инвестор

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт прокомментировал новость о возможной продаже 50% акций «Урала».

Прежде всего, продажа акций – это полномочия Свердловской области. Есть определенный интерес к футбольному клубу «Урал» со стороны частного инвестора, и они очень серьезные. О слове «избавиться» здесь вообще речи не идет, эта интерпретация совершенно не соответствует действительности. Как и то, что это связывают со спортивными результатами команды. Есть слово «привлечение». Привлечение частного бизнеса.

Что это за бизнес, публично сказать не могу. Вы сами понимаете, в данный момент идут переговоры. Но могу вас заверить, что будущее клуба под вопросом не стоит. Все у «Урала» будет хорошо.