«Риека» обыграла «Спарту» в перенесенном из-за дождя матче Лиги конференций

сегодня, 17:56
РиекаЛоготип футбольный клуб Риека1 : 0Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)СпартаМатч завершен

Хорватская «Риека» со счетом 1:0 победила чешскую «Спарту» в домашнем матче второго тура общего этапа Лиги конференций.

Гол на 75-й минуте забил нападающий Дэниэл Аду-Аджей.

Матч начался в четверг, но был остановлен на 12-й минуте из-за дождя. Спустя полтора часа встречу возобновили и командам удалось завершить первый тайм. Однако в перерыве главный арбитр матча принял решение о невозможности продолжить встречу, поэтому ее доиграли лишь в пятницу.

«Риека» одержала первую победу в турнире, в стартовой игре команда проиграла на выезде армянскому «Ноа» (0:1). «Спарта» на старте розыгрыша дома победила ирландский «Шэмрок Роверс» (4:1). В следующем туре «Риека» сыграет в гостях против «Линкольна» из Гибралтара, «Спарта» примет польский «Ракув». Встречи должны пройти 6 ноября.

Лига конференций — третий по значимости клубный турнир в Европе. Он проводится с сезона-2021/22. Действующим победителем турнира является английский «Челси». Российские клубы отстранены от еврокубков из-за ситуации на Украине.

Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 19:22
Как попасть в новостную ленту Соккера если ты не из Гибралтара и играешь в Лиге конференций? - Попасть под дождь
Alex_67
Alex_67
сегодня в 19:09
Лига Конференций совершенно нелогичный и непопулярный турнир. Для больших футбольных стран он представляет собой возможность попасть, через победу в нём, в Лигу Чемпионов. Сам по себе трофей ценности не имеет. Вот почему не возродить Кубок Кубков? А ведь это даже звучит солидно. И все понимают, что за этот трофей борются обладатели Кубков своих стран, финалисты или полуфиналисты.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:38
Ну уже играли наверное не с тем настроением - счёт то минимальный...)
