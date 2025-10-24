 
 
 
В покупке «Урала» заинтересован частный инвестор

сегодня, 22:06

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт прокомментировал новость о возможной продаже 50% акций «Урала».

Прежде всего, продажа акций – это полномочия Свердловской области. Есть определенный интерес к футбольному клубу «Урал» со стороны частного инвестора, и они очень серьезные. О слове «избавиться» здесь вообще речи не идет, эта интерпретация совершенно не соответствует действительности. Как и то, что это связывают со спортивными результатами команды. Есть слово «привлечение». Привлечение частного бизнеса.

Что это за бизнес, публично сказать не могу. Вы сами понимаете, в данный момент идут переговоры. Но могу вас заверить, что будущее клуба под вопросом не стоит. Все у «Урала» будет хорошо.

Alex_67
Alex_67
сегодня в 23:28
Есть большие сомнения в реальности таких намерений? Покупка доли Футбольного Клуба Урал у Администрации Свердловской области может быть только личным одолжением Губернатору или платой за какие-то преференции. А может за клубом числятся земельные участки с заниженной стоимостью? Тогда это смахивает на мошенничество.
shur
shur ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 22:49
...вот был бы тогда ВТБ....!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:25
Если сделка состоится, то в РПЛ будет пример Государственно - частного Партнерства.( ГЧП) 50% акций в частных руках и какая то часть у государства. Для небогатых клубов, за которыми не стоят мощные госкорпорации типа Газпрома, РЖД, ВТБ, такая форма будет оптимальной. Снимет часть нагрузки с региональных бюджетов (Ростов, Самара, Воронеж, Калининград и т.д.)
Гость
