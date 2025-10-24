«Риека» обыграла «Спарту» в перенесенном из-за дождя матче Лиги конференций

1761317766

сегодня, 17:56

Хорватская «Риека» со счетом 1:0 победила чешскую «Спарту» в домашнем матче второго тура общего этапа Лиги конференций.

Гол на 75-й минуте забил нападающий Дэниэл Аду-Аджей.

Матч начался в четверг, но был остановлен на 12-й минуте из-за дождя. Спустя полтора часа встречу возобновили и командам удалось завершить первый тайм. Однако в перерыве главный арбитр матча принял решение о невозможности продолжить встречу, поэтому ее доиграли лишь в пятницу.

«Риека» одержала первую победу в турнире, в стартовой игре команда проиграла на выезде армянскому «Ноа» (0:1). «Спарта» на старте розыгрыша дома победила ирландский «Шэмрок Роверс» (4:1). В следующем туре «Риека» сыграет в гостях против «Линкольна» из Гибралтара, «Спарта» примет польский «Ракув». Встречи должны пройти 6 ноября.

Лига конференций — третий по значимости клубный турнир в Европе. Он проводится с сезона-2021/22. Действующим победителем турнира является английский «Челси». Российские клубы отстранены от еврокубков из-за ситуации на Украине.